Así es el piso en el que se ha hospedado Javier Calvo en Ciudad de México: un estudio moderno por 110 euros la noche

Una semana después de conocerse su ruptura con Javier Ambrossi (41 años), Javier Calvo (34) puso distancia de por medio y viajó a Ciudad de México, acompañado de dos amigas: Yenesi (25), una de las protagonistas de Marilendre, y Elena, integrante del equipo de Suma Content.

Uno de los motivos del viaje era acompañar a Guitarricadelafuente (28), con quien Javier Calvo ha estrechado relación, en su gira de conciertos por México. El primer show tuvo lugar el 19 de noviembre, en Guadalajara. Un día más tarde, la gira continuó en la capital. Un espectáculo al que acudió Javier Calvo.

Él mismo dejó constancia de su asistencia con una fotografía publicada en sus redes. "Mi vida entera", escribió el murciano junto a una foto del artista y un icono de corazón.

El piso en el que se ha hospedado Javier Calvo. Stay Nido

A través de su cuenta de Instagram, Javier Calvo también ha mostrado otros de sus planes. Además, ha dado alguna pista de su alojamiento. Así, EL ESPAÑOL ha descubierto que, durante su estancia en México, el director de cine se ha hospedado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad: Condesa.

Concretamente, en un piso tipo estudio, disponible a través de diferentes plataformas de alquiler por una cifra que ronda los 110 euros por noche, incluyendo impuestos. Cabe puntualizar que el precio puede variar mínimamente según la empresa con la que se gestione la reserva.

El piso se encuentra en un edificio moderno y completamente nuevo. Sus apartamentos están amueblados y "diseñados para estancias largas y viajes corporativos". Algunos servicios, de hecho, se ofrecen a quienes hayan reservado por un mínimo de siete noches.

"Es una obra arquitectónica con la mejor ubicación de toda la Ciudad de México. En la esquina con vista al Parque México, en el corazón de la Condesa. Con una fachada brutalista, interiores ultramodernos y un ambiente de hotel boutique", explican desde una de las plataformas donde se accede a su reserva.

Javier Calvo ha compartido una imagen de Guitarricadelafuente en sus redes sociales. Instagram

Respecto al estudio que ha elegido Javier Calvo, destaca por su luminosidad. Cuenta con muebles a medida, cocina equipada y cama king-size. Además, tiene una terraza con vistas a la zona y está decorado con un gusto moderno y minimalista.

Quienes se queden en este estudio pueden hacer uso de las áreas comunes de la urbanización: gimnasio, lavandería gratuita y servicio de limpieza una vez por semana para aquellos que tengan reservas de más de siete noches.

La zona es otro de los atributos que destacan desde las diferentes plataformas de alojamiento. "Conocida por sus modernos cafés, exclusivas boutiques y animada vida nocturna", explican.

El viaje de Calvo

Javier Calvo ya ha puesto fin a su viaje. Respecto a Guitarricadelafuente, su último concierto en México ha tenido lugar este pasado lunes, 24 de noviembre, en Monterrey. Su próximo show está previsto para el 30 de enero en París, cuando continuará su gira por Europa.

Javier Calvo puso rumbo a México solo una semana después de que se conociera su ruptura con Javier Ambrossi, acompañando a Guitarricadelafuente en uno de sus espectáculos.

Tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, de un tiempo a esta parte, Calvo ha estrechado una fuerte relación con el cantante, protagonista de La bola negra, el último proyecto de Los Javis.

Este periódico fue testigo de los primeros encuentros entre Javier Calvo y Guitarricadelafuente. Fue el pasado 11 de octubre cuando este diario se encontró con el director y el cantante en el Tempo II, un bar ubicado en la calle San Bernardo, en el barrio de Malasaña.

Ambrossi no formaba parte de aquella reunión que se produjo solo un mes antes de se confirmara la separación de Los Javis.

La ruptura

Aunque era un secreto a voces, fue el pasado martes, 11 de noviembre, cuando dejó de ser un rumor. Javier Calvo y Javier Ambrossi se habían separado tras 14 años juntos. Eso sí, se mantendrán juntos en lo profesional.

Las alarmas saltaron hace unos meses después de una serie de movimientos públicos que no pasaron desapercibidos. Uno de ellos, el cierre de las redes sociales de Ambrossi.

El guionista, quien solía ser muy activo en su perfil de Instagram, lleva meses alejado de las plataformas. Un detalle por el que este periódico preguntó a su hermana, Macarena García (37), el pasado 16 de octubre.

"Está genial, concentrado rodando y cuidándose", respondió la actriz a este diario. "Está genial", insistió a este medio la única hermana de Javier Ambrossi y uno de sus mayores apoyos.

En ambos casos, son sus familiares y sobre todo, sus amigos, su refugio. En los últimos días, Javier Calvo se ha mostrado con parte de su círculo en España y México. Entre ellos, Guitarricadelafuente.