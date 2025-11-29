Cómo fueron los últimos 15 días de vida de Antonio Flores y los datos inéditos de su autopsia: lo que revela su documental

"Sabe Dios lo que pasó.... Tú sabes cuál es mi dolor. Por favor dame calor". La escena de Alba Flores (39) cantando a la guitarra Una espina, uno de los grandes éxitos de su padre, Antonio Flores, es la poderosa imagen con la que arranca el documental Flores para Antonio.

La cinta, basada en la vida del hijo mayor de Lola Flores y Antonio González El Pescaílla, realiza una mirada íntima a la biografía del cantante. Quienes hablan de él son las personas que más le quisieron: sus hermanas, Rosario (62) y Lolita Flores (67), su exmujer, Ana Villa (52), artistas y amigos como Joaquín Sabina (76), Antonio Carmona (60) o Joaquín Sabina (76) y su única hija.

"Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Fue como de los últimos recuerdos con él", relata la actriz. La heredera del imperio Flores, la saga artística con más poderío de nuestro país, tenía apenas 8 años cuando el cantautor perdió la vida en las circunstancias más tristes.

Antonio Flores, con su hija Alba. Movistar Plus+

"No fui a su funeral"

Fue el el 30 de mayo de 1995 cuando Antonio Flores murió a los 33 años en la casa familiar de El Lerele, en Madrid. La causa de su fallecimiento fue una sobredosis. Tenía el alma rota.

Y es que, dos semanas antes había perdido a su progenitora, Lola Flores. Un cáncer de mama que le habían diagnosticado más de 20 años antes arrebató su último aliento.

El deceso del cantante tuvo lugar hace ya dos décadas. Su marcha fue un verdadero zarpazo para la familia Flores. En un plazo de tan solo 14 días se quedaron sin la matriarca del clan y sin el primogénito.

Su genio y su carisma fueron un verdadero referente para sus hermanas. Lamentablemente, su única descendiente no pudo disfrutar de su corazón y su duende.

"No me despedí, no fui al funeral. Hasta que no fui mayor no fui a verlo al cementerio", recuerda en esta producción de LACOproductora para Movistar Plus+. No tiene recuerdos del día que murió su padre: "Me hubiera gustado preguntarle tantas cosas".

Cuando está a punto de cumplir 40 años, la nieta de La Faraona ha podido recolocar las piezas más importantes del puzzle de su vital gracias a esta película. En ella realiza una retrospectiva hacia sí misma. Hacia sus orígenes.

La otra gran protagonista de este trabajo, dirigido por los cineastas Isaki Lacuesta y Elena Molina, es Alba Flores. Por primera vez en su vida se ha puesto delante de las cámaras para meterse dentro de su propia piel.

Y se ha rodeado de la familia y amigos de Antonio con el fin de "comprenderlo a él y a su manera de vivir". Todo ello en un trabajo que traspasa la pantalla. Es ejercicio de honestidad. Sincero. Íntimo. Sin dramas.

Antonio Flores, con su hija Alba. Movistar Plus+

"El estigma de las drogas"

Alba Flores se pregunta una cuestión que ha rondado su cabeza desde la infancia: "Me gustaría poder entender un poco más qué le atraía de eso, qué era lo que le aportaba".

En una charla con el músico argentino Ariel Rot (65), la actriz le pregunta cuál es el atractivo de las drogas. Qué gancho tan poderoso tuvieron ciertas sustancias para que acabaran con su padre.

Este le responde: "No quiero hablar de los beneficios de la heroína. Pero creo que le daba cierta calma. Le hacía olvidarse un poco de quién era y de cómo lo veía la gente".

Su madre, Ana Villa, también la ayuda a descifrar este enigma: "El problema está ahí: él descubre que hay cosas que calman su ansiedad permanente".

