Amelia Bono anuncia que está enamorada y presenta a su nueva pareja: "Sí, hay una persona especial en mi vida"
"No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices", ha confesado la empresaria en sus redes sociales.
Mucho se ha hablado sobre la vida sentimental de Amelia Bono (44 años) desde que rompiera definitivamente con Manuel Martos (46).
La hija del que fuera presidente de Castilla-La Mancha, José Bono (74), y el hijo de Raphael (82) contrajeron matrimonio el 1 de junio de 2009 en la Iglesia de San Andrés en Madrid. Fruto de su unión tienen cuatro hijos en común: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Durante años parecían ser la pareja perfecta.
La pareja anunció su primera separación en junio de 2021. Tras un tiempo distanciados, se dieron una segunda oportunidad. Se reconciliaron en 2022. Pero en febrero de 2024 comunicaron su ruptura definitiva. Desde entonces, se ha especulado con la posibilidad de un nuevo intento de estrechar su vínculo.
Ambos mantienen una relación cordial por sus hijos y comparten apariciones puntuales en eventos familiares. Esto ha hecho pensar que, quizás, aún existía algún minúsculo resquicio al romance. Pero nada más lejos de la realidad. El corazón de la empresaria ya está ocupado por un nuevo amor.
"Estoy en una etapa bonita"
Ha sido la propia Amelia quien ha dado a conocer que está ilusionada nuevamente. En un escrito que ha compartido en sus redes sociales, ha contado que ha vuelto a encontrar el amor.
"Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia", empieza diciendo en su perfil de Instagram.
"Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz", prosigue.
"Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices", detalla.
Junto a su misiva ha publicado una imagen en la que posa con su actual pareja en la Gran Manzana, a donde se trasladó a principios del pasado mes de noviembre para participar en la Maratón de Nueva York.
"Ojalá podamos vivirlo en paz"
En su escrito, Amelia ha manifestado su deseo de ser respetada ante esta nueva historia sentimental que acaba de arrancar: "Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera".
"Y, de verdad, gracias por estar, por acompañarme con tanto cariño siempre, por leerme, por formar parte de esta pequeña familia virtual que tanto significa para mí. Me hace ilusión poder compartir estas cosas con vosotros y sentir vuestro apoyo y cariño siempre", concluye.
De momento, Amelia Bono no ha desvelado aún la identidad de su nueva pareja, con quien comparte una de sus grandes pasiones: el deporte.