David Bisbal, más allá de la música: negocio inmobiliario con su hermano, José María, y su espectacular casa en Madrid

Mariah Carey (56 años) es la reina indiscutible de la Navidad. Nadie puede negar lo evidente a estas alturas. Sin embargo, desde hace un año, en España hay una figura que se ha consolidado como el protagonista de esta festividad. No es otro que David Bisbal (46).

En noviembre de 2024, el cantante almeriense publicó El burrito sabanero, una versión adaptada del mítico villancico que acumula a día de hoy cerca de 10 millones de reproducciones en YouTube. También así sacó a la luz temas como Navidad sin ti o Los peces en el río.

El lanzamiento de este recopilatorio de populares canciones navideñas ha convertido en este tiempo a Bisbal en un auténtico fenómeno de masas en lo que respecta a la Navidad. De hecho, este pasado martes, 25 de noviembre, David dio la bienvenida a estas fechas con un concierto sorpresa en la estación de Sol.

David Bisbal, en el metro de Madrid este pasado martes, 25 de noviembre. Gtres

Además de este histórico hecho, el andaluz se ha consagrado como uno de los protagonistas de esta última semana. Y es que David se dio cita en la noche de este pasado miércoles, 26 de noviembre en El Hormiguero, donde habló abiertamente de su trayectoria profesional.

El intérprete de Ave María, además, continúa inmerso en una suerte de gira navideña con shows en ciudades como Valencia, Sevilla, Madrid o Zaragoza. La mayoría de los conciertos, cabe apuntar, ya tienen colgado el cartel de sold out.

Que David Bisbal es uno de los artistas patrios más importantes es un hecho objetivo. Desde que obtuviera una segunda posición en Operación Triunfo en 2001, el almeriense no ha parado de cosechar éxitos en el mundo de la música. David, sin embargo, es también afortunado fuera de ella.

David Bisbal, en la fotografía promocional de su gira navideña 2025. Quincemil

EL ESPAÑOL ha visitado la plataforma Axesor, la página especialista en sistemas de gestión del riesgo de crédito para conocer las empresas a las que Bisbal se encuentra vinculado.

En marzo de 2002, el extriunfito constituyó Indalo Música S.L. La empresa está dedicada a la realización de actividades relacionadas con el mundo del artista y del espectáculo. En ella, David figura como administrador único. Su hermano, José María (57), también forma parte de este proyecto y desempeña el rol de apoderado.

La empresa se encuentra plenamente vinculada al artista almeriense. Y es que se encuentra detrás de la gestión de la página web que vende las entradas de los conciertos de Bisbal. En 2023, tal y como ha vislumbrado este portal, registró un activo total superior a los 200.000 euros.

Alejado del ámbito de la música también ha probado suerte el andaluz. Desde hace unos años, David Bisbal es administrador único y accionista de Indalo Viviendas S.L.

El objeto social es: "Adquisición, administración, gestión, promoción, explotación en alquiler o cualquier otra forma. Compra venta de bienes inmuebles. Promoción, gestión y ejecución de obras".

David Bisbal, en una imagen de archivo. Gtres

A pesar de que no todo ha ido viento en popa, lo cierto es que los últimos datos que este portal ha podido comprobar -pertenecientes al ejercicio de 2023- reflejan que Indalo Viviendas S.L. tenía un activo total de 4.930.226 euros. En el marco de esta empresa se engloban, entre otros inmuebles, varias viviendas en diferentes puntos de España así como otra en Miami.

Hasta una tercera empresa posee David Bisbal a día de hoy. En agosto de 2024, según publicó la revista Lecturas, se convirtió en administrador único de G.S.C 2065 S.L.

La entidad está dedicada a la producción y organización de espectáculos y actuaciones de todas clases y de representaciones teatrales o musicales y la edición de obras musicales y videográficas, comprendiendo todas las actividades vinculadas o necesarias a estos efectos, y las propias del editor musical.

Bisbal es claramente un triunfador también en lo que respecta a su faceta como empresario. Un hecho que le ha llevado a ostentar a día de hoy unas cifras astronómicas. De hecho, según publicó tiempo atrás la citada revista, su fortuna se encuentra situada cerca de los 36 millones de euros.

Tal cantidad de dinero, como no podía ser de otra forma, ha llevado al artista a fijar su residencia en una suerte de mansión en Madrid. En la capital española, el artista reside junto a su mujer, Rosanna Zanetti (37), y los dos hijos que tienen en común, Matteo (6) y Bianca (5), en Ciudalcampo, una de las mejores zonas.

Los más de 3.000 metros cuadrados que confirman la vivienda incluyen, entre otras estancias, un estudio de música privado y un jardín con huerto propio.

David Bisbal y Rosanna Zanetti, en un evento en noviembre de 2023. Gtres

Además de en lo profesional, el intérprete es afortunado en el ámbito personal junto a la italiana. La pareja mantiene una sólida historia de amor desde 2016, aunque no fue hasta dos años más tarde cuando contrajeron matrimonio en el marco de una boda sorpresa en la sierra segoviana de Ayllón.

Su romance quedó fuertemente sellado con el nacimiento de sus dos vástagos. Bisbal, no obstante, ya había experimentado previamente la paternidad junto a Elena Tablada (44), con quien tiene a Ella (15).