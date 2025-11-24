Álvaro Vargas Llosa solicita formalmente el título nobiliario que el rey emérito Juan Carlos I concedió a su padre, Mario

El pasado 13 de abril, el mundo de la literatura se teñía de negro tras la muerte de Mario Vargas Llosa. El afamado escritor perdía la vida aquel día a los 89 años de edad.

El deceso del peruano dejaba desolado a su entorno más íntimo. No obstante, Vargas Llosa cosechó en vida una serie de reconocimientos que mantienen vivo su legado aún a día de hoy. Entre ellos, cabe apuntar, se encuentra el título nobiliario que el rey Juan Carlos I (87 años) le concedió en el año 2011.

El autor de Los cachorros fue distinguido por el Emérito con el título de Marqués de Vargas Llosa. Una distinción que ahora, siete meses después de la muerte del afamado escritor, ha sido solicitada formalmente por su primogénito.

Mario Vargas Llosa y Juan Carlos I el día que el escritor ingresó en la Academia Francesa. Gtres

Según ha podido conocer la revista ¡HOLA!, Álvaro (59), fruto del matrimonio del novelista con Patricia Vargas Llosa (80), ha comenzado los trámites necesarios.

Así lo ha publicado recientemente el Boletín Oficial del Estado -BOE-, donde se afirma que fue este pasado viernes, 21 de noviembre, cuando el primogénito inició el proceso:

La sucesión como Marqués de Vargas Llosa, ha sido solicitada por don Álvaro Mario Vargas-Llosa Llosa, por fallecimiento de su padre, don Jorge Mario Vargas Llosa, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.

Álvaro Vargas Llosa, en una imagen de archivo. Europa Press

El marquesado de Vargas Llosa fue creado el 3 de febrero de 2011, un año después de recibir el Premio Nobel. Tal y como se detalló entonces en el BOE, el rey Juan Carlos le condecoró por "la extraordinaria contribución, apreciada universalmente, a la Literatura y a nuestra lengua".

No fue hasta tres meses más tarde, en mayo, cuando la celebración tuvo lugar en el palacio de la Zarzuela. Juan Carlos, entonces jefe del Estado, recibió al escritor en el salón de audiencias."¡Don Mario!", exclamó el Emérito al dar la bienvenida al ya Marqués de Vargas Llosa.

La familia de Mario Vargas Llosa ha mantenido vivo su legado a lo largo de este medio año. Así, son numerosos los homenajes a los que ha dado paso su entorno más cercano durante estos meses.

Mario Vargas Llosa, con su hijo Álvaro, en una imagen de 2023. GTRES

Poco más de un mes atrás, el 14 de octubre, Morgana (51), la hija del Nobel, se dio cita junto al rey Felipe VI (57) en Perú. Allí, ambos, acompañados de Luis Llosa (74) -primo de Mario-, presidieron Casa Museo Mario Vargas Llosa.

Las memorias de Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa pasó sus últimos años de vida con Patricia, quien fuera su mujer buena parte de ella. Sin embargo, el escritor mantuvo un romance con Isabel Preysler (74) que se extendió desde el año 2015 al 2022.

El pasado mes de octubre, la reina de corazones publicó sus memorias. En ellas, incluyó las cartas que Vargas Llosa le escribió en vida. Un hecho por el que los vástagos del Nobel han sido preguntados frecuentemente durante este mes.

Álvaro Vargas Llosa, así como sus hermanos, Gonzalo y Morgana, se han mantenido discretos al respecto en todo momento. "La reconciliación con mi madre fue lo más hermoso, y auténtico", confesó hace unas semanas en una entrevista para El País.