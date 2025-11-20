El plantón de Javier Ambrossi a la prensa en su primer acto público tras su separación de Javier Calvo

¿Dónde está Javier Ambrossi (41 años)? Esa fue la frase más repetida entre los medios de comunicación presentes en el primer acto público al que el director y productor tenía previsto asistir tras su ruptura sentimental con Javier Calvo (34).

Este miércoles, 19 de noviembre, el empresario iba a reaparecer en el primer photocall después de conocerse la noticia de su separación. Sin embargo, esa imagen esperada se vio truncada: Ambrossi no apareció.

Desde las 19:15 hasta las 21:30 horas, televisiones, fotógrafos y prensa escrita aguardaban la llegada del productor a la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025. Tras horas de espera, esta esperada llegada no se dio: Javier Ambrossi plantó a la prensa.

Pero, ¿no asistió Ambrossi o simplemente no quiso posar en el photocall y enfrentarse a los medios? Solo una de las afirmaciones es correcta: el hermano de Macarena García (37) sí asistió al evento, aunque no posó ante la prensa allí presente.

Javier Ambrossi en el Festival de San Sebastián. Gtres

Ambrossi entró por la puerta principal del Museo Reina Sofía de Madrid, decorada con los logos de la cabecera. Allí se desplegó una larga alfombra roja en la que decenas de fans esperaban a sus artistas más deseados.

Entre ellos, el exconsejero de Suma Content o la pareja más buscada del momento, Aitana (26) y Plex (23). La cantante catalana tampoco posó ante los medios, pero cabe destacar que iba como acompañante y no figuraba en la lista de invitados, por lo que su asistencia no era esperada.

Ambrossi llegó junto a Custodio Pastor, Director de Comunicación de su empresa, y evitó pasar por el photocall. Entró de forma discreta y lejos de la prensa para que no se captara ninguna imagen de su llegada.

Sin embargo, EL ESPAÑOL tiene todos los detalles sobre cómo estaba Ambrossi, cómo se relacionaba e incluso a quién saludó en este evento al que acudió de manera privada y sin hacer ruido mediático.

Eso sí, el plantón a la prensa dejó huella. Entre los compañeros se comentó la falta de respeto que esto suponía. Su gesto no resulta del todo sorprendente: Los Javis, cuando asistían juntos a eventos, pocas veces daban declaraciones a los medios si no estaban en promoción.

Javier Ambrossi en un acto público. Gtres

"Ambrossi está aquí", deslizan a las 22:32 horas a este diario. Al parecer, el productor llegó y entró directamente al cóctel previo a la cena, lugar donde se entregarían los premios de la famosa revista masculina.

Llegó tras la llegada de Daddy Yankee (49), ocultando su protagonismo y después de hacerse fotos con los fans en la entrada, según ha podido saber este periódico.

Con traje negro, camisa blanca, sin corbata y algo solitario, Ambrossi deambulaba por las instalaciones del Museo Reina Sofía. "Se le ve un poco aburrido", ha confesado una fuente cercana a este medio.

A pesar de su aparente soledad, se mostró cercano con algunos invitados, entre ellos Paco León (51). Con el actor pasó un rato conversando a las puertas del cóctel. También charló con Amaia Romero (26). Con la cantante mantiene una bonita amistad tras participar en La Mesías.

La pamplonesa corrió a saludarle y se fundieron en un abrazo, mientras se descubría que la ganadora de OT 2017 no llevaba zapatos porque le molestaban.

Tras ese efusivo encuentro, también saludó a la cantante Belén Aguilera (30). Eso sí, afirman a EL ESPAÑOL que durante gran parte de la noche estuvo solo. Su única compañía fue la de su mano derecha. Apenas mantuvieron conversación con otros asistentes.

La ruptura de Javier Ambrossi y Javier Calvo ha marcado un antes y un después en la crónica social española.

Tras el falso plantón del productor en los premios GQ Men of the Year 2025, donde no posó frente a los medios, se sigue esperando que se vuelva a pronunciar sobre el fin de idilio.

Los medios, a los que ha esquivado con éxito en esta ocasión, esperan que en alguno de sus photocalls futuros, Ambrossi se muestre tan comunicativo, y tan educado, como ha sido hasta ahora.