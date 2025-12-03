Joaquín Prat y Alexia Pla, a un paso de contraer matrimonio: el documento clave que aún no tienen y el papel del hijo de él

El comunicador Joaquín Prat (50 años) le pide al año 2026 salud y trabajo y admite, en el plano del amor, que él y su razón de amor, Alexia Pla (38), tienen "la intención" de sellar sus vidas ante los ojos de Dios. Como creyentes que son ambos, ese es el deseo que guardan.

"Nos queremos casar por la iglesia", ha reconocido el comunicador recientemente. En concreto, durante la fiesta de Navidad que ha organizado la productora en la que trabaja, Unicorn. "No tengo fecha, tengo intención. La intención es lo único que tenemos, los dos", apostilla.

Joaquín y Alexia llevan tres años de sólida -y discreta- relación. El runrún de un posible casamiento llegó a los medios de comunicación el pasado mes de septiembre, cuando una revista del corazón informó que el presentador le había pedido matrimonio a su pareja.

Joaquín junto a Alexia Pla en una fotografía de sus redes sociales.

Él mismo lo admitió, y agregó: "Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido". "Esto lo saben todos nuestros amigos", apostilló. Días después, matizó que ese casamiento no será de forma inminente. "Realizar una boda es un coñazo, una pereza enorme", sostuvo.

Ahora, a las puertas de la Navidad, Prat hijo mira al 2026 con gran ilusión. Reconoce que esa boda con Pla sería maravillosa y que, para ello, necesita un trámite: la nulidad eclesiástica. Puntualizar aquí que Joaquín se casó con su primera mujer, Yolanda Bravo, en 2010.

Una unión, de la que nació su único hijo en común, Joaquín Jr., que se quebró en forma de divorcio en septiembre de 2021.

La gestión de la nulidad eclesiástica, se explica a EL ESPAÑOL, no ha sido un camino fácil, pero una vez trasladada la petición ahora es el Tribunal Eclesiástico quien debe mover ficha. A la espera de esa respuesta está la pareja.

Joaquín y Alexia en una fotografía de sus redes.

Cuando Prat obtenga esa nulidad, entonces sí podrán ambos ponerse a organizar ese casamiento. Una persona que trabaja con Joaquín en Mediaset España desliza a este periódico que "nunca lo he visto tan feliz como con Alexia".

En esa línea, se destaca que hay una faceta, además de la profesional y la de novio, que disfruta especialmente Joaquín: la de padre. El padre siente devoción por su hijo y, sin tener nada claro, se opina: "Su hijo tendrá un papel destacado en esa boda, cuando llegue".

Alexia y el amor

La historia de Joaquín Prat y Alexia Pla se remonta tres años atrás. Desde entonces, ambos han dado paso a una sólida relación. Así lo ha confesado el afamado presentador recientemente:

"Sólo con que me aguante ya tiene el cielo ganado. Mi madre tuvo que tirar con cuatro niños que se quedaron huérfanos, el mayor tenía 20 y la menor, nueve".

Joaquín y Alexia se conocieron en 2022, tras la ruptura del presentador con Yolanda Bravo. Fue en noviembre de ese año cuando se hizo pública su historia de amor. "Se le ve la ilusión en el brillo de los ojos. ¡Parece un chaval!", confesaba una persona de su entorno a este medio.

La discreción ha sido llevada por bandera en la relación de Prat y Pla. No obstante, varias son las ocasiones en las que el presentador ha compartido algunos detalles de su vida en pareja, como sus vacaciones o planes familiares. Ella, por su parte, tiene la cuenta de Instagram privada.

La pareja de Joaquín es una enfermera valenciana, reconocida sobremanera por su faceta de empresaria. Aunque estudió Enfermería, finalmente acabó especializándose en tratamientos de cosmética y actualmente dirige una clínica con sedes en Ibiza y Castellón.

Por su parte, la historia de amor de Joaquín y su primera mujer, Yolanda, se remonta al año 2009, momento en que comenzaron su relación sentimental. Fruto de su amor, el 14 de abril de 2015 nacía a su primer y único hijo en común, Joaquín Prat Jr.

El pequeño fue bautizado por el Padre Ángel en la Iglesia de San Antón cinco meses después, ante la presencia de amigos, familiares y sus padrinos: Ana Rosa Quintana (69) y Juan Manuel Alcaraz, marido de Alejandra Prat (48).

Yolanda llegó a la vida de Joaquín con tres hijos nacidos de una relación anterior; unos retoños que él ha criado y educado como propios y por los que siente una tremenda debilidad.

"Yo los quiero como si fueran míos. Primero me enamoré de ella y luego de esos niños", ha llegado a confesar Prat en innumerables ocasiones.