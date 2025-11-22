El cantante Francisco, sobre su experiencia cercana a la muerte: "Vi el túnel ese y la luz al final, pero estaba tranquilo"

El cantante Francisco en la presentación de su nuevo disco 'De cobarde no hablarán'. Gtres

"Yo soy español y por eso defiendo mi país", así es como recibía Francisco (66 años) a este periódico en el Museo Chicote de Madrid este miércoles, 19 de noviembre. Desde hace casi 45 años, el cantante valenciano ha sido uno de los artistas con más trayectoria de nuestro país.

Ahora, tras haber sido afectado por problemas de salud graves que lo mantuvieron entre la vida y la muerte durante 21 días, el cantante ha decidido sacar un nuevo disco al que ha titulado De cobardes no hablarán.

Enamorado de Paca, su esposa desde hace casi 30 años, y sin querer hablar de Naomi, su hija extramatrimonial reconocida en el año 2008, Francisco ha hablado con EL ESPAÑOL sobre su situación actual, los problemas de salud que ha tenido y cómo se encuentra actualmente.

Francisco ha presentado su nuevo disco en Madrid.

¿Cómo se encuentra usted después de tanto tiempo sin enfrentarse a los medios y hacerlo cerca de los 45 años como artista?

Muy bien, muy bien. Esto es increíble. Ahora, en diciembre, el día 5 de diciembre se cumplen 44 años desde que salió Latino. Fíjese una cosa que le voy a decir, que eso nos pasa a todos y le habrá pasado. Yo, cuando era un crío, un día duraba como una semana, una semana duraba como un mes y un año era... uf, se hacía eterno. Y ahora los años pasan como meses.

Y cuando usted se pone a recordar, ¿qué es lo que más echa de menos, que diga 'wow, debería haber aprovechado esto que ahora no lo tengo'?

No, yo no me arrepiento de nada, no. Lo único que si miro hacia atrás digo: vivíamos mucho mejor antes.

¿La sociedad en general, no?

Sí, en general, vivíamos mejor hace 30 años que ahora. Me refiero al poder adquisitivo, al bienestar y a la calidad de vida.

¿Cómo ve usted España actualmente?

Pues no vamos a mejor. Vamos, yo te digo lo que veo y yo estoy en contacto con la gente del pueblo, y voy a comprar a las grandes superficies y veo que un carro de la compra… En mi casa somos Paca y yo, dos personas, y cuando voy a comprar cualquier cosa me gasto 50, 70 euros, y te dura para tres días.

Entonces yo muchas veces me hago la pregunta: ¿cómo puede vivir una familia con tres o cuatro hijos, con 1.000 o con 1.500 euros, aunque cobren 3.000? Hemos evolucionado a peor.

Y en cuanto a sociedad, ¿cómo lo ve usted? Porque la parte política está…

Yo, mira, de eso no voy a opinar. De eso no voy a opinar porque no debo. Yo canto para la gente. Yo salgo al escenario y canto para todo el mundo.

Sí, da igual la ideología, supongo.

A mí me da igual, me da igual que sean de una parte o de otra. Pero sí, yo en el año 77, 78 ya hice mi revolución, como muchos jóvenes, por luchar para que este país tuviese una democracia y unas libertades de las que gozamos hoy.

El cantante Francisco en la presentación de su nuevo disco 'De cobarde no hablarán'. Gtres

Pero realmente ahora, por ejemplo, los jóvenes no se revolucionan de la misma manera. Ahora parece que están un poco más estancados...

Yo luché por mi futuro y por darles a mis hijos unos estudios, una preparación… Y claro, los mayores en este país han hecho muchísimo. Por eso me indigna últimamente que aparecemos como los errantes, estos viejos que no se les trata como merecen.

En residencias… que no te digo que todo el mundo, pero muchas residencias lo hacen para ganar dinero; les importa muy poco la calidad del servicio en estos locales. Yo quiero luchar por eso, porque tengan unos centros que deberían estar subvencionados por el Estado.

Nuestros mayores lo han dado todo por nosotros. Qué mínimo, qué mínimo que seamos iguales y que tengan un final digno y con calidad.

