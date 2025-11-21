Cayetano Martínez de Irujo cancela la misa funeral de su madre y se le rinde a la duquesa un íntimo homenaje en Liria

Cayetano Martínez de Irujo en una imagen tomada en Sevilla, el pasado mes de septiembre. Gtres

Este pasado jueves, 20 de noviembre, se ha cumplido el undécimo aniversario del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la inolvidable duquesa de Alba. Un aniversario, siempre difícil y emotivo para la familia, que ha estado marcado por un contratiempo de salud.

Desde 2014, su hijo Cayetano Martínez de Irujo (62 años) ha mantenido la tradición de organizar una misa funeral en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, lugar donde reposan parte de los restos mortales de la aristócrata.

Sin embargo, este año la misa se ha cancelado a última hora debido a un contratiempo de salud del jinete, lo que ha llevado a la familia Alba a rendirle un homenaje diferente: un concierto privado en el Palacio de Liria de Madrid, residencia histórica de la Casa de Alba.

Alfonso Díez, llegando al concierto en Liria, este pasado jueves. Gtres

Tal y como desliza Informalia, la suspensión de la misa se ha debido a la delicada situación que atraviesa Cayetano. Tras su boda con Bárbara Mirjan (29) el pasado 4 de octubre, el hijo de la Duquesa ha vivido lo que él mismo describió como "las dos peores semanas" de su vida.

Una intervención en la espalda ha derivado en una infección que le ha provocado fuertes dolores y un proceso de recuperación más complicado de lo esperado.

El jinete ha llegado incluso a confesar que pensó en "tirar la toalla", aunque poco a poco se recupera, obligado a guardar reposo por un problema en una articulación.

Este contratiempo le ha impedido estar al frente de la misa en Sevilla, aunque su intención, hasta el último momento, fue intentar que su estado físico le permitiese cumplir con la tradición.

Finalmente, la familia ha optado por reunirse en Madrid para recordar a Cayetana con un acto más íntimo y discreto, alejado del foco público que suele acompañar a las ceremonias en la capital andaluza.

El homenaje ha tenido lugar en el Palacio de Liria, sede de la Casa de Alba y uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Allí se ha celebrado un concierto privado al que asistieron algunos miembros de la familia y amigos cercanos.

Xandra Falcó, llegando al concierto. Gtres

Entre los presentes han estado Alfonso Díez (75), viudo de la Duquesa, el hijo del actual Duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart (35), y Xandra Falcó (58), entre otros.

Alfonso Díez, visiblemente emocionado, ha explicado a los medios que "no hay funeral en Sevilla, pero aquí hay un concierto en Liria solo para la familia".

Sus palabras reflejan la huella imborrable que dejó Cayetana en quienes la conocieron. "Imagínese", ha respondido Alfonso conmovido cuando se le ha pedido que describa lo que significa para él este aniversario.

Aunque el homenaje se ha celebrado en la más estricta discreción, se sabe que algunos miembros de la familia no han estado presentes en el interior del Palacio.Por ejemplo, ni Carlos Fitz-James Stuart y Solís (33) y ni su mujer, Belén Corsini (36), han acudido.

A diferencia de las misas en Sevilla, que suelen contar con la presencia de amigos como Curro Romero (91) o Carmen Tello (70), además de hijos y nietos de la Duquesa, el concierto en Liria se ha desarrollado en un ambiente mucho más reducido y reservado.

La Duquesa de Alba fue una de las figuras más carismáticas y mediáticas de la aristocracia española. Con más de 40 títulos nobiliarios, se convirtió en la mujer con más distinciones del mundo y en un personaje que trascendió el ámbito social para convertirse en un icono cultural.

Su vida estuvo marcada por la pasión por el arte, la defensa del patrimonio histórico y una personalidad única que la hizo cercana al pueblo.

Pese a las dificultades de salud, Cayetano Martínez de Irujo sigue volcado en la organización de un homenaje histórico con motivo del centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba, que se celebrará el próximo 28 de marzo de 2026.

Según ha trascendido, se prepara una serie de actos, exposiciones y homenajes en los que participarán personalidades como Felipe González, y en los que el jinete espera contar con la presencia de todos sus hermanos.