El nuevo proyecto de Marina Romero, nuera de Makoke, en medio de su delicado estado de salud: todos los detalles

El pasado agosto, Makoke (55 años) anunciaba la cancelación de su boda con Gonzalo Fernández Figueras. En un primer momento, no se especificaron los motivos de esta decisión.

Tiempo más tarde, se confirmó que la razón era familiar y de salud. La protagonista, desafortunadamente, era Marina Romero, pareja de su hijo, Javier Tudela.

A lo largo de estos meses, la familia se ha volcado con la influencer, aunque nunca se ha revelado la enfermedad concreta que padece Romero.

La mujer de Tudela, en medio de su estado delicado de salud, ha encontrado un nuevo motivo para sonreír. Así, Marina se ha sumado al mundo empresarial, tal y como ha compartido este pasado miércoles, 26 de noviembre, en su perfil de Instagram.

"Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo", ha escrito en un post la creadora de contenido en redes sociales.

El trabajo en el que se ha sumergido Romero se llama Coucou Bebe y ya cuenta con su propio perfil en Instagram, donde atesora escasos 800 seguidores. Aunque presenta con publicaciones desde el año 2023, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando se ha retomado la cuenta.

En la biografía del Instagram de la empresa, además, se incluye un enlace que redirige a la página web de Coucou Bebé. Dentro de su catálogo se encuentran diferentes productos para los más pequeños, como baberos, mordedores, delantales o chupetes.

También es posible vislumbrar mantas especializadas para bebés. Precisamente son estos complementos por los que hay que pagar un mayor desembolso económico.

El nuevo proyecto empresarial de Romero, según recoge la propia página web, premia "la importancia de ofrecer a los padres productos de la más alta calidad para el cuidado y bienestar de sus pequeños".

En esta misma línea, incluye el sitio online un apartado de política y privacidad así como devoluciones de productos. Coucou Bebé, tal y como se aprecia en el Instagram, comenzó en diciembre de 2023. Dos años más tarde, Marina ha proseguido con la empresa.

Coucou Bebé cuenta con el férreo apoyo del entorno más cercano de la influencer. Entre sus seguidores destacan precisamente Makoke o Anita Matamoros (25), quienes han permanecido al lado de Romero desde que saliera a la luz el difícil trance de salud que atraviesa.

Aunque el paso de los años le ha llevado a consagrarse como una importante creadora de contenido en redes sociales, lo cierto es que el nombre de Marina Romero comenzó a resonar fuertemente al empezar su relación con Javier Tudela.

Anita Matamoros, Javier Tudela y Marina Romero en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La historia de amor de Javier y Marina se remonta ocho años atrás. Fue la propia Anita, hermana de Tudela quien los presentó. Romero, cabe recordar, mantenía una relación con el piloto Philipe Valeza, aunque decidió poner término para empezar con él.

En 2019 iniciaron una nueva etapa en Londres, donde vivieron durante un año antes de regresar a Madrid. Su romance quedó fuertemente sellado con el nacimiento del pequeño Javi y Bianca, quienes se han convertido en el refugio principal de Marina Romero en esta fase de su vida.