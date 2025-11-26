Sonsoles Ónega habla de la enfermedad de su hijo Gonzalo: "Desde que se la diagnosticaron es vivir en alerta"

Sonsoles Ónega (47 años) siempre ha procurado preservar su vida privada lejos de los medios de comunicación. Sabido es que está enamorada de su pareja, Juan Montes, y que es madre de dos hijos, Yago y Gonzalo, fruto de su matrimonio con el abogado Carlos Pardo Sanz.

De hecho, la comunicadora siempre ha destacado que el mejor papel de su vida es el de madre. Recientemente, Sonsoles ha relajado su celo para hablar de su hijo Gonzalo y lo ha hecho por una buena causa: dar visibilidad a la enfermedad que padece el joven.

El nieto de Fernando Ónega (78) padece diabetes tipo 1 y la presentadora de Y ahora Sonsoles ha departido sobre esto durante un encuentro organizado por el Club de Malasmadres, junto a la Federación Española de Diabetes (FEDE) y el movimiento Crecer Sin Diabetes.

Sonsoles Ónega en un acto público. Gtres

La periodista ha relatado cómo la diabetes tipo 1 cambió por completo la rutina de su familia desde que se la diagnosticaron en 2016, cuando el niño apenas tenía cuatro años. "Desde ese momento es vivir en alerta", ha asegurado Sonsoles, como recoge Diez Minutos.

"Estás casi obsesivamente mirando el teléfono móvil”, ha explicado en referencia a los dispositivos de monitorización que permiten controlar en tiempo real el estado del paciente.

"Este seguimiento continuo genera una tensión adicional, porque te hace, no diré vivir con más miedo del que una madre ya tiene, pero sí con una nueva alerta que cada minuto te está saltando", ha agregado.

Ónega ha recordado, además, que los momentos más angustiosos se produjeron en el instante del diagnóstico. "Yo llegué a la consulta de la pediatra sin saber nada. Fui porque el niño hacía mucho pis y, desde la ignorancia, incluso llegué a pensar que tenía un tumor en la vejiga".

La sorpresa fue mayúscula cuando recibió la noticia: "Claro que cuando me dijo que era diabetes tipo 1, le dije: '¿Pero qué me estás contando? ¿Esto qué es?’ Yo no tenía ni idea y, sin antecedentes familiares ni nada".

Ónega en un evento. Gtres

La presentadora ha descrito ahora aquel momento como "un mundo de tinieblas muy difícil", aunque ha matizado que con el tiempo se aprende a convivir con la enfermedad: "Es un bache, no un socavón".

La periodista ha insistido en que el tratamiento supone un aprendizaje constante para toda la familia: "Lo complica todo, sobre todo hasta comprender el impacto de la alimentación y del ritmo de vida en la enfermedad".

En este sentido, denuncia Ónega la falta de información que existe sobre la diabetes tipo 1 y sus implicaciones en la vida cotidiana.

"Es un problema del que nadie es muy consciente hasta que no lo vive o lo sufre", afirma. Ónega expresa su frustración por no haber recibido advertencias claras sobre los alimentos que pueden afectar negativamente a los pacientes.

"Nadie me lo dijo. Nadie me dijo: cuidado, que el pan de molde está adulterado, la pasta sin gluten está adulterada... Busca alternativas... Nadie me lo dijo. Me produce rabia y ganas de llorar. ¡Nadie me lo dijo!", ha manifestado.

Con estas declaraciones, Sonsoles Ónega ha puesto voz a la experiencia de muchas familias que conviven con la diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que requiere vigilancia constante y una adaptación profunda en los hábitos de vida.

La felicidad de Sonsoles

Sonsoles y Juan, en una fotografía reciente. Gtres

Más allá de esta realidad familiar, Sonsoles está feliz. La vida le sonríe en dos parcelas clave: el trabajo -su programa de Antena 3 ha conseguido consolidarse y es un referente en televisión-, y el amor. El responsable de la felicidad de Sonsoles se llama Juan Montes y es empresario.

A pesar de la atención mediática, ambos han optado por mantener su historia en un plano íntimo, sin grandes declaraciones ni posados forzados.

Sonsoles, madre de dos hijos fruto de su anterior matrimonio con el abogado Carlos Pardo, ha encontrado en Juan un compañero que respeta su ritmo de vida y su independencia.

"Me permite tener otra vida", ha dicho, refiriéndose a la desconexión que le ofrece su pareja del mundo televisivo.

En otras entrevistas recientes, la periodista ha asegurado sentirse "muy feliz y contenta" a su lado, destacando que Montes ha reavivado su ilusión sentimental y aportado tranquilidad a su vida. Ónega, además, ha descrito a su pareja como una persona extrovertida, con "ganas de vivir"