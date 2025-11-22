La sobrina de Montserrat Caballé habla del fraude fiscal y el medio millón de euros que la soprano evadió a Hacienda

Monsterrat Caballé falleció el 6 de octubre de 2018 a los 85 años. GTRES

Han pasado ya 10 años desde que Montserrat Caballé fuera condenada a seis meses de prisión y a pagar una multa de 254.231 euros por esquivar impuestos a la Agencia Tributaria.

Corría el año 2015 cuando la soprano reconoció ante el juez que cometió un fraude fiscal por no tributar medio millón de euros a Hacienda en el año 2010, simulando que residía en Andorra.

Y aunque ha llovido mucho desde entonces, Montserrat, la sobrina de la artista, ha recordado este episodio cuando se le ha preguntado por el homenaje póstumo que se está preparando para la artista en su ciudad natal.

La sobrina de Monsterrat Caballé ha recordado los problemas de la cantante tuvo con Hacienda. Europa Press

"El fraude es una anécdota"

Caballé falleció en 2018 dejando tras su muerte un legado artístico que aún es recordado. En reconocimiento a su contribución cultural, el Ayuntamiento de Barcelona propuso hace dos años la creación de una estatua en su honor, una iniciativa que fue acogida positivamente por su familia.

Sin embargo, en los últimos días, la colocación de la estatua en la zona de Glòries ha generado controversia entre asociaciones de vecinos.

La sobrina de la cantante lírica se ha pronunciado recientemente sobre la polémica. Según ha explicado a Europa Press, se enteró hace apenas unas pocas horas de la escalada mediática del tema, cuando una reportera la contactó directamente.

"No tengo nada que decir", manifestó inicialmente, mostrando una postura de neutralidad respecto a los conflictos vecinales.

Más tarde aclaró que hace dos años el Ayuntamiento presentó la propuesta y la familia respondió afirmativamente sin esperar más noticias.

Sobre el alcance de la controversia, la sobrina de Caballé ha reconocido haber visto la noticia publicada recientemente sobre la decisión del alcalde Collboni de colocar la estatua en Glòries. Asimismo, ha reconocido desconocer detalles adicionales.

Cuando se le ha preguntado sobre las asociaciones de vecinos que han cuestionado la iniciativa, ha dejado clara su postura: "Cada uno es libre de opinar lo que quiera, de pensar lo que quiera".

Asimismo, ha rechazado categóricamente entrar en la discusión sobre los aspectos más controvertidos de la vida de la artista, considerándolos meramente anecdóticos.

"Se comenta algo de esto del fraude fiscal. Me parece que es una anécdota entre tantas que existen", ha declarado. Y, a continuación, ha enfatizado los logros de su tía.

Montserrat Caballé junto a su sobrina en una imagen de archivo. Instagram

"Ha llevado a Barcelona por el mundo"

Cree que esta merece ser recordada por haber "llevado a Barcelona por el mundo" y por haber "defendido su ciudad y su país en todo el mundo".

Con esta reflexión, ha apuntado directamente a la responsabilidad de las autoridades y vecinos de llegar a un acuerdo: "Oye, que se aclaren entre el vecindario y el Ayuntamiento".

La sobrina de la soprano se ha manifestado también sobre la propuesta de colocar una estatua dedicada a Freddie Mercury, que también estaría ubicada en la misma zona y que ha generado reacciones similares.

"Evidentemente, como sobrina de Montserrat, considero que es bonito todo lo que se haga recordándola. Porque creo que fue una persona maravillosa y que creo que se merece que su ciudad la recuerde", ha expresado.

Finalmente, ha zanjado el tema dejando claro el posicionamiento de la familia: cualquier conflicto vecinal es asunto que debe resolverse entre los residentes y las autoridades municipales, sin que la familia de Caballé intervenga en el debate.

Carles Caballé rompe su silencio tras la paralización del desahucio de la Fundación Montserrat Caballé. Europa Press

El desahucio de la familia, paralizado

El pasado mes de julio, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva la decisión de la justicia de ordenar el desalojo de Carlos Caballé, hermano de la solista de ópera.

El motivo de la resolución judicial era el impago desde 2023, de 41.256,73 euros del alquiler del inmueble de 250 metros cuadrados donde se encuentra la sede de la Fundación Privada Montserrat Caballé, situado en la céntrica calle Muntaner de la Ciudad Condal.

Montserrat Martí (52 años), hija de la cantante aseguraba poco después en el programa Y ahora Sonsoles que "todo ha sido muy confuso".

El desahucio estaba previsto para el pasado 3 de octubre. Sin embargo, según el auto al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, la magistrada Montserrat Hernando Vallejo acordó la suspensión del procedimiento durante un máximo de cuatro meses para que las Administraciones Públicas pudieran adoptar las medidas oportunas.

Su decisión estuvo motivada tras considerar acreditada, a la vista del informe de los Servicios Sociales, la situación de vulnerabilidad económica y social del hermano de la soprano.

Carlos Caballé, de 83 años de edad, recibe una pensión no contributiva de 564,7 euros al mes.

"Ya está todo solucionado, arreglado y ya no se vuelve a hablar más del tema", zanjó la sobrina de Caballé a finales del pasado septiembre. "Siempre ha habido buena voluntad para arreglarlo. Se llegó a un acuerdo amistoso y ha quedado todo arreglado ya".