Alba tiene claro que el consumo de estupefacientes de su progenitor ha sido el capítulo de su vida que más le ha costado comprender: "Lo que más me ha afectado de que la historia mi familia sea pública es el estigma de las drogas".

En su caso, ha sufrido bullying en el colegio, en parte, por este asunto: "Cuando la gente me quiere atacar, se me atacaba con eso muy fuertemente. Creo que hace falta mucha comprensión en eso porque somos una generación que compartimos una historia. Nuestros padres fueron de aquella época y vivieron esas cosas".

Antonio Flores, con su madre y sus hermanas, en una imagen de 1980. GTRES

Las adicciones de Antonio Flores

Alba Flores nació el 27 de octubre de 1986. Estaba a punto de cumplir nueve años cuando, hace dos décadas, su padre dejó este mundo, abatido tras morir su madre. Lo mató un cóctel explosivo de drogas.

Drogas que, tal y como ha recordado Ana Villa, empezó a tomar siendo adolescente, cuando hizo el Servicio Militar: "En la mili se ponían todo. No solo hachís, también heroína. Había un meneo que no te puedes imaginar... Fue el periodo en el que peor estuvo".

La que fuera esposa de Antonio Flores rememora que entonces, el artista "quedó muy tocado en todos los sentidos y tuvo que ir a un centro de desintoxicación". Por suerte, tras su paso por una clínica "salió perfecto".

Después de eso hubo épocas mejores. Y más dulces. Pero las recaídas no tardaron en llegar. El periodo más crítico se produjo en los años noventa, poco después de llegar los mayores triunfos de su carrera.

El disco De Ley, de Rosario Flores, lanzado en 1992 y compuesto íntegramente por él, dio paso a un tiempo de de gloria. Profesionalmente, por fin se reconocía su talento como compositor.

La cosa iría aún a más tras editar el álbum, Cosas mías, en 1994. Fue un auténtico boom en las emisoras de radio, salas de fiesta y escenarios del país.

Antonio Flores. Montaje.

Entonces le llovieron los contratos, los bolos y los encargos. Uno de ellos: la canción Abril que compuso para el lanzamiento del perfume homónimo de Victorio & Lucchino.

La fragancia se promocionó en un anuncio millonario protagonizado por la súpermodelo Elle MacPherson (61) y dirigido por Roman Polansky (92). Los versos "así se siente abril" fueron repetidos hasta la saciedad en la pequeña pantalla.

"Era boli, papel y ponerse a tocar sin tener discográfica, sin tener de nada", ha destacado Antonio Carmona (60) sobre el ingenio de Antonio. Tal era la admiración que sentía hacia él que incluso emuló su aspecto físico: "Me dejé el pelo largo, me quería parecer a él".

Pero Antonio no terminó de creerse nunca su valía. Vivió sus éxitos con inseguridad. "Él cuestionaba todo el rato su valía, como músico y como compositor... Pensaba que no valía un duro. Se sintió más presionado a raíz del éxito de su hermana", destaca Ana Villa.

"No sé si le vino bien en ese momento entrar en ese frenesí del éxito. Una persona que tiene ciertas debilidades en el momento que se estresa se pone en riesgo. Me he preguntado si estaba psicológicamente preparado para eso", cita en el documental.

Primeras imágenes del documental de Antonio Flores dirigido por Isaki Lacuesta

La historia de amor de sus padres

Ana y Antonio se conocieron en un bar. En aquel lugar iban a dar un premio a Lola Flores. El flechazo fue inmediato. "Acabamos tu padre y yo enrollándonos en casa de Juanito el Golosin", detalla ella en la cinta. "Me di cuenta de que era mi novio al día siguiente".

"Teníamos unos orígenes parecidos", añade. El padre de Ana formaba parte del círculo del "Yayo", como llamaban a El Pescaílla. Y sus respectivas familias tenían casa en Marbella.

