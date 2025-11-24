El proyecto que ilusiona a Javier Calvo tras su ruptura con Ambrossi y en el que coincidirá con Guitarricadelafuente

Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41) se han convertido en dos de los protagonistas de este último mes. Hace ya 13 días, salía a la luz la noticia de su separación. El pasado 11 de noviembre se confirmaba finalmente la ruptura de Los Javis tras 14 años juntos.

Durante estas casi dos semanas, ambos se han convertido en dos absolutos protagonistas de los medios de crónica social de nuestro país con motivo de su sonada ruptura. Un quiebre, cabe recalcar, únicamente sentimental, pues se aseveró que Ambrossi y Calvo seguirían juntos en sus proyectos profesionales.

En el momento en que salió a la luz la noticia de su separación, de hecho, la dupla acababa de terminar el rodaje de La bola negra, su última película, que se estrenará el próximo 2026.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, en el Festival de Málaga 2025. Gtres

Paralelo a este trabajo, Javier Ambrossi y Javier Calvo habían dado paso a ambiciosos proyectos individuales. Según informó EL ESPAÑOL, el hermano de Macarena García (37) constituyó el pasado mes de junio la empresa Los Esquiadores AIE, cuyo objeto social es "la Producción y Financiación de largometrajes, mediometrajes, cortometrajes, Tv Movies, series de televisión y documentales".

Calvo, por su parte, daba el salto al mundo de la música meses antes de conocerse su separación de Ambrossi. Así, en noviembre de 2024, el pequeño de Los Javis creaba Raya Diplomática, una banda compuesta por Álex de Lucas (36), Elena Rodríguez y Marco Frías (36).

Cierto es que el grupo lleva poco más de un año en la escena musical. De hecho, apenas atesora poco más de 1.000 oyentes mensuales en plataformas como Spotify. Sin embargo, eso no ha impedido que hayan tenido la oportunidad de dar paso a su show meses atrás.

Cartel del Primavera Sound 2026 en el que figuran Guitarricadelafuente y Raya Diplomática.

El pasado mes de julio, Javier Calvo y sus tres compañeros formaron parte del festival Bilbao BBK Live. Anteriormente, ya habían actuado en salas de la capital española como Maravillas Club, donde reunieron a un gran número de personas.

Así las cosas, Raya Diplomática está de enhorabuena y el próximo mes de junio se dará cita en el Primavera Sound 2026. Un festival que registró cerca de 300.000 asistentes en su edición de 2025, a la que ya acudió la banda.

La banda liderada por Calvo se desplazará en cuestión de meses hasta el Parque del Fórum de Barcelona para actuar en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad Condal. Allí, el grupo musical compartirá cartel con artistas internacionales como Lola Young (24), Doja Cat (30) y Addison Rae (25).

También coincidirá el actor de Física o química con Álvaro Lafuente Calvo (38), conocido popularmente como Guitarricadelafuente. Calvo se subirá al escenario junto a Raya Diplomática el 5 de junio.

El compositor, por su parte, inaugurará el Festival 48 horas antes, el día 3. Así, ambos compartirán espacio con motivo de su ambiciosa agenda profesional.

Javier Calvo, con Guitarricadelafuente y Elena, integrante del equipo de Suma Content, en sus redes sociales.

Javier Calvo y Guitarricadelafuente, tal y como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva, han forjado en los últimos meses una estrecha relación. Recientemente, el creador de Paquita Salas se desplazó hasta México para acompañar al cantante en su gira por Latinoamérica.

El murciano, así, no dudó en plasmar en sus redes sociales una escena de aquel momento. "Mi vida entera", escribió Calvo en un story de Instagram en el que aparecía el cantante subido en el escenario.

Minutos después, quien diera vida a Fer en Física o química sacó a la luz otra fotografía junto a Guitarricadelafuente. En esta ocasión, ambos se mostraban con Elena, miembro de Raya Diplomática e íntima de la dupla.

Cabe recordar que este portal fue testigo en exclusiva de los primeros encuentros de Javier Calvo y el cantautor. Fue el pasado 11 de octubre cuando este diario vislumbró una quedada de ambos en el Templo II, un bar ubicado en el madrileño barrio de Malasaña.

El estrecho vínculo entre Calvo y Guitarrica se remonta tiempo atrás. El compositor ha debutado en el cine con motivo de La bola negra. Una cinta, dirigida, precisamente, por Los Javis.

Actualmente, Guitarricadelafuente ha estado metido de lleno en una intensa gira internacional, con conciertos en el país azteca hasta este mismo lunes, 24 de noviembre.

Tras su ruptura, Javier Calvo se ha refugiado fuertemente en su círculo más íntimo. Además de con Guitarrica, el actor se ha dejado ver de la mano de compañeros de profesión como Yenesi o Elena Rodríguez, con quienes ha reforzado su vínculo.

Primeras palabras de Ambrossi

Javier Ambrossi y Javier Calvo han preferido mantenerse en un discreto segundo plano desde que saliera a la luz la noticia de su separación.

No fue hasta el pasado 18 de noviembre, cuando se cumplía una semana desde que se conociera la ruptura, cuando el hermano de Macarena García concedió sus primeras palabras al respecto.

"Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", confesó Ambrossi ante los micrófonos de Europa Press cerca de una semana atrás.