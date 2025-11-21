Ana Obregón, la única ex de Lequio que no ha hablado mal de él públicamente: de Sonia Moldes y Mar Flores a Dell' Atte

La tarde de este pasado miércoles, 19 de noviembre, terminó con una de aquellas noticias que quedarán para siempre en el imaginario de la televisión española.

Alessandro Lequio (65 años), tras casi 30 años como colaborador de programas en Mediaset España, fue despedido de forma fulminante. ¿El motivo? El testimonio de "malos tratos" que hizo público Antonia Dell'Atte (65), su exmujer y madre de su primer hijo, Clemente.

"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", relató la italiana en una entrevista para El País unas semanas atrás.

Alessandro Lequio, en una imagen de archivo. GTRES

El aristócrata, cabe recordar, interpuso contra ella una querella por calumnias en enero de 2004. El auto emitido por el juzgado número 35 de Madrid, que data de julio de ese año, señala que la defensa legal de exceptio veritatis era suficiente para desestimar la denuncia de Lequio.

Así las cosas, más de dos décadas después de la tormentosa relación entre Alessandro y Antonia, el colaborador ha sido condenado -televisivamente hablando-.

Ya no aparecerá en ningún programa de Telecinco. Presumiblemente, tampoco formará parte de ninguna otra cadena.

Alessandro Lequio y Antonia Dell'Atte ante un retrato del rey Alfonso XIII.

Antonia Dell'Atte no es sino una de las muchas exparejas de Lequio que ha denunciado públicamente una situación de menosprecio y "maltrato" por parte del italiano. Y es que este 2025 varias han sido las mujeres que han dado un paso al frente para compartir sus vivencias con él.

1. Mar Flores

Mar Flores, en la presentación de sus memorias, 'Mar en calma', en septiembre de 2025. Gtres

El pasado 10 de septiembre, se hacía realidad una de las noticias más comentadas de la crónica social. Mar Flores (56) sacaba a la luz Mar en Calma, sus memorias.

Un libro autobiográfico en el que la modelo recoge los capítulos más destacados de su vida. Alessandro, precisamente, es en uno de los protagonistas indirectos del tomo.

En sus memorias, Flores confiesa que terminó en la UCI tras la publicación de la comentada portada en la que aparecía con Lequio. Dice Mar que Lequio, en connivencia con Miguel Temprano, comercializó con unas fotos en Roma, "realizadas bajo una farola mientras casualmente nos besábamos".

La madre de Carlo Costanzia (33) asevera en su libro que aquella situación supuso un enorme daño para ella y su familia. "Fue descomunal", recoge. En la presentación del tomo añadió: "Si yo quito a ese personaje, quito tanto dolor".

2. Sonia Moldes

Alessandro Lequio y Sonia Moldes en una imagen de archivo a finales de los 90. Gtres

Mantuvo un romance con el italiano entre 1997 y 1999, previo a que Lequio conociera a María Palacios (47), su actual mujer. Al igual que Mar Flores y Antonia Dell'Atte, Sonia Moldes (52) no ha dedicado buenas palabras a quien fuera su pareja durante cerca de dos años.

Unos días después de que Flores publicara sus memorias, Moldes acudió al espacio !De Viernes! de Telecinco. Allí, directa y sincera como nunca antes, se sinceró sobre su historia con Alessandro, a quien retrató como un ser "maquiavélico".

Sonia Moldes aseveró que "le tenía miedo" a Alessandro Lequio. De hecho, describía al italiano como una persona "muy temperamental" y "difícil de convivir".

"Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña", añadió.

Antonia Dell'Atte, Mar Flores y Sonia Moldes no han tenido buenas palabras para quien fuera su pareja tiempo atrás. En esta lista, sin embargo, no figura una persona que compartió una parte de su vida con Lequio. Se trata de Ana Obregón (70).

Ana Obregón, Alessandro Lequio y Álex Lequio en una fotografía tomada en junio de 2016. Gtres

La bióloga y Lequio -esto no es sorpresa para los más fanáticos de la prensa rosa- mantuvieron una sonada y mediática historia de amor entre los años 1991 y 1994.

Fruto de su relación nació Álex, quien perdió la vida a causa de un sarcoma de Ewing en mayo de 2020. Los meses antes de su pérdida y en pleno duelo por la muerte de un hijo, ambos se convirtieron en un mutuo y sólido apoyo.

Cierto es que a lo largo de este lustro no han compartido numerosos encuentros. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, la actriz y presentadora no ha hablado mal públicamente del padre de su vástago. Incluso cuando los elogios no han sido mutuos.

"Alessandro y yo tenemos buena relación, hablamos muchísimo. Se interesa por la niña y ha estado a mi lado en todo el proceso", confesó Ana tiempo atrás en el programa Madres: desde el corazón. Esta misma línea la siguió en la entrevista que concedió el pasado 2024 para ¡HOLA!

Ana Obregón, Álex Lequio y Alessandro Lequio a principios de los noventa. Gtres

Ana Obregón dejó claro que siempre estará muy unida a Alessandro "por lo más grande que puede unir a una pareja, que es un hijo, el amor por nuestro hijo y el amor de nuestro hijo por nosotros". Así que, "él que haga lo que quiera, yo lo acepto y lo respeto totalmente. Al cien por cien", afirmaba declaraciones para la citada revista.

Su relación con María Palacios

Desde el verano de 1999, el italiano mantiene una sólida historia de amor con María Palacios. Entonces, ella tenía 22 años y él 39, aunque eso nunca supuso un impedimento para ellos.

María Palacios y Alessandro Lequio, en un acto celebrado en Madrid en 2021. Gtres

Palacios y Lequio contrajeron matrimonio el 15 de noviembre de 2008 en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia.

Ocho años después de darse el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima, el 17 de agosto de 2016, nació Ginevra Ena, su primera hija en común. Y la tercera para el italiano.