India Martínez: "He vivido en un barrio conflictivo, era una niña sin maldad. Tuve que buscar oportunidades fuera de allí"

India Martínez en la promoción del concierto de Madrid. Cedida a EL ESPAÑOL

La Navidad comienza a calentar motores y, con ella, regresan los eventos más especiales de estas fechas. Starlite Occident vuelve a Madrid por tercer año consecutivo para llenar de música, emoción y planes inolvidables las semanas más familiares del año.

El festival dará el pistoletazo de salida el próximo 12 de diciembre y ya cuenta con una programación que promete llenar cada noche. Entre sus conciertos más esperados se encuentran nombres como Manuel Carrasco (44 años), Ricky Martin (53) o India Martínez (40).

Precisamente con esta última se reúne EL ESPAÑOL en las oficinas del festival para conocer de primera mano cómo afronta su doble cita con el público madrileño.

India Martínez actuará en Starlite el 16 de diciembre, y lo hará por partida doble. Primero, protagonizará un show en el escenario principal en el que ha preparado sorprendentes colaboraciones y una puesta en escena que promete emocionar.

Y, justo después, vivirá un reto totalmente nuevo: se enfrentará a su primera sesión como DJ frente a su público. Sí, la cordobesa pinchará temas de Quevedo (23) o Bizarrap (27), pero bajo su propio sello y estilo personal.

Entre guitarras, pianos y paredes repletas de fotografías de grandes artistas que han pasado por el festival de las estrellas, este periódico se sienta con India Martínez para un encuentro cercano y distendido.

Sus recuerdos de infancia, su mirada actual sobre España, la exigencia que marca su carrera y la ilusión con la que se enfrenta a esta etapa son algunos de los temas que la artista comparte con sinceridad y humor durante la conversación.

"Os dejamos intimidad", dice su equipo antes de que empiece esta charla íntima, cálida y llena de anécdotas con una de las voces más queridas de nuestro país.

¿Cómo estás? De vuelta al festival una vez más...

Sí, pero esta vez aquí en Madrid. No lo había hecho nunca.

Es usted una chica con mucha personalidad, ¿alguna vez ha tenido problemas a la hora de enfrentarse a la industria musical?

Soy una persona muy permisiva, me gusta darle sitio a los demás, complaciente y todo eso, pero hasta el punto de que cuando te invaden tu incomodidad, tu aura o tu espacio. Yo soy eso, soy muy natural de: si estoy a gusto me quedo, si no, me voy.

"A mí lo que no me gusta es que me priven de cosas por ser mujer"

¿Y ha tenido alguna vez problemas por ser mujer?

Por ser mujer… A ver, es que… A mí lo que no me gusta es que me priven de cosas por ser mujer.

Si hay un partido de fútbol benéfico, quiero que me inviten, sea hombre o mujer, me da igual; si me gusta jugar, pues juego, mejor, peor, lo que sea. Por el hecho de ser mujer, muchas veces no te invitan, o no te llaman, o no te pasan el balón ni siquiera.

Y digo yo: eso es una tontería. Pero bueno, así en muchas cosas: reuniones de compañeros, de productores, de escritores, que casi siempre son hombres.

Pues si quiero estar dentro de esa industria, al ser mujer hay veces que te miran de otra manera y no… Hasta entre ellos mismos se cortan o lo que sea. Y ahí hay otra mirada, otro ambiente, otra… incomodidad.

Eso es lo único que no me gusta: que me priven de cosas que yo sé que puedo hacer perfectamente, o quiero que me den el sitio, y por el hecho de ser mujer, o lo que cada uno sea, no te den la oportunidad.

¿Y qué considera que es lo peor de usted misma?

La búsqueda de la perfección, por ejemplo. Veo en mí a veces, que me ha frustrado o no me ha hecho disfrutar de los éxitos o de algo que está bonito, que en el momento te has llevado una buena sensación, pero después te analizas y dices: 'Esto no vale una mierda'. Y creo que hay que disfrutarse también a uno mismo y reconocerse los logros, las cosas que uno hace bien; de las que no, aprender y no ser tan exigente.

¿Y considera que su exigencia muchas veces le ha llevado a límites a los que no quería llegar?

