La historia de amor de Carmen Cervera y el barón Thyssen: un flechazo cuando él estaba casado y la adopción de Borja

Carmen Cervera con el barón Thyssen en una imagen de archivo. Gtres

Legalmente, Carmen Cervera (82 años) ya no lleva el apellido Thyssen Bornemisza, que adquirió tras casarse con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza hace 40 años.

Tita ha renunciado voluntariamente a la nacionalidad suiza, lo que implica la cancelación de su pasaporte y de toda documentación expedida bajo esa identidad, tal y como ha informado Vanitatis.

En Suiza estaba registrada con el apellido Thyssen-Bornemisza, que adquirió tras casarse con su último marido, con quien vivió una intensa historia de amor.

Lo suyo fue un flechazo. Se conocieron en 1981, cuando Tita hacía un crucero por Cerdeña al que ella se resistía a ir. Fueron unos amigos quienes organizaron el plan y la convencieron de asistir. También fueron ellos los que la invitaron, en plena travesía, a una fiesta de la jet set.

En la cena estaba el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, entonces casado con su cuarta mujer. Al día siguiente él invitó a la socialité a su barco, el Hanse, para nadar y comer langosta. Allí también estaba su esposa, Denise Shorto.

El barón Thyssen, Carmen Cervera y su hijo, Borja. Gtres

Pero ni su estado civil ni su edad -22 años mayor que Cervera- impidieron que Hans quisiera empezar una relación con la actriz catalana.

La primera etapa de su romance la vivieron en secreto. Él, entretanto, se enfrentaba a un carísimo divorcio con su cuarta exmujer, Denise Shorto.

Se casaron el 16 de agosto de 1985 en el Ayuntamiento de Moreton-in-Marsh, Inglaterra. La celebración tuvo lugar en el palacio de Daylesford, que pertenecía a Heni, como se le llamaba coloquialmente. Para el Barón se trataba de su quinto matrimonio. Para la que fuera Miss España era su tercera boda.

Un año antes del 'sí, quiero', el Barón ya había adoptado a Borja, hasta entonces el único hijo de Carmen Cervera. El primogénito de la socialité, así, lleva sus apellidos.

El lujo, las fiestas de la jet set entre Marbella y Madrid y el arte marcaron el curso de su historia de amor.

Cuando se casó con el Barón, magnate y coleccionista, Carmen Cervera entró a formar parte de este círculo glamouroso dedicado al arte.

Carmen Cervera y el barón Thyssen en Marbella. Año 1995. Gtres

Carmen Cervera y el barón Thyssen estuvieron juntos hasta que la muerte lo separó, el 26 de abril de 2022, cuando él perdió la vida a los 81 años, a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria.

El Barón ha sido el "gran amor" de la vida de Tita Cervera, según ella misma ha confirmado, pese a ser discreta con su vida privada.

Del Barón, cabe recordar que más allá de su faceta empresarial fue reconocido por su labor como mecenas y su impresionante colección de arte, considerada una de las más importantes del mundo y origen del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid.

Tita Cervera ha seguido el legado cultural del que fuera su marido, dedicándose a la conservación, promoción y expansión de la colección de arte familiar, además de acercarla al público a través de museos, exposiciones y acciones educativas. Esta, ahora, sería su única herencia.

Al renunciar a la nacionalidad suiza, donde oficialmente figuró como María del Carmen Rosario Soledad Freifrau von Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva, ha perdido el derecho a utilizar -legalmente- el apellido del Barón y el título de Baronesa.

Socialmente, sin embargo, María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra, seguirá siendo la Baronesa Thyssen.

Carmen Cervera en unos premios celebrados en Madrid el pasado septiembre. Gtres

Tita Cervera ha presentado su renuncia de la ciudadanía suiza en virtud de los artículos 37 y siguientes de la Ley Federal de Nacionalidad. Este procedimiento legal implica la cancelación inmediata del pasaporte y de toda la documentación expedida.

Así pues, el apellido que ha acompañado a Carmen en los últimos 40 años desaparece de sus documentos legales y pasa a llevar únicamente sus apellidos de soltera.

Aunque se desconocen los motivos de su decisión, el movimiento de Tita podría deberse a que está negociando con autoridades andorranas para evaluar la posibilidad de obtener la ciudadanía del Principado, lugar donde tendría que pasar 183 días al año para poder tributar, según menciona el citado medio.

La decisión, además, tendría una razón patrimonial y sucesoria, relacionada con su herencia.

Carmen Cervera, no obstante, ha asegurado que sigue y seguirá llevando el apellido de su marido, independientemente de lo ocurrido con el pasaporte suizo. "Mi marido y yo nos casamos en Inglaterra, soy su mujer, su viuda y seré toda mi vida", ha defendido ante los micrófonos de Europa Press.