"Era una chica que gustaba mucho desde hace mucho tiempo. Yo estaba muy mal, muy deprimido, muy enganchado, sin saber quién era, si era el hijo de Lola Flores, si era músico, si era cantante, sin saber quién cojones era", confesó Antonio Flores en una entrevista con Julia Otero (66) en Televisión Española.

"Ella me acogió, me dio amor, nos enamoramos. Estuve un año y pico desenganchado", añadía. La acogida de sus cuñadas no pudo ser mejor. La trataron "como una hermana más desde el minuto cero".

Lolita, Antonio Flores y Rosario Flores en una imagen del año 1990.

Una familia de "amor"y "alegría"

A Ana no le costó integrarse en la familia. En ese hogar, en palabras de Rosario, reinaba, "la alegría". Y, tal como ha recordado el propio Antonio Flores, se respiraba "amor".

"Mucho de lo que cuenta en sus canciones tiene que ver con nuestra historia. Yo me sentía muy conectada con todo lo que escribía", cuenta la que fuera compañera de Antonio ante las cámaras.

El día que nació Alba, según Ana, "mi suegro venía con una tortilla de patatas del bar y una botella de vino. Pasó toda España por esa habitación a conocer a la nieta de Antonio Flores... Tu abuela se había encargado de promoverlo por todos los lados".

Todo parecía alboroto y felicidad en el clan. Pero para el cantante fue una emoción demasiado grande. No lo supo gestionar. Del mismo modo que tuvo dificultades para asimilar sus victorias musicales, lo mismo le pasó con su vida personal. El nacimiento de su hija Alba le provocó una recaída.

"Nace mi hija y algo se pasa por mi cabeza. Estoy en el parto, la vi nacer. Me flipé y ese día tomé. Tarde o temprano me volvió a coger la serpiente", relató en su charla con Otero en la cadena estatal.

Con los años, a Ana Villa se le fue haciendo cada vez más difícil compaginar la vida familiar con las adicciones de su marido. Llegó a convivir con él en una clínica de desintoxicación: "Estuve 25 días encerrada con él en una habitación. Todo esto sin ti. Era tremendo. Esto solo lo sabe quien lo haya vivido".

Finalmente decidió separarse: "Estaba tan mal que me dijo: "Sí, vete, que es lo mejor para los dos".

Alba Flores toca la guitarra, en una escena del documental 'Flores para Antonio'. Movistar Plus+

El talento de Alba Flores para cantar

Uno de los aspectos que se trata en el documental de Antonio Flores es el innegable talento de Alba para la música. En la producción rescata un vídeo doméstico en el que entona melodías mientras su padre toca algunos acordes: "Fue el primer día que canté en mi vida".

Rota en llanto, reconoce ante sus tías: "No sé por qué no he cantado después". Rosario le recordaba que siempre la animó a cantar, aunque la reacción de su sobrina era el enfado.

"Cuántas veces te he dicho 'canta'... Si ya cantabas desde chiquitita, vida mía... Me cantaste Pena penita, pena por blues y yo casi me rompo la camisa contigo. Yo flipé contigo ese día", subraya la artista.

"Lo sé, pero luego me resultó muy difícil. No sé si me sentía obligada o también sentía un hueco muy grande, como que yo tenía que llenar. Eso me daba mucho susto", confiesa, entre lágrimas.

En una escena del filme, Ana Villa da algunos consejos a Alba antes de participar en un concierto en homenaje a su padre en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, en noviembre de 2023: "No se trata de cantar increíble, se trata de cantar con todo el amor que tienes".

Rosario y Lolita Flores, en una escena del documental 'Flores para Antonio'. Movistar Plus+

Rosario, a Alba: "Él está en tus ojos"

Otro de los testimonios más bonitos que ofrece la producción son las palabras de Rosario Flores. Adoraba a su hermano: "Él era mi mundo. Mi mañana, mi noche, mi tarde... Mis canciones, mis amigos... mi cómplice. Eramos dos en uno".

