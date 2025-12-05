Marc Bartra prepara una Navidad especial junto a sus hijos: "La pasaré con ellos. Son lo más grande que tengo"

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los famosos de nuestro país se preparan para ello. Es el caso de Marc Bartra (34).

El futbolista, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, habla con EL ESPAÑOL sobre sus planes para estas fiestas. No suele hablar de su vida privada, ya que es muy celoso de su intimidad.

Tras ocho años juntos, Melissa Jiménez (38) rompió su relación con Bartra a finales de 2021. La separación se produjo a principios de diciembre y se hizo pública en enero de 2022, tras casi ocho años juntos y cinco de matrimonio.

Marc Bartra en un acto público. Gtres

Quizá muchos no recuerden el impacto que tuvo esta relación en la crónica social española, pero fueron una de las parejas más entrañables del momento. La expareja se casó el 18 de junio de 2017 y tuvo tres hijos en común: Gala, Abril y Max, formando así una familia numerosa antes de su divorcio.

Desde entonces, las navidades han cambiado. Cuentan con custodia compartida y sus hijos no siempre pasan las fiestas con su padre.

"La Navidad la pasaré, gracias a Dios, con mis hijos y muy contento de poder disfrutar de ellos", ha explicado a este medio, confesando que estos momentos son de los pocos que tiene para estar con ellos.

"Para mí también tendré que seguir entrenando, evidentemente, no podré disfrutar de todo, pero los días los voy a aprovechar muchísimo porque eso es lo más grande que tengo", ha expresado orgulloso de los pequeños que tiene en casa.

Aunque su vida es muy ajetreada, pasa mucho tiempo fuera de casa y el fútbol le roba gran parte de su tiempo. Sin embargo, al ser preguntado si tiene miedo de perderse algo de la crianza de sus hijos, no dudó en responder: "El fútbol me ha dado muchísimo, pero también es verdad que el deporte te quita", ha comenzado diciendo.

"Hay momentos personales que, si no fuera por ello, podría disfrutar más, estar mucho más cerca de ellos. Pero también creo que es un mensaje que les envío a los pequeños sin decirlo: al final hay que trabajar por los sueños, ir a por ellos y sacrificar muchas cosas para lograr lo que exige tu profesión y esfuerzo", confiesa.

Cuando se le pregunta si ya se ha perdido algo que no le hubiera gustado, lo tiene claro: "Sobre todo el día a día, poder estar ahí con ellos y el simple hecho de llevarlos al colegio cada día", ha comentado con una leve mueca entristecida.

Por otra parte, y dejando a un lado su vida familiar, se ha pronunciado sobre lo que siente cuando hablan de él. "Me da igual que hablen de mí lo que quieran, pero sí, yo voy a mi bola", ha deslizado a este periódico.

Y añade: "Se han inventado muchas cosas, a la mínima te ponen pareja. Cuando son cosas que son ciertas, vale, pero las que no… me hacen gracia".

Eso sí, el futbolista tiene claro que esto forma parte de su día a día y reconoce que el consumo de noticias sobre la vida personal de los famosos es algo que "consumimos todos". Así ha concluido una conversación con EL ESPAÑOL, en la que la Navidad y la crianza de sus hijos fueron los grandes protagonistas.