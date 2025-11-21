La declaración pública de Javier Calvo a Guitarricadelafuente: "Eres mi vida entera"

Tras la ruptura sentimental entre Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41), todas las miradas están puestas en ambos directores, productores y guionistas.

La pareja ha puesto fin a su historia de amor tras 14 años juntos. Y ahora comienzan, por separado, un nuevo camino en lo personal. Aunque han adelantado que seguirían trabajando juntos, manteniendo intacta su exitosa colaboración creativa, no cabe duda de que en lo que respecta a su ámbito más privado emprenderán otros recorridos.

Tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, de un tiempo a esta parte, Calvo ha estrechado una fuerte relación con el cantante Guitarricadelafuente (28). Recientemente se trasladó hasta México para acompañar al cantante en su gira por Latinoamérica.

Javier Calvo ha compartido una imagen de Guitarricadelafuente en sus redes sociales. Instagram

El comienzo de una gran amistad

Ahora, el murciano no se ha perdido el nuevo recital del artista. Y a través de sus redes sociales le ha dedicado un efusivo mensaje: "Mi vida entera", con un icono de corazón.

Han bastado tres palabras -que coinciden con el título de una de las canciones más conocidas del grupo colombiano Morat- para que Javier Calvo haya proclamado públicamente cómo se siente respecto al cantante valenciano, con el que mantiene una estrecha relación y cuya actuación lo ha llenado de orgullo.

Cabe recordar que El ESPAÑOL fue testigo en exclusiva de los primeros encuentros entre Javier Calvo y Guitarricadelafuente. Una animada cita en Madrid entre el director y el que se ha convertido en el cantante del momento.

Fue el pasado 11 de octubre cuando este diario pudo testificar cómo fue una de sus quedadas en la capital. Fueron vistos en uno de los locales más populares de Madrid disfrutando de la noche madrileña.

La buena sintonía entre ellos era evidente. Acompañados de un grupo de amigos, Javier Calvo y el cantante se divirtieron en el Tempo II, un bar ubicado en la calle San Bernardo, en el barrio de Malasaña. Ambrossi no formaba parte de aquella reunión.

Y es que tras la ruptura con Javier Ambrossi, Calvo se ha refugiado más que nunca en sus amigos de siempre. Los más cercanos. Los incondicionales.

Algunas de las personas que están a su lado son sus amigas Yenesi (25), una de las protagonistas de Marilendre, y Elena, integrante del equipo de Suma Content. Ambas son parte fundamental de su actual red de íntimos, a la que también se ha sumado ahora el intérprete de éxitos como Nada triste, A mi manera o Quién encendió la luz.

Javier Calvo y Guitarricadelafuente en un montaje de JALEOS. Gtres/Instagram

El cantante, en la nueva cinta de los Javis

Actualmente Guitarricadelafuente está metido de lleno en una intensa gira internacional, con conciertos en el país azteca los próximos 19, 20 y 24 de noviembre.

México recibirá al artista tras su debut en el cine, como protagonista de La bola negra, que se encuentra en fase de postproducción. Una cinta dirigida, precisamente, por los Javis.

El largometraje supone su primer trabajo como actor. En él trabaja junto a Penélope Cruz (51). Y se mete de lleno en un papel en el que ha estado preparándose a fondo, sumergiéndose en el contexto histórico y social de la época que retrata la cinta.

La película se inspira en la obra de Federico García Lorca y se centra en la historia de tres hombres homosexuales en diferentes épocas.

El rol de Guitarricadelafuente implica explorar temas de carácter social y político. Una labor que no había hecho antes y para la que ha contado con el apoyo incondicional de los Javis.

Javier Ambrossi en el Festival de San Sebastián. Gtres

La reaparición de Ambrossi en Madrid

Mientras Calvo se encuentra en México, Javier Ambrossi ha reaparecido el pasado miércoles, 19 de noviembre, en los premios GQ Hombres del Año, celebrados en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Casualmente, la reaparición pública de Ambrossi -en la que evitó posar en el photocall ni hacer declaraciones a los medios- ha coincidido con el arranque de los conciertos de Guitarricadelafuente en México. En él ha estado presente Javier Calvo desde las gradas.

Un día antes de aquel evento, el pasado 18 de noviembre, Ambrossi hacía sus primeras declaraciones sobre la ruptura con Calvo. Las cámaras de Europa Press abordaban al salir de la impresionante casa que han compartido hasta ahora.

"Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", comenzaba diciendo Ambrossi.

Esbozando una sonrisa de oreja a oreja, y mostrándose muy animado, aseguraba que no cerraba la puerta a una posible reconciliación: "¿Cómo no?".

Asimismo, recalcaba que, más allá del vínculo profesional y empresarial entre ellos, la amistad entre ellos seguirá existiendo. "Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así", zanjaba.