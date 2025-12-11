Una firma de gorras en común, colaboraciones y su piso en Doha: el patrimonio de Ana Boyer y Fernando Verdasco

Ana Boyer y Fernando Verdasco en una fotografía tomada en julio de 2019 en La Toja Gtres

Fernando Verdasco (42 años) y Ana Boyer (36) esperan su cuarto hijo en común. La pareja, cabe recordar, ya sabe lo que es la paternidad, pues juntos tienen a Miguel (6), Mateo (4) y Martín (1).

Según lo previsto, será a mediados del próximo 2026 cuando el extenista y la hija de Isabel Preysler (74) amplíen la familia.

Tal y como ellos mismos han confesado a la entrevista ¡HOLA! este miércoles, 10 de diciembre, desean que sea una niña. "Aunque lo importante es la salud", han aclarado.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en la Fashion Week de Madrid 2018. Gtres

La dupla ha confirmado la buena nueva en un reportaje para la cabecera rosa desde su idílica morada en Qatar, el país en el que residen desde el año 2016.

Concretamente, es en Doha donde Fernando y Ana han consolidado su familia numerosa.

A estas alturas de la película, no es secreto para nadie que el exdeportista y la hija del malogrado Miguel Boyer viven rodeados de lujo y glamour. Una serie de características que se reflejan en la suerte de residencia que poseen en el país asiático.

El impresionante piso en el que Verdasco y Boyer crían a sus cuatro vástagos se encuentra situado en La Perla, una isla artificial que abarca casi cuatro millones de metros cuadrados.

"Es un lugar perfecto para la vida familiar. Nos encanta la seguridad, la privacidad y tranquilidad que sentimos", han confesado conjuntamente a la revista ¡HOLA!.

La vivienda se encuentra repleta de todo tipo de cuidados detalles. Un piso que fusiona el estilo clásico y el rústico con mobiliario de madera natural y elementos vintage.

Uno de los aspectos más destacados es que el apartamento tiene acceso inmediato a la playa, algo que la pareja de papás siempre ha valorado de cara a la infancia de sus hijos.

La privilegiada zona, según la propia Ana ha confesado en varias ocasiones, tiene todo lo que necesitan para su familia numerosa. Describe la ciudad de Doha como un emplazamiento "increíble".

Fernando y Ana llevan a sus pequeños a un colegio británico allí. Un camino que presumiblemente seguirán con su cuarto vástago.

La suerte de vivienda con la que se han hecho el extenista y la hermana de Tamara Falcó (44) no es sino el reflejo de la increíble fortuna que han amasado a lo largo de estos años. Verdasco y Ana, en concreto, poseen una empresa en activo cada uno a día de hoy.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, la influencer figura como administradora única de la empresa Jacaranda Cosmética S.L.

Se trata de una sociedad dedicada a "la compra, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de cosméticos, productos químicos, biotecnológicos y de diagnóstico para uso humano y alimenticio".

Aunque en un inicio la facturación fue bastante alta, lo cierto es que las cuentas presentadas en los últimos años demuestran que la empresa ha bajado su rendimiento. Algo que habría hecho que en 2024 tomase la decisión de externalizar la gestión a otra sociedad.

Fernando Verdasco, con una gorra de Cocowi Brands el pasado mes de julio.

Una situación similar ocurre con Fernando Verdasco. El exdeportista, tal y como conoce este portal, se encuentra al frente de Ferek Imagen S.L., dedicada a "la representación comercial y la explotación de los derechos de imagen".

La empresa fue fundada en el año 2004 y sigue en activo a día de hoy. Fernando desempeña el papel de administrador único. Las cifras de negocio, aunque han descendido más de un 30% entre 2023 y 2024, continúan siendo de lo más altas.

Han probado suerte en el mundo de los negocios por separado, pero también en conjunto.

Un lustro atrás, allá por 2020, la pareja fundó la firma Cocowi Brand, enfocada principalmente en el diseño de gorras. Cuenta con cerca de 15.000 seguidores en Instagram y entre sus followers destacan Tamara Falcó o Eugenia Osborne (38), quienes han lucido accesorios de la marca en alguna que otra ocasión.

De acuerdo a la información que maneja EL ESPAÑOL, las ventas han disminuido en el último ejercicio procesado -correspondiente a 2023-, aunque siguen siendo cercanas a los 100.000 euros.

Más allá de estos éxitos empresariales, Verdasco Carmona y Boyer Preysler se han convertido en un auténtico reclamo para las firmas. Un simple vistazo a sus respectivos perfiles de Instagram sirve para comprobarlo.

Fernando es desde hace un tiempo embajador de la firma deportiva Silbon Moda. Ana Boyer, por su parte, ha colaborado con empresas como Trucco o Atashi Cellular. Además, sus estilismos se han convertido en inspiración para los miles de seguidores que atesora en sus redes sociales.

Ana Boyer y Fernando Verdasco se conocieron en el año 2012, en un concierto de Enrique Iglesias (50) en Madrid. El tenista asistió junto a su hermana y pudo entrar en el backstage gracias a su amistad con Anna Kournikova (44), pareja del cantante. Allí conoció a la hija de la reina de corazones.

Fernando Verdasco y Ana Boyer en una imagen de archivo. Gtres

Tras cuatro años de relación, en 2017, tomaron la decisión de pasar por el altar. Unos meses más tarde, experimentaron la paternidad por primera vez.

La retirada de Fernando Verdasco

2025 quedará en la memoria de Fernando y Ana por el anuncio de su cuarto hijo en común. Sin embargo, también ha sido un año de renombre en la vida del exdeportista.

El pasado mes de febrero, Verdasco anunció su retirada de las pistas de tenis. Eso sí, cabe recalcar que no competía desde mediados de septiembre de 2023.