No sé si sabe que ha muerto Encarnita Polo y ha sido estrangulada en una residencia...

Claro que me he enterado. A ver, ¿dónde está el control y el protocolo de cómo se te puede meter un asesino, un psicópata ahí? Eso es como meter un zorro en el corral de un gallinero…

Dicen que ella no quería estar en una residencia, ¿tiene usted este pensamiento?

Nadie quiere estar en una residencia, nadie. No hay nada mejor que tu casa. Yo no iría a una residencia. Por eso te digo que hay que cambiarlas. Pero como están ahora, es que no te apetece en ningún momento estar ahí. Algo que sea más alegre, mejor atendido, que tenga asistencia médica con buenos profesionales, pero no con gente que llega hasta a maltratar a los ancianos.

El cantante Francisco junto al equipo médico del IMED Hospital en Valencia. Gtres

Valencia atraviesa un momento complicado después de pasar por la tragedia que pasó hace un año. ¿Cómo lo ve usted desde fuera, como valenciano?

A mí lo que me preocupa son mis ciudadanos, mis paisanos. Están peor que el primer año. Hasta el cuarto día ahí no acudió nadie. Nadie. ¿Sabe quién acudió? El pueblo. Fuimos con cubos, con escobas, con palas a ayudar. Ahí no acudió nadie así. Iker Jiménez acudió, que fue el primero en llegar.

Sin embargo, pasó una desgracia en Marruecos y a las pocas horas estaban allí todos, el ejército español y tal, no sé cuánto. Aquí hasta el cuarto día no apareció nadie. Nadie. Entonces, la sensación que me da es que al ciudadano le importa un comino. Encima, las ayudas no han llegado y se llevó más de 200 vidas valencianas.

¿No cree usted que han llegado tarde las responsabilidades para los políticos en estos casos?

Ya. Yo no voy a hablar de política, ya le digo, porque me puedo meter en un lío.

Cambiando de tema, hace no mucho tiempo estuvo usted ingresado en el hospital. ¿Cómo se encuentra actualmente?

Yo estoy fenomenal, con muchas ganas de vivir. Pero sí, yo vi el túnel ese y toda la luz al final. Ingresé con una insuficiencia cardíaca y cuando me estaban atendiendo tuve un fallo multiorgánico. Menos mal que me pilló en el hospital. Si me pilla fuera, la palmo y no estaría aquí.

¿Y le han dejado tratamiento para siempre?

Bueno, estoy ahí con unas revisiones y tal… Pero no, dos pastillas. Tuve un fallo multiorgánico. Te quedas hecho como si te hubiese pasado un terremoto por encima, igual. Fallo en la espalda, en los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones se encharcaron… Bueno, una burrada.

El cantante Francisco y Paca, su mujer. Gtres

Cuando salió usted del hospital y habló con su familia, ¿cómo estaban ellos?

Muy preocupados porque yo le vi las orejas al lobo, desde luego. Claro. Y yo recuerdo al médico que me decía: 'Francisco, no te duermas, no te duermas que te perdemos'. Y yo decía: 'Dios'. Pero bueno, en verdad, estaba en un modo súper dulce. Estaba así, tranquilo.

¿Sabes que el cerebro suelta una sustancia que te relaja y te prepara para el viaje? Eso yo lo he hablado luego con un buen amigo mío y a él también le pasó. El cuerpo y el cerebro se preparan para la muerte.

Y después de todo esto, en muchas ocasiones has dicho que Paca es la mujer de su vida, ¿cómo están ustedes después de casi 30 años juntos?

Ella está guapísima. Mi mujer es la que más ha sufrido por mí. Se lo ha comido todo, de verdad. Yo sufría más por ella que por mí. Y nosotros… es que la mujer de mi vida es Paca. Yo, cuando termino un concierto, si quiero saber cómo ha estado o no ha estado, se lo pregunto a mi mujer. Es la única que me dice la verdad.

Por último, Francisco, entenderá que le tengo que preguntar por esto, por el tema de su hija, Naomi...

Eso no. No sé ni cómo va. Yo de eso no digo ni agua.