Francisco Rivera y Lourdes Montes celebran el bautizo de su hijo Nicolás en Sevilla arropados por Cayetano Rivera

Francisco Rivera y Lourdes Montes celebran el bautizo de su hijo Nicolás en Sevilla este viernes, 28 de noviembre. Gtres

La ciudad de Sevilla se ha vestido de gala en la mañana de este viernes, 28 de noviembre, con motivo del bautizo de Nicolás, el hijo pequeño de Francisco Rivera (51 años) y Lourdes Montes (41).

Hasta la iglesia de Santa Ana, en el barrio de Triana, se han desplazado amigos y familiares para acompañar al pequeño en el primero de los sacramentos. El torero y la diseñadora han posado a las puertas del emplazamiento religioso con el bebé en brazos.

Para la ocasión, Lourdes Montes ha optado por un dos piezas de terciopelo rojo. Rivera, por su parte, ha acudido ataviado con un traje gris acompañado de una camisa azul y una corbata a juego con su atuendo.

Francisco y Tana Rivera, junto a Lourdes Montes y el pequeño Nicolás. Gtres

Tana Rivera (26), la hermana por parte de padre de Nicolás, también ha sido otra de las protagonistas indirectas del acto. En su caso, se ha decantado por un conjunto de chaqueta y pantalón bicolor. Un traje al que ha dado el toque final con un bolso de mano en dorado.

Los rumores con respecto a la posible asistencia de Cayetano Rivera (48) venían resonando estos días. Finalmente, el torero se ha dado cita en la iglesia de Santa Ana para arropar a su sobrino en uno de los días más importantes de su formación religiosa.

El exmarido de Eva González (45) ha sido captado por los medios de comunicación presentes en el barrio de Triana enfundado en un traje azul marino de raya diplomática. Lo más llamativo de su look ha sido su pelo engominado para atrás. Además, ha acudido con unas peculiares gafas de sol.

Cayetano Rivera, este viernes, 28 de noviembre en Sevilla en el bautizo de su sobrino Nicolás. Gtres

Cabe puntualizar que la relación entre los hermanos Francisco y Cayetano Rivera ha sido más que cuestionada en los últimos tiempos, destacado sobremanera los altibajos que han protagonizado a lo largo de su vida.

Sin embargo, el hijo pequeño de la malograda Carmina Ordóñez no ha dudado en acudir al bautizo del pequeño Nicolás, dejando a un lado las posibles reticencias con su hermano. Eso sí, ha evitado participar en el posado familiar.

También han arropado a Lourdes y Francisco amigos íntimos en este magno día. Entre ellos se encuentran José Luis López 'El Turronero' -quien ha ejercido de padrino- y su mujer, Carmen Marsical. El empresario, de hecho, ha protagonizado una tierna estampa con el pequeño Nicolás.

'El Turronero' besa al pequeño Nicolás en la mañana de este viernes, 28 de noviembre. por su bautizo. Gtres

A las puertas de la iglesia de Santa Ana, El Turronero ha propiciado un beso en la frente del bebé. Una bonita fotografía que ha desatado la sonrisa de la madre del niño.

Raúl García 'El Tato' y Kate Lapekas también han acompañado a la familia en este día tan especial. Mateo Ibáñez, el marido de Sibi Montes, hermana de Lourdes, ha sido otro de los rostros reconocidos que se han desplazado hasta el barrio de Triana.

El pequeño Nicolás llegó al mundo el pasado 9 de abril. Así, el afamado matrimonio se convertía en familia numerosa, pues ya tienen a Carmen (9) y Curro (5).

Raúl García 'El Tato' y Kate Lapekas, en Sevilla por el bautizo de Nicolás Rivera Montes. Gtres

Unas horas más tarde, el diestro confesaba a la revista ¡HOLA! que todo había ido "muy bien", el parto fue "muy rápido, sin forzar nada", y tanto su mujer como su pequeño -que ha pesado 3,600 kg- se encontraban "fenomenal".

Dos días más tarde, el 11 de abril, el torero y la diseñadora presentaron públicamente a su tercer vástago en común a las puertas del Hospital Quirón de Sevilla. Frente a los medios allí presentes, la familia numerosa se mostró emocionada y orgullosa ante tal grato acontecimiento.

Francisco Rivera y Lourdes Montes en el Hospital Quirón de Sevilla este 11 de abril de 2025. Gtres

"Todo muy bien, ha sido un parto muy bueno. Todo muy fácil y muy rápido", reveló Montes a los medios de comunicación que se dieron cita medio año atrás en las inmediaciones del emplazamiento sanitario.