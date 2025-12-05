Lola Herrera: "No ir a Eurovisión me parece consecuente. Así se abre camino. Los que matan y asesinan se merecen un castigo"

La actriz Lola Herrera en un acto público en Málaga en 2024. Gtres

Es la noticia que ha zarandeado los medios de comunicación en las últimas horas: la salida -histórica- de España del Festival de Eurovisión. Por primera vez en su historia, RTVE no acudirá al emblemático festival como respuesta a la participación de Israel.

De esta forma, el Ente Público y, por extensión, el gobierno español muestran su rechazo al genocidio en Gaza y al "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del concurso. Sea como fuere, se trata de un hecho sin precedentes que no ha dejado indiferente a nadie.

En las últimas horas, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con distintos rostros conocidos para que den su opinión de la retirada de España del festival. Una de esas figuras que se ha mostrado categórica y rotunda es la querida y respetada actriz Lola Herrera (90 años).

Lola Herrera, en un acto público en 2022. Gtres

Lola Herrera, ¿qué le parece la salida de España del Festival de Eurovisión?

A mí me parece bien, es de ser consecuente. Es que nuestro presidente, Pedro Sánchez (53), a pesar de todos los peros que le pongan, es bastante consecuente con las cosas.

Habrá alguna en la que no lo sea tanto, como todos los seres humanos, pero me parece que su postura con toda esta historia tan terrorífica ha sido muy clara desde siempre.

Cree que es lo que se tiene que hacer.

Creo que hay que plantar cara a esta gente. Yo no sé los demás países, pero aunque sólo se vaya España de Eurovisión me parecería muy bien. Yo pienso que ese batiburrillo que se ha organizado con este país -Israel- es una vergüenza para todos.

¿Piensa que es un perjuicio para España?

Bueno, no sé hasta qué punto es un perjuicio. Porque nada es para siempre. Todo depende de la situación porque este desalmado de Netanyahu (76) algún día tendrá que pagar por lo que hace. Entonces, creo que las cosas no son para siempre.

Mientras uno hace el camino, la coherencia es muy importante. A mí me lo parece.

La artista en un photocall, en 2021. Gtres

A ver cómo reaccionan los otros países...

Eso es una cuestión de los otros países. Si uno tiene que esperar a que alguien diga o haga... ya vemos que las cosas van despacio. O sea, ya vemos que Europa está ahí con un grupo que tiene muchas ayudas y no se compromete con nada. Quiero decir que alguien tiene que abrir filas.

¿Es una forma de hacer reflexionar?

Estoy de acuerdo totalmente de acuerdo, que se haya conseguido no intervenir. Aunque seamos el único país, me daría lo mismo. Lo ideal sería que esto fuese contaminante, por reflexión y por respuesta a lo que ha pasado. Esto tendría que ser así. Espero que la gente sea mínimamente coherente.

Hay famosos que se muestran prudentes, que no quieren opinar. Usted es valiente.

Hay momentos en los que hay que decir lo que uno piensa. Hombre, estamos en una democracia. Si no puedo uno decir lo que piensa, pues ya me contarás. Creo que, aparte de la profesión que tengas, eres una ciudadana de este país. Sobre todo y por encima de todo.

Usted piensa que como personaje público se debe ser responsable.

Exacto, es una responsabilidad además. Como ciudadana y como ser humano, que me preocupan las cosas que les pasa a tantas personas del mundo, que están sufriendo las penas de la muerte... eso me preocupa mucho.

Me parece que esta panda, que no son muchos pero matan, matan, asesinan... Esta gente tiene que tener un castigo, digo yo. Sea quien sea. Por lo menos, debemos colaborar para que eso ocurra.

Vamos a terminar esta entrevista con cuestiones amables. Llega la Navidad, ¿cómo la va a organizar?

De la Navidad no sé nada aún. En mi casa, con mis hijos, nada más. Tranquilamente. Yo no soy de bullas navideñas. No lo he sido nunca, porque he trabajado en esas fechas siempre. No tengo ni hago planes.

La Navidad la vivía de otra forma cuando mis hijos eran más pequeños. Cuando ya crecieron, empezamos a hacer lo menos posible.

Por último, ¿qué le pide al nuevo año 2026?

Salud, salud para mí. Pero, sobre todo, lo que pido es sentido común para los que gobiernan el mundo, para esa panda de desalmados, que están moviendo los hilos. Para esos, a ver si alguien les da cordura o les da un entripado y se van para el otro barrio.

¿El mundo sería mejor?

Claro que sí. Lo que no sabemos es si tienen sustitutos