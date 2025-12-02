Antonia San Juan actualiza su estado de salud en pleno tratamiento contra el cáncer: "Ya queda menos para terminar"

El pasado 3 de septiembre, Antonia San Juan (64 años) anunció que padece cáncer. Un duro revés del que ha hablado con total sinceridad, actualizando periódicamente su estado de salud.

Así ha ocurrido en la mañana de este martes, 2 de diciembre, con un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales. Antonia San Juan ha compartido parte de su rutina y ha desvelado los próximos pasos de su tratamiento.

"Hoy me toca médico. Ir a mirar cómo está el sistema inmunológico", ha relatado la actriz, quien afrontará su quinta quimioterapia la próxima semana. Concretamente, el día 9, según ha indicado en su grabación.

Antonia San Juan se ha mostrado positiva y esperanzada. Asegura encontrarse "tranquila" y confía en que más pronto que tarde pondrá fin a este complicado bache de salud. "Ya queda menos para terminar este periplo", ha comentado en el vídeo. "Todo va muy bien", ha insistido antes de revelar una de las visitas que tuvo este pasado lunes, 1 de diciembre.

Y es que en estos últimos meses, la intérprete ha recibido el apoyo y cariño tanto de su entorno como de sus seguidores, quienes le desean una pronta recuperación.

En el vídeo de este martes, Antonia San Juan también ha contado que atraviesa un proceso viral. Está "acatarrada" y ha tenido fiebre. Por otro lado, ha hablado de algunas de las medicinas naturales en las que se apoya y de sus próximos planes profesionales.

Y es que, pese a la enfermedad, la artista sigue adelante con sus rutinas y sus compromisos de trabajo.

Antonia San Juan en un acto en Madrid el pasado noviembre. Gtres

"Tengo muchos proyectos para el 2026", ha asegurado al final de la grabación. Antonia San Juan ha puesto el foco en el primero de ellos.

El 9 de enero, junto a Jennifer Artile, estrenará La ropa vieja de Cuca, donde interpreta a Cuca, la madre de Mari, reuniendo a varios personajes icónicos creados por la actriz a lo largo de su carrera.

Una ilusionante presentación, ya que se llevará a cabo en su tierra natal, Gran Canaria.

Al mensaje, como es habitual, han reaccionado un sinfín de seguidores deseándole una pronta recuperación. "Cuídate, eres una gran actriz", "mucho ánimo, mucha fuerza y que te mejores pronto", "que hoy sean muy buenos resultados" o "que todo salga bien" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

La enfermedad

Este próximo martes, 3 de diciembre, se cumplirán tres meses desde que Antonia San Juan anunció que padece cáncer. Lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", explicó entonces.

Antonia San Juan en la presentación de una obra en 2023. Gtres

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el diagnóstico: tengo cáncer", prosiguió. Desde entonces, Antonia San Juan se ha mostrado confiada en la ciencia y agradecida por el apoyo recibido.