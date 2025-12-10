Javier Calvo vuelve a la vida pública en Madrid 30 días después de su ruptura con Javier Ambrossi: todos los detalles

La separación de Los Javis ha sido una de las noticias más llamativas del mes de noviembre. Tras 14 años de relación, el pasado 11 de noviembre se daba a conocer su ruptura.

Han sido días cargados de titulares, declaraciones, apoyos y muchos rumores sobre su vínculo con personas de su entorno cercano. Sin embargo, pese a ser interceptado -por separado- en la calle, ninguno de los dos se ha enfrentado aún a un photocall.

Poco a poco, deberán retomar su actividad profesional, y EL ESPAÑOL ha podido confirmar cuándo será el regreso de Javier Calvo (34 años). El actor y director asistirá este martes, 9 de diciembre, a un evento en el centro de Madrid.

La cita tendrá lugar en el Real Casino de Madrid este miércoles, 10 de diciembre, con motivo de los premios Hombre del Año 2025, organizados por la revista Esquire. Este periódico ha tenido acceso a la convocatoria de prensa y puede confirmar que Javier Calvo figura como uno de los invitados principales.

El evento premia el talento, la valentía y la dedicación de los hombres que inspiran a la cabecera y que han destacado por su compromiso, destreza, arte y carisma.

Además, EL ESPAÑOL puede avanzar en primicia que Calvo tendrá un papel muy especial en esta gala: el actor de Física o Química "entregará un premio a una persona muy importante para él" y a quien le tiene mucho cariño.

El escritor Dan Brown (61) será reconocido como Icono Global del Año y encabezará una destacada lista de premiados en distintas categorías, entre los que se encuentran Dani Martín (48), Luis de la Fuente (64), Julio Peña (25) y otras personalidades del mundo de las artes.

El photocall está previsto en torno a las 19:00 horas, y se esperan invitados de la talla del actor Álvaro Morte (50), Alba Flores (39), Alejandro Amenábar (53) o la cantante Ana Guerra (31), entre otros nombres destacados de la alfombra roja madrileña.

La última vez que uno de Los Javis apareció anunciado en un acto público fue Ambrossi (41), quien no posó frente a los medios pese a figurar en la convocatoria. Ahora le toca a Calvo.

Cabe aclarar que, aunque figure en la convocatoria de prensa como invitado, esto no implica que el director de Veneno tenga la intención de posar ante los medios. Esto dependerá del invitado.

Esta aparición marcará su regreso al trabajo después de su comentado viaje a México, donde se reunió con Guitarricadelafuente (28), actor de La Bola Negra, con quien mantiene una estrecha relación.

A su regreso, Javier Calvo fue interceptado por reporteros y paparazzi en la terminal de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas.

Javier Calvo, con Guitarricadelafuente y Elena, integrante del equipo de Suma Content, en sus redes sociales. @javviercalvo

Su viaje coincidió con los días posteriores a la ruptura con Javier Ambrossi, lo que incrementó el interés mediático por sus primeras palabras: "Somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo", afirmó.

Calvo quiso dejar claro que, aunque se encuentra bien, todo avanza con calma: "Todo lleva su tiempo, su proceso". Añadió que no teme volver a enamorarse en algún momento: "Siempre hay que estar abierto al amor".

La vida de Los Javis ha dado un giro de 180 grados en 2025, y la asistencia de Calvo a este photocall podría convertirse en uno de sus últimos actos públicos del año como productor de Suma Content.

Los Javis.

La fortuna que comparten

El patrimonio de Los Javis combina propiedades inmobiliarias y negocios propios.

Destaca su mansión en Pozuelo de Alarcón, valorada en 2,5 millones de euros, con piscina, cine y biblioteca, y otra vivienda en Malasaña tasada en más de 500.000 euros. A pesar de su reciente separación sentimental, mantienen su colaboración profesional.

Ambrossi y Calvo son fundadores de Suma Content, productora con activos cercanos a 20 millones de euros y un equipo de más de 60 profesionales. Responsable de éxitos como Veneno y Vestidas de azul, también participa en otros proyectos audiovisuales y teatrales.

Sus ingresos provienen de la creación y producción de series, derechos de autor y apariciones televisivas. En 2019 declararon cerca de 300.000 euros cada uno, cifra que ha aumentado con la expansión internacional de sus proyectos.