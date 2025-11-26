María Palacios rompe su silencio y defiende a Lequio tras ser acusado de maltratador: "No he vivido un ápice de violencia"

"Jamás he sentido miedo en mi casa". Así de tajantes son las declaraciones de María Palacios (47 años) sobre las acusaciones de malos tratos que pesan sobre Alessandro Lequio (65) y que han provocado su fulminante despido de Mediaset España.

El pasado 19 de noviembre, el italiano fue cesado de la cadena donde ha trabajado casi los últimos 30 años. La empresa audiovisual tomó esta decisión para desvincularse de quien ha sido colaborador estrella de la casa.

¿El motivo? El testimonio de violencia doméstica que de Antonia Dell’Atte (65) lleva décadas defendiendo y que, tras su reciente entrevista, ha vuelto a poner este delicado asunto de actualidad.

Ahora, la pareja de Lequio ha roto su silencio para defender a su marido. Cree ha llegado el momento de contar su verdad.

"Con independencia de que los abogados de Alessandro decidan con él, las acciones judiciales, creo que mi testimonio es muy importante, porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia", ha expresado en una sincera y rotunda entrevista a ¡HOLA!.

María Palacios y Alessandro Lequio, en un acto celebrado en Madrid en 2021. GTRES

"Lequio nunca ha sido juzgado ni condenado"

Palacios empieza su alegato recalcando detalles importantes. Uno de ellos es que Lequio "nunca ha sido procesado ni juzgado ni condenado. Ni por malos tratos ni por ningún otro delito".

Asimismo, matiza que Dell'Atte puso una "denuncia por abandono familiar, no por malos tratos". Lo que ella "exhibe", según sus palabras, "es un justificante de denuncia" y "un informe de la Policía Científica" que "está manipulado con líquido corrector".

Sobre todo lo que Dell'Atte recrimina a Lequio, recuerda también que su marido "denunció a Antonia en 2003". Y que "el procedimiento no pasó a la fase de instrucción".

Por tanto, "no hubo juicio" y "se archivó alegando la exceptivo veritatis junto con el principio in dubio pre reo y el derecho a la presunción de inocencia".

"No soy víctima, y menos cómplice"

Kiosco rosa:

Ante la gravedad de estas acusaciones, María Palacios ha dicho basta. Asegura que en los 26 años de convivencia con Lequio jamás "ha visto un indicio de violencia ni agresividad".

"Yo no hablo desde el rencor ni desde la venganza. Hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa. Yo no soy víctima, ni mucho menos cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada", ha destacado en la citada revista.

Palacios no tiene por costumbre hablar de su vida privada en los medios de comunicación. Por ello ha razonado qué la ha llevado a responder al desgarrador relato de Dell'Atte.

"A pesar de dedicarme a la comunicación, cuando se trata de mi propia vida suelo elegir el silencio. No por falta de recursos, sino porque así es mi carácter y porque no toda palabra merece respuesta", ha señalado.

"Pero que elija callar no significa que no tenga voz. No se trata de alzarla sino de hablar con claridad cuando es necesario", añadía.

Ana Obregón "está indignada"

De momento, Lequio se mantiene en silencio. No ha mencionado palabra alguna sobre su destitución. Tampoco ha reaccionado a las declaraciones de su primera mujer.

Pero, tal y como ha deslizado Palacios, está sufriendo. Vive su expulsión de Telecinco "con preocupación, rabia y con una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante".

Para la periodista, esta inesperada situación no solo afecta a Alessandro, "sino a toda la familia". Y de manera especial a la pequeña que tienen en común, Ginevra Ena (9).

A pesar de su corta edad, la niña empieza a notar que algo sucede en la vida de su padre: "Ayer, al volver del colegio, ya nos estaba preguntando qué significa la palabra 'maltratador".

"¿Si pondría la mano en el fuego por él? ¡Pero absolutamente! Es la única persona con la que yo puedo hablar estando en silencio. Por supuesto que sigo a su lado contra viento y marea ¿Dónde tendría que estar?", ha manifestado.

El tsunami familiar ha provocado reacciones también en otra de las exmujeres de Lequio, Ana Obregón (70), quien "está indignada ante todo lo sucedido".

Las acusaciones de Dell'Atte

Antonia Dell'Atte, durante su última entrevista en TVE.

Para entender qué llevó a Mediaset a prescindir de Alessandro Lequio cabe recordar las declaraciones de Dell'Atte sobre el infierno que, a su juicio, vivió al lado de su exmarido.

"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue el inicio de mi gran pesadilla", son algunas de sus palabras.

La exmodelo y musa de Armani ha relatado haber sufrido maltrato físico y emocional del padre de su hijo Clemente. "Un día me dijo, tú ya no te llamas Antonia Dell'Atte, tú eres la condesa Lequio. Le dije que no, y ahí llegó la primera agresión física", ha subrayado.

Otra escena atroz de su relato es que Lequio "me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa. Nos fuimos a vivir a Turín con su familia y yo no podía contactar con la mía ni con mis amigas".

A Palacios le cuesta creer lo que defiende Dell'Atte. Y cuestiona sus declaraciones: "Si su matrimonio de tres años (hace casi cuarenta) fue un infierno, debería haber cantado victoria cuando la dejó por otra". Sin embargo, su reacción fue una rabia inexplicable que no encajaba con la idea de haber vivido ese tormento y tanto miedo".