Asimismo, se dirige a su sobrina para que no olvide que "él está en todas partes, en tus ojos, en tu mirada"

Por su parte, Elena Furiase (37), también participa en el documental: "Lo que no sabes es que todos necesitábamos tu permiso para hablar de Antonio. Eras tú la que tenía la llave. Y hasta que tú no abrieras la puerta eso iba a estar cerrado a cal y canto".

Antonio Flores, hijo mayor de Lola Flores y Antonio González 'El PEscaílla', falleció el 30 de mayo de 1995. GTRES

Lolita: "A Antonio le dolía el mundo"

Lolita se suma a los testimonios familiares con algunas reflexiones sobre la vida de su hermano: "Le dolía el mundo. Le fastidiaba que hubiera plásticos en el mar. Le fastidiaba que a los niños los abandonaran, las guerras, el hambre... Por eso no tenía nada suyo. Era demasiado generoso".

"Antonio y yo nos empezamos a conocer mucho más tarde... Una vez ya casada, que entró Guillermo (Furiase, su exmarido), y se hicieron muy amigos. Él cantaba mas con Rosario porque Rosario era su colega".

A Lolita le hubiera encantado que Antonio le hubiese compuesto un single. Pero no tuvo esa suerte. "Te juro que te he hecho una canción, pero no sé dónde la he puesto", le dijo un vez Antonio.

"Nunca tuve celos de Rosario y Antonio, pero sí me perdí muchas cosas por la diferencia de edad", ha lamentado.

Alba Flores en 'Flores para Antonio'. Foto: Concha de la Rosa

Alba lee la autopsia de su padre

La parte más conmovedora de la cinta llega en los minutos finales. En ellos, Alba le pregunta a sus tías cómo vivieron la enfermedad de su abuela, Lola Flores, a la que cariñosamente llamaba "ole ole".

"Se vivió muy mal desde el primer momento", revela Lolita. Rosario, por su parte, le responde: "Mamá tenía 72 años cuando se murió. Me gusta que estés preguntando todo lo que no has preguntado hasta ahora. Porque yo estaba loca por contarte todo lo que tú quieras saber. Mamá se fue muy joven... se fue irritada, porque ella no quería irse".

También recuerda cómo la marcha de la matriarca afectó a Antonio: "Él antes de irse Mamá me llamaba y me decía: 'Rosario, yo me voy después de Mamá'. Idiota, no digas eso. Y me decía: 'Que sí, que yo me voy después que ella".

Alba Flores y sus tías Rosario y Lolita.

Flores para Antonio concluye con la voz en off de Alba remarcando el informe anatómico post mortem realizado para conocer las causas de su fallecimiento

"Leo tu autopsia, Papá. Tus 33 años. Tu pelo oscuro, Tus ojos oscuros. Tu mano izquierda, la de los acordes, con una férula de escayola. Escarcha en tus pulmones. Y petequias en tu corazón", empieza leyendo. "La presencia de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Y la presencia de tu dolor".

"15 días de vigilia y duelo. Poca hambre, poco sueño. Y esa noche, también un ginseng, un baño en la piscina y un 'mañana estaré mejor'. Parada cariorrespiratoria. Intoxicación por drogas... Muerte accidental. Te encontraron en la cama, descansando, como si estuvieras dormido", concluye.

Resulta difícil que no se erice la piel al escuchar sus palabras. Nunca antes había salido a la luz información relativa a la autopsia de Antonio Flores. Para sorpresa de todos, por primera vez es de dominio público en boca de su hija.

El documental, en el que Alba Flores salda sus cuentas pendientes con su propia historia, echa el cierre con las palabras que ofreció al público la única vez que se subió a un escenario para cantar las canciones de su padre, hace ya dos años: "No tengo palabras. Lo que se siente al ver que Antonio Flores sigue siendo tan querido y sigue estando presente para tantísimas personas. Gracias".