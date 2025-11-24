El 'fracaso' de Alejandro, el hijo de María Jiménez: no consigue apenas reservas para la casa de su madre que alquila en Cádiz

El pasado mes de julio, Alejandro, el hijo de María Jiménez, anunció en sus redes sociales que la casa de su madre en Cádiz estaba disponible para alquiler a través de Booking.

"Si quieres dormir en casa de María Jiménez, es tu oportunidad, descubre el rincón mágico de María diseñado por ella en Chiclana de la Frontera", confesó el vástago de la cantante en su perfil de Instagram. El también hijo de Pepe Sancho se convertía en el encargado de gestionar la residencia.

De esta forma, todo aquel fanático de la malograda artista tendría ahora la oportunidad de conocer de cerca las estancias que fueron testigo de las vivencias más íntimas de Jiménez.

La residencia, cabe apuntar, cuenta con cuatro apartamentos, de 25 metros cuadrados cada uno. Únicamente se comparte la zona de cocina exterior, pues cada uno de los estudios tiene sus respectivos baños, duchas y neveras. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Cuatro meses después de que la casa de María Jiménez en Chiclana saliera disponible para alquiler en Booking, las reservas son ínfimas. Prácticamente no hay demanda para la que un día fue la vivienda de una de las artistas más importantes de nuestro país.

Tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, la disponibilidad para hospedarse en los próximos meses en el emplazamiento gaditano es absoluta. Apenas hay reservas para una fecha tan marcada como la Navidad. Una realidad que difiere -y mucho- del pasado mes de agosto, donde las demandas eran grandes.

Diferentes espacios de la casa de María Jiménez en Cádiz. Booking

El precio medio por persona y noche, cabe señalar, ronda los 170 euros. Sin embargo, todo aquel que lo desee podrá hospedarse en cualquiera de los estudios que conforma la vivienda de María durante los próximos meses sin ningún tipo de inconveniente.

Los apartamentos destacan, entre otros aspectos, por la colorida decoración que presentan. Es más, sobresalen fuertemente los tonos rojo, rosa o turquesa. En cuanto al mobiliario, incluyen lo básico: camas, armarios y algún tocador.

La residencia se encuentra ubicada en San Andrés Golf, una urbanización de Chiclana de la Frontera con un campo de golf de 18 hoyos. Toda aquella persona que desee practicar este deporte podrá hacerlo pagando un precio extra de 30 euros.

No es el alquiler de la vivienda de su madre el único tema que ha llevado a Alejandro Sancho a copar el más absoluto foco este 2025. Unos meses atrás, según publicó este medio, el vástago de María Jiménez se convirtió en noticia tras anunciar la venta de joyas "bendecidas" por su madre en su página web.

Las críticas al respecto de esta decisión no tardaron en llegar. El joven, no obstante, aclaró en una distendida charla con EL ESPAÑOL el principal motivo que se escondía detrás de la venta de las pertenencias de la andaluza.

María Jiménez y Alejandro Sancho, en una imagen de redes sociales. Instagram

"Tengo un montón de cosas que no puedo usar, guardar ni almacenar", aseveró Alejandro ante este tabloide. Precisamente en esta entrevista, el vástago de Pepe Sancho confirmó que seguiría sacando a relucir en su página web más artículos que pertenecieron a su madre.

"La gente por redes me pedía tener algo suyo y pensé que la mejor manera era poner algunas piezas en mi web. Puse unas 20 y se vendieron enseguida", añadió. Así las cosas, a día de hoy La Trapería de María Jiménez se presenta como un absoluto éxito y buena parte de los enseres ya han colgado el cartel de sold out.

El homenaje a María Jiménez

María Jiménez recibió un homenaje muy especial en su ciudad natal a título póstumo el pasado 25 de octubre. Sevilla tomó la decisión nombrar unos jardines en su honor en el barrio de Triana, junto al río Guadalquivir. Aunque la inauguración estaba prevista para coincidir con el segundo aniversario de su muerte, se retrasó porque las obras no estaban terminadas.

Este homenaje se materializó en el Muelle Camaronero Jardines María Jiménez, un mirador en la emblemática Calle Betis, junto a lugares con gran valor histórico. Allí se dieron cita, entre otros, el hijo y la hermana de una de las artistas más destacadas de la historia musical de nuestro país.