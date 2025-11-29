Paco Arango, de Fundación Aladina, anuncia su boda con Begoña Aguilera a los 59 años: "A estas alturas no lo esperaba"

Puede que Paco Arango (59 años) jamás imaginara que iba a casarse en el umbral de sus 60 años. Pero el destino, que siempre es caprichoso, ha querido darle uno de los mayores regalos de su vida.

El fundador de la Fundación Aladina ha encontrado la felicidad al lado de Begoña Aguilera, a la que considera su "alma gemela". Tan a gusto se siente con ella que pasará por el altar.

"Estoy muy feliz porque yo a estas alturas no me lo esperaba", ha reconocido el empresario, que contraerá matrimonio por primera vez en su vida. Y por la iglesia.

Paco Arango va a contraer matrimonio con Begoña Aguilera, experta en fondos de inversión. GTRES

"Me la mandó mi madre"

La noticia de su enlace, adelantada por el diario El Mundo, no deja de causar cierta sorpresa. Y es que el filántropo, músico, guionista y director de cine, nunca se ha casado hasta ahora.

Arango, nacido en México en Ciudad de México en 1966, ha mantenido su soltería durante toda su vida. Tal como él mismo ha declarado en varias ocasiones: "Soy el hombre de los mil hijos... y sin casarme", refiriéndose a los niños que atiende en su entidad sin ánimo de lucro.

Ahora se prepara para jurar amor eterno. Y en un altar, ante los ojos de Dios. Pronto dará el ‘sí, quiero’ a su novia Begoña, una experta en fondos de inversión, más joven que él, y con la que lleva ya un tiempo.

Vasca de nacimiento al igual que su madre, Maite García-Urtiaga, Begoña nació en Bilbao. Paco Arango está convencido de que es un obsequio muy especial que le manda esta...

"Mi madre, que murió hace tres años, me dijo ‘Paco, búscate una vasca que te cuide’, porque ella era vasca… Me la mandó mi madre desde el cielo", ha destacado en el citado diario.

Paco Arango, con la infanta Elena, en un acto celebrado en 2023. GTRES

Paco Arango, "feliz"

En algún momento de su vida, Arango ha tenido sus reparos a la hora de pensar en el matrimonio. Sin embargo, ahora no tiene dudas. Ha encontrado el amor verdadero.

Y es que cree que su progenitora ha movido sus hilos desde el más allá para que su pareja se cruzara en su camino. Curiosamente, en el cuello de Begoña luce el colgante de corazón que el filántropo le regaló a su madre.

Se trata de una pieza de la joyería Christie’s que lleva su prometida: "Veo la mano de mi madre todo el tiempo y eso me hace feliz".

En una entrevista reciente a Vanity Fair, Arango ya había dado algunas pistas sobre la persona de sus sueños: “He encontrado a mi partner. Se dedica a fondos de inversión. Es muy inteligente, humana. Hablamos el mismo idioma, tenemos mucha suerte de habernos conocido”.

Begoña Aguilera Navajas, tal y como destaca en su perfil de LinkedIn, trabaja desde el año 2021 como Head of Investor Relations & ESG en Sherpa Capital, una firma de entidades de capital riesgo y capital privado formado por un equipo de 40 expertos que gestiona más de 350 millones de euros.

Mientras prepara los detalles de su inminente enlace, Paco Arango no para de trabajar. Esta misma semana, en su afán por ayudar a los más desfavorecidos, ha logrado que Richard Gere (76) se trasladara a Murcia para visitar el Hospital Virgen de la Arrixaca. Allí ha colocado la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina, que promueve la Fundación Aladina, con un presupuesto de un millón de euros.