Sí, sobre todo, a nivel vocal. Tengo un registro bastante amplio, me gusta jugar mucho con eso, con la fuerza, la intimidad, el medio tiempo, la voz a media… Tengo bastante dinámica en ese aspecto.

Si abuso, por ejemplo… Yo sé que puedo dar cuatro conciertos seguidos: venga, los hago. Pero ya estoy rozando el límite y digo: hay que darse un poquito de espacio y no ponerse tantas cosas.

India Martínez, cantante. Cedida

¿Ha habido momentos en los que se haya agobiado por tener 20 o 30 conciertos y no ha descansado?

Claro. Y 80 o 120, claro, y años en los que no he pasado ni por casa siquiera. Y claro, ya con el tiempo es que vamos dosificándonos un poquito. Es verdad que hay que estar, pero... Me gusta, es el mundo que más amo, la música. Pero me gusta también producir, me gusta componer, escribir en casa, dibujar, pasar tiempo con mi pareja, mi perro, mis padres. Hay tiempo para todo.

En esa época, ¿recuerda si lo pasó bien o mal?

La verdad que bien porque he hecho lo que he querido también y lo he disfrutado. Es verdad que me tenía un poquito más abandonada, la casa, la parte más personal, de no ir ni al médico, de que no me daba tiempo... Estar, yo qué sé, un montón de años de: 'Venga, oye, que toca una revisión, un chequeo, por lo menos'. Te dejas a ti mismo, pero por otro lado me lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando.

Sabiendo todo esto, me gustaría saber cómo pasó la infancia. Se sabe mucho de usted, de su música, y poco de su pasado. ¿Cómo lo recuerda?

Yo he tenido una infancia bonita. Difícil también, porque he vivido en un barrio bastante duro. Conflictivo incluso. Y claro que he vivido en la calle, una niña sin maldad ninguna, y yendo y viniendo del colegio todos los días, pues no sabías lo que te encontrabas cada día al salir del cole, o en el mismo recreo.

"He llegado a pasar media hora corriendo en el recreo porque me habían metido en una pelea"

Me he pasado media hora corriendo en el recreo porque me habían metido en una pelea sin buscármelo, por ejemplo. Y muchas cosas que al final te hacen madurar y crecer y no quedarte estancado en esas situaciones.

Y cuando escucha cosas sobre acoso escolar y demás, ¿no cree que si hubiese reaccionado o si lo hubiese contado antes habría ayudado?

Claro. En mi casa, por ejemplo, en el barrio, mis padres sabían que cada día veníamos con que algo. Entonces al final nos hemos hecho fuertes y no ha quedado otra que buscar oportunidades fuera de donde ves que las cosas no son correctas.

India Martínez en Starlite Occident Marbella. Cedida a EL ESPAÑOL

Y dicho esto, ¿cuál es su visión actual del país en el que vivimos?

Pues depende de qué tema toquemos. Creo que vamos muy rápido siempre, creo que a veces perdemos la humanidad un poquito. Estamos encerrados en las redes y tenemos como una falsa perspectiva y realidad, que a veces nos perdemos las cosas reales que pasan en nuestra vida. Necesitamos más contacto, más naturaleza, más tranquilidad.

"Rosalía es una artista internacional como no hemos tenido en mucho tiempo"

Por último, me gustaría preguntarle por Rosalía. En sus comienzos muchos la criticaron por llamar flamenco a algo que no lo era y ahora todos la quieren y la adoran. ¿Qué le parece ella?

A mí me encanta ella. Es verdad que mucha gente se sube al carro de los éxitos y tal, ya sabes cómo somos, pero hay que reconocer las cosas bien hechas. Y ella, que es una apasionada del flamenco y tal…

Yo, cuando me cruzaba con ella así al principio, las primeras veces que hablamos por redes, me decía: 'A ver si te pongo el disco nuevo; no es flamenco…'. Ella sabe perfectamente lo que es flamenco y lo que no. Es una inspiración.

No somos nadie ni para defender lo que es puro y lo que no; que cada uno use la música a su manera. Está convirtiéndose en una artista internacional como no hemos tenido en mucho tiempo. Entonces la aplaudo.