Quién es quién en la discreta y noble familia de María Palacios: de su célebre padre Julio a su madre Pina y sus tres hermanos

Siempre discreta, siempre en la sombra. Sin querer acaparar la atención mediática, cuidando y protegiendo desde la discreción. Así ha vivido María Palacios (47 años), la mujer de Alessandro Lequio (65), desde que en 1999 se oficializó su historia de amor.

Bajo una serena sonrisa, María ha capeado diferentes temporales. Al lado de su marido, el conde italiano, Palacios ha procurado buscar la concordia y la tranquilidad en los momentos más convulsos y agitados mediáticamente en la vida de su esposo.

Así lo hizo, por ejemplo, cuando en 2020 Alessandro y Ana García Obregón (70), destrozados, enterraron a su hijo, Álex Lequio. María estuvo ahí, arropando y consolando. Esta semana, la periodista ha dado un paso al frente, inesperado, pero ella entiende que necesario.

El matrimonio en una fotografía captada en diciembre de 2008. Gtres

El objetivo ha sido defender a Alessandro Lequio de las acusaciones de malos tratos que ha vuelto a verter sobre él la que fue su primera mujer, Antonia Dell'Atte (65). María ha dicho basta y ha tratado de poner los puntos sobre las íes en una revista del corazón.

Este protagonismo, nada habitual en María, ha provocado un interés en su figura. En la línea de su acérrima reserva pública, apenas si se ha hablado en prensa de quién es la familia de María Palacios. Junto al italiano, la empresaria ha formado una bonita familia con Ginevra Ena (9).

No obstante, quiénes son los padres de María y sus hermanos. Esa red de apoyo que, respetando la marca de la prudencia y el recogimiento, ha esquivado el foco y cuesta encontrar material gráfico de esas personas clave en la vida de María, que son su sostén en tiempos agrios.

La familia de María lleva décadas siendo conocida en la alta sociedad madrileña. El nombre de María, pues, tiene una importante solera en el mundo de la nobleza y la jet set española, pese a que se hizo realmente popular en 1999 cuando se anunció el amor con el conde.

Alessandro y María, en una imagen de sus redes sociales.

María Palacios es la primogénita de Julio Palacios Faci -sobrino de Charo Palacios, condesa de Montarco, y propietario de una empresa de automóviles y otros vehículos de motor- y de María Milla, a la que cariñosamente todo el mundo llama Pina.

Esta pareja de la alta sociedad española contraía matrimonio en 1976. Pocos meses después llegaría al mundo su primera hija: María.

Ésta, en 1999, conocería a Alessandro Lequio en Palma de Mallorca y con quien pasaría por el altar en el año 2008 en una espectacular boda celebrada en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenia en Segovia.

En lo respectivo a sus hermanos, María Palacios Milla es la mayor de cuatro. Detrás de ella, y fruto del profundo amor que aún hoy se profesan sus progenitores, nacieron Carla y Natalia.

María y Borja Palacios en el entierro de Álex Lequio en 2020. Gtres

Ésta última tiene una interesante historia que contar. Se licenció en Derecho y es madre de tres hijos.

No obstante, un buen día se dio cuenta de que su pasión no estaba ahí, en esos estudios que ella creía que edificarían su futuro. No, a ella lo que le gustaban eran las flores. Y en septiembre de 2017 se armó de valor y montó una floristería llamada Muscari Flores, en el barrio de Salamanca.

María, Carla y Natalia tienen una debilidad: su hermano pequeño, Borja. Él es Licenciado en Económicas con un MBA en el EAE Business School y un Máster en Digital Business en ESIC.

Además, fundó la empresa Saint John Shoes en 2012. En los últimos años ha trabajado en diferentes empresas.

En 2020, aquel funesto año para los García Obregón y Lequio Di Assaba, tras el fallecimiento de Álex, Borja preocupó a su familia tras enfermar. Pasó por un delicado momento de salud. Borja, quien fue gran amigo del hijo de Obregón, encaró una grave enfermedad y llegó a recibir tratamiento médico.

En aquellos días, una educadísima María Palacios atendió a EL ESPAÑOL y manifestó que su hermano estaba bien y estable. Hoy, afortunadamente, cinco años después, este diario puede afirmar que todo quedó atrás y superado.

Alessandro Lequio, María Palacios y Sandra Torlonia, madre de él, en una imagen de archivo. Gtres

En la actualidad -desde el pasado mes de mayo-, Borja trabaja en Twin Peaks Capital. Este negocio es un family office español especializado en inversión, desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios, con sede en Madrid. Borja, de acuerdo a la información que se traslada, está feliz.

Los cuatro hermanos Palacios Milla están muy unidos desde niños y todos, también junto a Alessandro, se han convertido en una piña. Especial mención merece en este punto la amistad entre Borja y Álex Lequio, el malogrado hijo de Ana. Ambos se consideraban hermanos.

Tras el deceso del joven, el hermano de María le posteó lo que sigue en redes: "Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu hermano mayor. Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor".

Y agregó: "La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, popos. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad".

"Sin ápice de violencia"

Este pasado miércoles, día 26 de noviembre, María ha concedido unas declaraciones a la revista ¡HOLA! en las que rompe su habitual discreción para defender públicamente a su marido.

La periodista ha asegurado que en sus más de dos décadas de relación nunca ha vivido "un ápice de violencia" en su hogar y subraya que Lequio "nunca ha sido ni juzgado ni condenado, ni por malos tratos ni por ningún otro delito".

Palacios explica que habla desde la convivencia y la experiencia compartida, insistiendo en que jamás ha sentido miedo en su casa y que su testimonio es importante porque conoce de primera mano cómo es su marido en la intimidad.

Además, Palacios lamenta el impacto que la polémica ha tenido en su familia, especialmente en su hija Ginevra, que llegó a preguntarles qué significa la palabra "maltratador".

La periodista recuerda que la denuncia presentada en 1991 por Antonia Dell’Atte no fue por malos tratos, sino por abandono familiar, y critica que se haya mantenido viva una acusación que nunca prosperó judicialmente.