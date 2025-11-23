Dos hijos, 23 kilos menos, ruina económica y una casa en Sitges: el patrimonio vital de Antonio Orozco en su 53 cumpleaños

Antonio Orozco (53 años) sopla las velas de su 53 cumpleaños con una mochila vital cargada de éxitos, heridas, renuncias y muchos aprendizajes.

Celoso de su intimidad y lejos del foco permanente que acompaña a otros artistas de su generación, el cantautor ha construido su vida en torno a tres pilares fundamentales: sus dos hijos, su carrera musical y su capacidad de reinventarse ante la adversidad, tanto en lo económico como en lo relativo a su salud.

Y es que a lo largo de su trayectoria, el catalán, -nacido en Hospitalet de Llobregat en 1972-, ha tenido que hacer frente a un verdadero carrusel de emociones y experiencias. Algunas lo han llevado a lo más alto. Otras lo han hecho descender a los infiernos.

Antonio Orozco, 52 años

Una vida con altos y bajos

​Con más de 1.500.000 discos vendidos y nueve álbumes de estudio publicados, es uno de los artistas de mayor éxito de nuestro país.

Su buen hacer está avalado por 1 disco de diamante, 9 discos de platino y numerosos de oro. O los más de 2.500 conciertos que ha ofrecido en la geografía española, así como en países de Europa e Hispanoamérica.

Como músico, Orozco ha logrado lo que pocos alcanzan. Ha sido número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Ecuador. Y ha alcanzado los primeros puestos en Argentina, Estados Unidos y México.

También ha sido premiado con el Ondas 2003 al Mejor Artista en Direct. Y ha sido nominado a los Premios Grammy Latinos entre los mejores compositores por su canción Estoy hecho de pedacitos de ti, su mayor hit.

Si bien su carrera ha estado plagada de aplausos, en su vida personal ha tocado fondo en varias ocasiones. A día de hoy vive en el refugio mediterráneo que encontró en Sitges. Una casa de unos 200 metros cuadrados en uno de los enclaves más codiciados de la costa catalana.

Antonio Orozco, con su hijo Jan, en una imagen de sus redes sociales. @jan_o_oficial

Su hijo Jan perdió a su madre en 2017

En la propiedad que se ha convertido en su hogar y su refugio creativo, Antonio Orozco encuentra la calma que la carretera y los escenarios no siempre permiten.

Todo ello en compañía de sus vástagos, Jan: su primer hijo, nacido en 2006, fruto de su relación con Susana Prat; y Antonella: su hija pequeña, nacida en 2021.

Lo relativo a su familia, el centro absoluto de su universo, siempre ha estado rodeado de un halo de misterio. Su primogénito, fruto de su relación con Susana Prat, quien falleció en 2017 y cuya pérdida marcó al artista y a su hijo para siempre.

El músico nunca ha ocultado que su hijo mayor se ha criado en circunstancias difíciles, especialmente tras perder a su madre. Un duelo que transformó por completo su manera de entender la vida.

Antonio Orozco y su hijo, Jan, en una imagen de archivo. Gtres

"Perdí el horizonte"

"Susana y yo hacía años que no estábamos juntos y, sin embargo, era la mejor persona y mi mejor persona. Y cuando yo la perdí a ella no solo perdí a la madre de mi hijo, yo perdí el horizonte, todo", confesó en una entrevista en Los40.

"Lo único que me quedó en la vida fue seguir trabajando”, explicó en su charla con la emisora de radio, con motivo del lanzamiento de su disco El tiempo es oro.

“Nosotros no estábamos juntos, éramos la pareja feliz porque no estábamos juntos. Nos necesitábamos en los momentos que eran importantes", relataba sobre lo fuerte que era el vínculo entre ellos.

