La casa de Mayra Gómez Kemp en Madrid ya tiene comprador interesado: el disgusto de sus hijastras y un gesto clave

Quienes conocían a Mayra Gómez Kemp destacan de ella que no hay nada que le gustara más, en el plano íntimo y personal, que pasar tiempo con el hombre de su vida, Alberto Berco, con quien compartió 47 años de su vida hasta que él perdió la vida a los 91 años el 18 de enero de 2021.

Berco pereció en la casa que compartía con su razón de amor, Mayra, en el centro de Madrid. En concreto, en el barrio de Argüelles. Allí, Mayra trató de sobrevivir en sus últimos años de vida, pues quedarse viuda fue el mayor zarpazo que le dio la vida. La ilusión, de repente, se le fue.

En ese inmueble, un dúplex de más de 150 metros cuadrados, Gómez Kemp encontró la muerte un 13 de octubre de 2024. Tras el deceso, las hijastras de la comunicadora, Roxana y Viviana, han cumplido a rajatabla las últimas voluntades de Mayra. Darle salida a esa casa era una de ellas.

Mayra Gómez Kemp, en el extinto plató de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Gtres

Roxana y Viviana, que tienen su residencia fuera de España, retornaron a Madrid tras la muerte de la presentadora. Quisieron poner en orden todo lo concerniente a su herencia. EL ESPAÑOL se hizo eco entonces de que no sabía qué hacer con el bien inmueble.

El pasado marzo, EL ESPAÑOL se hizo eco de que las hijastras de Mayra habían desalojado el inmueble, lo habían vaciado. Ellas viven en Argentina y tocaba ser prácticas. Lo que tuvieron claro desde el primer instante es que no querían alquilarlo.

La presentadora, en una instantánea captada en 2014. Gtres

Sobre todo, por el "trajín" que supondría, teniendo en cuenta que ellas viven en Argentina. Así pues, contemplaron la venta. Las hijastras colgaron el cartel en uno de los portales de venta más conocidos. Pedían 1,25 millones de euros. No contaban ellas con la repercusión mediática.

O, al menos, no con tanta, pues fue estar el anuncio en Idealista y casi todos los medios de comunicación se hicieron eco. Mostraron las fotografías del interior de la casa y algunos programas de televisión se desplazaron, incluso, al barrio y al edificio para hablar con los vecinos.

Un proceder que, según deslizan a este periódico, no ha gustado demasiado a Roxana y Viviana. "Ellas son más discretas. No saben cómo funciona esto y se han visto un poco saturadas. También es verdad que se ha llegado a decir que la casa está mal y que necesita reforma", opina la fuente.

Una vecina llegó a informar, en Y ahora Sonsoles, que Alejandra Rubio (25) había visitado el inmueble. Ante esta exposición, las hijastras han retirado, de momento, el anuncio de la venta. Un gesto clave. También ha influido el hecho de que ya hay una persona interesada en la casa.

Así se traslada a EL ESPAÑOL. No hay nada formalizado; tan sólo apalabrado. Quieren llevar este trámite con la discreción que merece. Según se detalla, quien está más al frente de la operación es Roxana.

Están las hijastras de Mayra esperanzadas en que pronto se hayan deshecho de este inmueble: "Hacen todo esto de mil amores, pero ellas tienen su vida en Argentina y no es viable estar yendo y viniendo", se apostilla.

Mayra Gómez Kemp y Alberto Berco, en una fotografía de archivo. Gtres

Según pudo conocer EL ESPAÑOL semanas atrás, esta casa en Argüelles no era el único bien inmueble que Mayra poseía en ese edificio. También disponía de otro "estudio" por el mismo barrio.

"Es una sola vivienda que tiene dos plantas, pero una única entrada. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como que tenía una casa de Málaga. Las propiedades de Mayra son dos: esta casa y el estudio", se especificó a este diario.

Gómez Kemp no tuvo hijos en vida, pero Roxana y Viviana ejercieron de hijas y así las sintió y valoró ella. Tal fue el vínculo que ellas son las herederas de la presentadora. Así, Roxana y Viviana son las responsables de velar por su legado y cuidar y proteger el patrimonio.

El "pozo oscuro" de Mayra

Mayra vivía sola y, según relató entonces una de sus hijastras, Roxana, la artista se cayó en casa. "Sabemos que se cayó, se golpeó y que eso fue la causa de la muerte, pero no tenemos lujo de detalles", manifestó una de las hijas del esposo de Mayra.

No se refería Roxana al percance doméstico que, días antes de morir, sufrió Gómez Kemp y por el que estuvo cerca de 20 horas tirada en el suelo de su casa sin ser atendida. De aquel revés se repuso y fue dada de alta. Pero el destino, fatal, le tenía a la presentadora un nuevo e irreversible final.

La también actriz y cantante tenía a muchas personas que la querían. No pasaba un día sin que su teléfono sonara; los amigos siempre contaban con ella para visitarla o salir a comer.

"Otra cosa es que ella se encerrara en sí misma y ya no quisiera ver a nadie. Cayó en un pozo oscuro, como en depresión, con la muerte de Alberto. Tuvo picos y momentos buenos, pero nunca se repuso de la muerte de Alberto", se aseveró.