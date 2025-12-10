El lado íntimo de Robe Iniesta, fallecido a los 63 años: del amor por su mujer, Bibi Vázquez, a la protección de sus dos hijos

Robe Iniesta en una fotografía, en blanco y negro, tomada en diciembre de 2019. Gtres

Tristísimo fallecimiento el que se ha conocido este miércoles, 10 de diciembre de 2025, que ha enlutado los corazones no sólo de su familia y amigos, sino también de quienes lo admiraron: Robe Iniesta, la leyenda del rock y vocalista de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años.

Desde que a primera hora de la mañana se ha conocido este deceso, cuyas causas, de momento, no se han hecho públicas, muchas han sido las reacciones de distintos rostros conocidos. En sus últimos años, Iniesta manifestó padecer varios achaques de salud.

Ya en noviembre de 2024 no pudo celebrar sus dos últimos conciertos en Madrid por un tromboembolismo pulmonar. Las esperanzas en su recuperación crecieron cuando meses después reapareció en Caída libre, tema sobre la depresión que Leiva (45) le escribió.

Robe Iniesta, sobre los escenarios, en 2022. Gtres

"Yo desde luego no pienso retirarme por mis propios pies. Si me entra reuma, dejaré de tocar la guitarra; si las piernas no me aguantan, tocaré sentado. Y si llega un momento en el que la presión de los escenarios sea mucha, al menos seguiré haciendo canciones", manifestó.

En cuanto a su vida privada, Robe pudo presumir de haber tejido una vida familiar tan sólida como discreta. El verdadero refugio de Iniesta siempre ha sido su círculo familiar; su raíz y su anclaje.

Casado con Bibi Vázquez, natural de Plasencia como él, el músico extremeño ha priorizado durante décadas una vida lejos de los flashes. La pareja conoció los altibajos, incluyendo una separación temporal, pero Vázquez se convirtió en musa recurrente de su obra.

Canciones como Bribriblibli (En el más sucio rincón de mi negro corazón) destilan esa devoción, con letras que retratan un amor cotidiano y visceral. Juntos formaron un núcleo estable.

La familia se asentó en una casa de campo en Lezama, a 20 minutos de Bilbao, tras periodos en Madrid, Barcelona y Granada. El hogar familiar fue una vivienda campestre, rodeada de naturaleza vasca.

El artista, durante uno de sus recitales. Gtres

Iniesta fue padre de dos hijos, Naum y Karín. Naum Iniesta Vázquez, el mayor, heredó el instinto musical. Naum es batería en bandas como Kontrol-M. Karín, la menor, mantiene aún mayor discreción, centrada en una vida privada que Iniesta protegió celosamente.

Hecho a sí mismo

Padre protector, el placentino evitó exponerlos a la prensa, priorizando su formación en un entorno bilingüe y privilegiado, aunque sin lujos ostentosos.

En 2009, una sequía creativa lo llevó a El viaje íntimo de la locura. Para pulir el texto, se matriculó en gramática y ortografía, demostrando su rigor. Creó la editorial El hombre del saco para publicarlo, un acto de independencia que reflejaba su necesidad de catarsis.

El libro desnudaba demonios internos, pero también celebraba el rol estabilizador de Bibi y los hijos. Aquella etapa coincidió con el traslado definitivo a Lezama, donde la familia se adaptó a un ritmo pausado: mañanas de escritura, tardes de familia y noches para repasar acordes.

La colaboración reciente con Leiva en Caída Libre, incluida en el disco Gigante, marca su última intervención pública. El madrileño dudaba al proponérselo, pero Iniesta aceptó tras meditarlo. La canción aborda la salud mental con crudeza, un tema recurrente en su universo poético.

Infancia y primeros pasos

Nacido en Plasencia, abandonó los estudios en tercero de BUP y comenzó a trabajar junto a su padre en un puesto de golosinas.

Ese entorno cotidiano se convirtió en el lugar donde empezó a dar forma a sus primeras letras y a descubrir una vocación artística que aún no imaginaba hasta dónde podría llegar.

Su debut musical se produjo con Dosis Letal, la primera banda con la que se subió a un escenario y empezó a definir un estilo propio.

El gran salto llegaría en 1987 con la creación de Extremoduro, un proyecto que revolucionó el rock en español gracias a la mezcla de crudeza, poesía y una manera singular de narrar la realidad, capaz de conectar con distintas generaciones.

Los discos, las letras y la fuerza de sus conciertos terminaron por consolidarle como una figura clave de la música en España.

A pesar de la notoriedad alcanzada, Robe siempre se mantuvo alejado del foco mediático. Defendía la discreción y la idea de que su obra debía hablar por sí misma.