Jan es DJ y productor musical

Sincero al hablar de su dolor, recordaba también qué fue lo más duro tras la muerte de la madre de Jan: "Cuando se marchó, una de las cosas que se cuentan y que, supongo que a todo el mundo le ha pasado, lo que más me costó a mí fue acostumbrarme al silencio. El teléfono se calló. En mi teléfono solamente recibía llamadas de ella”.

Jan, que ha seguido sus pasos en la industria musical, se formó en una conocida escuela musical en Londres. Una institución formada por 350 estudiantes, procedentes de todas partes del mundo.

Actualmente se dedica a la producción y composición de música electrónica, es uno de sus mayores orgullos. "Estoy abrumado de tenerlo tan cerca y tan mayor ya", ha admitido.

Antonio Orozco, con su hija Antonella, en una imagen de las redes sociales. @antoniorozco10

Se desconoce quién es la madre de Antonella

Pero el destino, que a veces da una de cal y otra de arena, le tenía deparada otra gran alegría. Cuatro años después de morir Susana como consecuencia de un cáncer de útero llegó a su vida Antonella, su segunda hija.

La pequeña, de cuatro años, es ahora su principal motor emocional. El cantante presentó a su hija a través de una publicación sorpresa en las redes sociales.

Fue el 19 de enero de 2022 cuando dio noticia de su nacimiento. Compartió una foto de la menor junto a un emotivo mensaje en el que describía su alegría y agradecía el respeto a la intimidad de su familia.

En su post revelaba que su segunda hija había nacido a finales de 2021. Y la describió como "glotona, sanísima y hermosa".

Antonio Orozco, con su hija Antonella, en las redes sociales. @antoniorozco10

Ningún dato ha ofrecido, en cambio, sobre la identidad de la madre de Antonella. Sí ha dicho que es una niña "buscada a conciencia". Pero poco más. ¿Quién es su mamá? ¿Cómo ha llegado al mundo la pequeña? Son aspectos que ha preservado del foco mediático.

Al parecer, la decisión de mantener a la progenitora de Antonella al margen de la esfera pública es una decisión tomada por ella.

Orozco ha explicado que esta quiere seguir siendo una persona anónima. Esto explica por qué nunca se ha visto una fotografía de ella ni se ha desvelado ni su nombre ni su cara.

Asimismo, ha puntualizado que no es él el quien quiere mantener "a nadie al margen". "Ella tiene criterio suficiente para saber lo que quiere o no quiere hacer. Es una mujer, como todas, bastante inteligente. Yo no mando en la vida de las personas. Cada uno sabe dónde quiere estar", contó en una entrevista a Divinity en diciembre de 2024.

"Soy un padre orgulloso y aplicado. Pero sobre todo me siento muy orgulloso de la madre de mi hijo. No me acordaba de lo complicadísimo que puede llegar a ser la carga que lleva una madre que acaba de dar a luz. Me quito el sombrero delante de la madre de mi hija y de todas las madres del mundo porque es impresionante", decía entonces.

Antonio Orozco. 'Los40'.

Arruinado varias veces

Pero si algo ha acompañado a Orozco tanto como la música o su vida familiar han sido las crisis económicas sucesivas.

El artista ha reconocido públicamente que atravesó varias ruinas financieras a lo largo de su carrera. Malas inversiones, un ritmo de vida inasumible y la presión de mantener en marcha a su equipo profesional lo han puesto contra las cuerdas en más de una ocasión.

En una de sus crisis económicas (porque han sido varias) no le quedó más remedio que irse vivir al continente americano. En 2008, tras estallar la burbuja inmobiliaria, la cosa "iba mal".

Necesitaba ingresos y su discográfica le propuso "hacer las Américas". Ese fue el motivo por el que hizo las maletas y se instaló al otro lado del charco.

Aquel periodo no fue tan nefasto como había imaginado en un principio. Fue un tiempo "increíble" en el que hizo "cantidad de cosas". Hasta fue nominado a los Grammy.

Él mismo ha reconocido que se encontraba en un momento "dificilísimo a nivel económico" cuando lo llamaron para ser jurado del programa La Voz.

