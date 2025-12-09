Rosalía enfada a sus fans en la preventa de su gira: horas de cola virtual, colapso de la web y precios desorbitados

Desde hace un tiempo, conseguir entradas para ciertos conciertos se ha convertido en una especie de Juegos del Hambre.

Todo aquel que logra hacerse con el ticket que desea, es visto automáticamente como un auténtico ganador.

Este martes, 9 de diciembre, desde las 10:00 ha sido posible acceder a la preventa de Lux Tour 2026, la gira internacional de Rosalía (33 años).

Quizás habría que darle una vuelta al término posible y buscar otro vocablo, pues son numerosos los fanáticos de la artista catalana que no han podido acceder a la compra y se han mostrado indignados con la organización del show.

El nombre de Rosalía acumula al cierre de este artículo cerca de 20.000 comentarios en X -anteriormente Twitter-, siendo tendencia en la plataforma de Meta durante la mañana de este día 9.

Ha sido precisamente este el lugar en el que los seguidores más acérrimos de la artista han hecho público su malestar con respecto a la gira internacional.

Después de conseguir la asombrosa cantidad de 0 entradas y estar ahora por el número 33.000 y 65.000 en las colas virtuales del lux tour de la Rosalía precederé a dejar de ser fan de toda música y artista mainstream y solo seguiré a artistas emergentes con 5 unidades de fans pic.twitter.com/ZsQKmqVAuA — divina_divineo (@iris_angsan) December 9, 2025

"Después de conseguir la cantidad de cero entradas y estar ahora por el número 33.000 y 65.000 en las colas virtuales de la gira de Rosalía precederé a dejar de ser fan de toda música y artista mainstream", reza uno de los tweets más virales, que atesora más de 1.000 me gustas al cierre de este artículo.

No ha sido este el único comentario que ha sido respaldado por los usuarios de la red social. La mayoría de las críticas, en esta línea, han estado relacionadas con la fuerte demanda que ha tenido la preventa.

En concreto, los fans de Rosalía han hecho hincapié en la posible reventa de las entradas adquiridas, una técnica muy recurrida en redes sociales para sacar grandes cantidades de dinero.

No es normal que siga estando el 12.000 y pico en la cola del puto ticketmaster y ya haya gente revendiendo las entradas de Rosalía por aquí. Por favor artistas del mundo buscad otro método para vender entradas que no sea la estafa de ticketmaster — 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖔𝖓𝖊𝖙𝖆 𝕱𝖗𝖆𝖈𝖆𝖘𝖆𝖉𝖆 𓆩♡𓆪 🧜🏻♬Ψ (@Franqk1997) December 9, 2025

"No es normal que siga estando el 12.000 en la cola y ya haya gente revendiendo las entradas de Rosalía por aquí", dice uno de los mensajes más aclamados.

Además, otro de los comentarios más destacados es: "Me he quedado sin entradas para Rosalía, enhorabuena a todos aquellos que están revendiendo".

La enorme cantidad de personas que ha acumulado la página oficial de venta de entradas ha hecho que colapse en varios momentos, tal y como los propios fanáticos han compartido públicamente.

"Que cuando me haya metido solo quedasen entradas platinum…esto es un robo, no sé cómo Rosalía permite que haya este tipo de entradas", comenta otro de los usuarios de la red social X.

Los precios de las entradas, cabe apuntar, oscilan entre los 50 y los 300 euros, aproximadamente. Esto sin tener en cuenta los paquetes VIPs.

Que cuando me haya metido solo quedasen entradas platinum…esq esto es un robo, no sé cómo Rosalía permite que haya este tipo de entradas @hola_rosalia pic.twitter.com/6ECkxCQvpa — 🪽🪽🪽🪽 (@laxista01) December 9, 2025

Siguiendo por la misma línea, muchos de los afortunados que se han hecho con una entrada han criticado el precio de los tickets de Lux Tour 2026.

"No he conseguido entradas, pero creo que es mejor tampoco me parece bien pagar esta cantidad de dinero para un concierto aunque sea Rosalía", reza otro tweet.

Este martes, ha tenido lugar la preventa de la gira internacional de Rosalía. Eso sí, habrá que esperar hasta el próximo día 11 para que los tickets estén disponibles para todo el mundo.

La intérprete de Malamente ofrecerá su carismático show, entre otros, en Reino Unido, Portugal, Alemania o Puerto Rico.

Rosalía, en un acto en París en 2024. Gtres

A pesar de todo el revuelo, nadie puede negar que Rosalía es un auténtico fenómeno de masas.

Todo lo que toca la catalana se convierte en oro. Y si no, que se lo digan a los cerca de 30 millones de seguidores que atesora en Instagram y los 40 millones de oyentes mensuales en Spotify que la respaldan a día de hoy.

Otros 'tweets' virales

De alguna manera hay que regular en España lo de la venta de entradas para conciertos. Es vergonzoso lo que está pasando. — David Moreno (@davidmoreno) December 9, 2025

Actualmente todas las entradas para Rosalía en España se encuentran agotadas, aún así siguen lanzando entradas cada pocos minutos. Id revisando. — Rosalia Global (@globalarosalia) December 9, 2025

estamos normalizando unos precios con las entradas de los conciertos que son de todo menos normales — Óscar (@oscarbeunza) December 9, 2025

que ticketmaster pida DNI español para comprar entradas en españa YA — ana ⭒ (@haypistolas) December 9, 2025

Gira por España

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi