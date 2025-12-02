Seis habitaciones, siete baños y dos vestidores: la mansión de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', a la venta por 4,5 millones

La casa de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Idealista/Gtres

Fue en junio de 2023 cuando los espectadores vieron por última vez esta impresionante mansión en televisión. La casa que acogió el programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne (70 años), vuelve a ser noticia: esta vez, por su regreso al mercado inmobiliario después de seis años fuera.

Las instalaciones que saltaron a la pequeña pantalla se convirtieron en uno de los alojamientos más deseados y ahora pueden pasar a manos de quien quiera hacer de ellas su nuevo hogar. El precio de salida es de 4,48 millones de euros y está disponible en Idealista.

Esta mansión fue testigo directo de audiencias espectaculares y de la visita de numerosos rostros conocidos de nuestro país, que se enfrentaron allí a algunas de sus entrevistas más íntimas.

Bertín les recibía en una amplia mansión, ubicada en la exclusiva urbanización de La Florida, en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid, que ahora está en venta.

India Martínez (40), María del Monte (63) o Vicky Martín Berrocal (52) fueron algunas de las personas que se sentaron junto al artista para charlar.

La visita de Ana Obregón (70), convirtió aquel programa en lo más visto al superar un 22,5% de share y más de cuatro millones de espectadores. Fue allí donde lograron su récord de audiencia.

Ana Obregón en el programa 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne. Telecinco

Telecinco emitió este programa desde 2016 y, tras su última temporada, no ha vuelto a mostrar esta casa de lujo en televisión. Una casa que ha recibido tantas visitas como éxitos cosechados y que ahora vuelve al mercado inmobiliario.

Seis años después de que saliera de él, regresa al portal Idealista con un precio de 4,48 millones de euros.

La vivienda tiene una parcela de 2.500 metros cuadrados, con una cocina enorme, un amplio jardín con piscina y una terraza de 147 metros. En esa estancia, el presentador cocinaba en muchas ocasiones con sus invitados y, sobre todo, les realizaba sus preguntas más íntimas.

Esta enorme mansión fue la residencia de Bertín Osborne y su familia durante varios años. Está situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid y, de hecho, muchos famosos han sido sus vecinos.

La cantante Malú (43) o el presentador Jorge Javier Vázquez (55) han sido algunos de esos propietarios contiguos.

El salón de la que fuese casa de Bertín Osborne y formó parte del programa 'Mi casa es la tuya'. Idealista

La vivienda cuenta con dos plantas y un gran sótano. Se divide en seis habitaciones, siete baños y un amplio salón que es la joya de la propiedad.

Con 138 metros cuadrados y grandes ventanales, esta estancia se ha convertido en uno de los lugares más visitados. Con decoración de piedra caliza y madera natural, ofrece luz natural y una atmósfera perfecta para todos aquellos que la visitan.

El salón incluye varias estancias dentro del mismo. Desde ahí se puede acceder a un comedor independiente, con capacidad para más de doce comensales y con vistas al jardín.

La habitación, cocina y jardín de la que fuese casa de Bertín Osborne y formó parte del programa 'Mi casa es la tuya'. Idealista

Una de las estancias más valoradas de la casa, y donde se desarrollaba gran parte del programa, es la cocina. Cuenta con una isla central, completamente equipada, con zona office y salida directa al jardín. Esta estancia ha sido una de las más utilizadas durante el rodaje del famoso programa.

Además, la planta superior alberga seis habitaciones y gran parte de los baños. Entre ellas se encuentra una habitación en suite de 44 metros cuadrados, con baño completo, aseo con ducha y bañera, y dos vestidores que completan esta gran estancia tan apreciada.

El resto de las habitaciones de la planta superior incluyen camas de matrimonio y camas individuales, ofreciendo versatilidad para toda la familia o invitados.

La cocina con isla de la que fuese casa de Bertín Osborne y formó parte del programa 'Mi casa es la tuya'. Idealista

Pero, sin duda, la mejor zona de la casa y la más querida por los visitantes es el gran jardín. Esta zona exterior está formada por porches cubiertos, terrazas y zonas verdes, fusionando el interior de la mansión con el exterior, donde se puede disfrutar del aire libre durante todo el año.