Antonio Orozco posa para la cámara de EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

Apartado de "la realidad"

El concurso supuso un salto profesional. Lo ayudó a equilibrar su frágil economía. E implicó para él un verdadero "cambio" en su forma de vivir.

"Me convierto en una persona muy popular, puedo volver a vivir a España y me doy cuenta de que la gente me está conociendo (...) La tele me dio esa popularidad y un respaldo económico", detalló en una entrevista al diario El Mundo.

El principal motivo de los descalabros en sus finanzas tuvo mucho que ver con su carácter despreocupado y cierta tendencia al aislamiento. Un ejemplo de esto es que estuvo un tiempo viviendo en un hotel "de la puta hostia" en el centro de Madrid, donde apenas salía de su cuarto.

"Tenía un asistente que lo hacía todo por mí. Me fui apartando de la realidad, de la vida, de la gente. Ya no quiero eso", aseguró en el citado medio.

Quedarse arruinado en varias ocasiones es una experiencia de la que, por suerte, ha salido reforzado. Tras sus baches financieros ha podido reorganizar su capital con la misma pasión con la que compone sus canciones. A día de hoy, su patrimonio se estima entre 1 y 3 millones de euros.

A día de hoy ha optado por salir a "comprar el pan" él mismo y estar al día de sus movimientos bancarios.

Antonio Orozco, en La noche de Cadena 100, en 2023. GTRES

"He llegado a pesar 127 kilos"

Más complejo le ha resultado superar sus vaivenes con la báscula. En sus cinco décadas de vida, Antonio Orozco ha sufrido fluctuaciones considerables de peso.

Es algo de lo que ha hablado, a corazón abierto, en el documental El método Orozco. En él hace un ejercicio de honestidad y ofrece una mirada íntima a su vida personal y artística.

"Pesaba 127 kilos. La primera decisión que tomé fue hablar con un médico. Me senté delante de él y me dijo: 'Con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, te pueden pasar cinco cosas, y ninguna de las cinco te va a gustar'", ha subrayado en la producción.

Al cantante le costó darse cuenta de que tras sus kilos de más se escondía una situación personal que le estaba ocasionando "un colapso" que "estaba bloqueando todo: a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel familiar".

Gracias a la ayuda del médico, Javier Tapias, el psicólogo Cristian Ochoa y su productor, John, ha logrado superar lo que había tras su relación con la comida.

Antonio Orozco, posando para la cámara de EL ESPAÑOL. "Cuando pasas los cánones establecidos por la moda, no te puedes ni vestir y tu problema se multiplica por mil" Sara Fernández.

Perdió 23 kilos

A través de la terapia y un ayuno "de 17 horas y 30 minutos" fue recuperando progresivamente el peso acorde a su estatura. En un año consiguió perder 23 kilos. "Había pasado cosas muy complejas y no las había tratado, y que siempre había tirado hacia adelante", ha contado su doctor.

Su psicólogo, por su parte, le dijo que había pasado por una depresión. El diagnóstico fue el punto de partida para solucionar su vínculo con la comida y sus relaciones interpersonales.

"En una sesión me dijo que yo tenía depresión. Yo no tengo conciencia de que eso hubiese sido así, pero me lo cuenta con detalle y lo entiendo. ¡Qué pena no haber ido antes!", ha destacado.

"Yo nunca había estado en terapia con un psicólogo y ahora creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida", ha expresado en una conversación con el director del documental.

El suyo no ha sido un camino fácil. Frente al su público, este ídolo de la canción es capaz de convertirse en un dios. Pero en su faceta privada es tan vulnerable como el resto de los mortales.

A sus 53 años recién cumplidos, Antonio Orozco se siente orgulloso de haberse levantado de todas sus caídas. Y, citando la más célebre de sus canciones, ha tenido la suerte de reinventarse a base de 'pedacitos'... de sí mismo.