El conmovedor mensaje de Javier Tudela a Marina Romero ante su enfermedad: "Tu mayor logro de 2025 fue sobrevivir"

Javier Tudela y Marina Romero, en una imagen de las redes sociales. @marinaromerom

La vida de Javier Tudela (31) y Marina Romero (28) dio un giro radical hace unos meses, cuando salió a la luz que la joven padece una delicada enfermedad.

La noticia sobre su dolencia saltó a la palestra hace tres meses. El pasado 21 de agosto Makoke (55) se supo que cancelaba su boda con Gonzalo Fernández Figares.

Entonces, la colaboradora de Mediaset hacía alusión a la "salud de un familiar muy cercano". Pero no detallaba de quién se trataba exactamente. Poco después se supo que quien se enfrentaba a esta situación era su nuera. La propia joven confirmaba este duro revés.

Ahora, con las Navidades a la vuelta de la esquina, el empresario ha hecho balance del difícil año que le ha tocado vivir a su familia. Y, a través de un conmovedor mensaje, ha transmitido su admiración a su pareja, con la que tiene dos hijos: Javi y Bianca.

"Gracias por sostenerte"

En un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, Javier Tudela ha hecho balance de las experiencias vividas en los últimos meses.

"En los próximos días, la gente publicará sus logros de este año. Está bien si tu mayor logro del 2025 fue sobrevivir", comenzaba diciendo en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

También añadía unas palabras de agradecimiento a su compañera sentimental, de la que destaca su actitud y su fortaleza: "Gracias por sostenerte aun cuando no sabías cómo hacerlo"

Marina Romero, en un evento de 2023. Gtres

Unidos ante la adversidad

La reflexión de Javier Tudela ha desencadenado una oleada de reacciones. Una de ellas, la de su madre, quien le ha recordado: "Te quiero tanto".

La música que suena de fondo en su publicación no es una elección al azar. Se trata de la canción The working man, de Cain Walker. Un single creado con inteligencia artificial que está revolucionando la industria.

El sencillo se ha convertido en número uno en la lista Billboard de canciones country. Y habla del duro camino de un hombre trabajador para salir adelante.

"Dicen que estamos atrapados y saldrás adelante. Pero en lugar de eso, solo me estoy rompiendo la espalda. Fichando solo para pagar el alquiler No queda mucho cuando el día termina... El sueño que se construye sobre mi rutina", reza la letra.

No cabe duda de que Javier Tudela y Marina han logrado fortalecer su relación aún más si cabe tras el contratiempo que supone la enfermedad de la joven.

"Ahí estás, sin soltarme la mano"

En los últimos 120 días han afrontado una dolencia de la que apenas han trascendido detalles, pero que tampoco han ocultado.

Hace apenas tres meses, cuando Marina se pronunció sobre su afección, dedicó una preciosa carta a Javier Tudela.

"Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto", comenzaba su escrito.

"Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo", añadía. "Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito".

"Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible", detallaba. "No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento".

Anita Matamoros, Javier Tudela y Marina Romero en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"No hay batalla que no podamos ganar"

"El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro", subrayaba,

Asimismo, adelantaba el proceso que aún tenían por delante: "Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti".

"Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos", concluía. "Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias".

Tras una reciente intervención quirúrgica, y sin profundizar en el asunto, Makoke habló en televisión de lo que definió como un "proceso" pendiente aún de "resultados", aunque con buenas expectativas.

"Están súper unidos, son superfuertes los cuatro, son una familia maravillosa y no se merecen esto. No se lo merece nadie", explicaba en el plató de Fiesta. "Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él la hace reír".

El nuevo negocio de Marina Romero

Hace apenas tres días, Marina Romero presentó un nuevo proyecto profesional. Se trata de la firma Coucou Bebe, especializada en artículos infantiles, donde acumula poco más de 1.100 seguidores.

La firma presenta con publicaciones desde el año 2023, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha relanzado la cuenta. Dentro de su catálogo se encuentran diferentes productos para los más pequeños, desde juguetes de madera, baberos, mordedores o chupetes.