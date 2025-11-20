La fatal casualidad que unió a Encarnita Polo con la residencia donde ha sido estrangulada 8 años antes de su trágica muerte

A lo largo de su carrera, Encarnita Polo participó en 6 películas y grabó más de 10 discos de larga duración. GTRES

La muerte de Encarnita Polo sigue provocando una oleada de titulares. La cantante y actriz, fallecida a los 86 años el pasado sábado, 15 de noviembre en la residencia de ancianos en la que vivía en Ávila desde principios de 2025, perdió la vida en circunstancias trágicas.

La vida de la mítica intérprete de éxitos como Pepa Bandera o Paco, Paco, Paco llegó a su fin por culpa de la demencia de una tercera persona. Lo que le arrebató el último aliento fue la locura de un compañero que la habría estrangulado.

El agresor, un compañero de la residencia que apenas llevaba dos días en el centro, sufría trastornos mentales severos. Actualmente está ingresado en un centro psiquiátrico y bajo custodia policial.

¿Quién le iba a decir a la sevillana, nacida en Triana el 22 de enero de 1939 en el barrio de Triana, que iba a ser asesinada en el mismo lugar donde, hace apenas ocho años, le rindieron un sentido tributo, con galardón incluido.

La artista Encarnita Polo, en el año 2012, mostrando un premio. Europa Press

Encarnita Polo visitó la residencia en 2017

Y es que, en el año 2017, a Encarnita Polo la llamaron de la residencia Decanos de Ávila, el hogar de ancianos donde ha sido asesinada, para hacerle un reconocimiento.

Así lo ha contado su compañera y amiga, Marian Conde (72). La cantante y excolaboradora del extinto programa de Telemadrid Con T de Tarde, junto a Terelu Campos (60), ha recordado cómo Encarnita Polo visitó la residencia en la que le han arrebatado el último aliento para recibir un homenaje.

"No sé explicarte, un final tan trágico. "¿Quién se espera esto? ¿Quién?", se lamentaba Conde el pasado 17 de noviembre en el plató de Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Marian Conde, en una imagen de archivo. GTRES

Ha sido en su entrevista con Sonsoles Ónega (47) donde Marian Conde ha rememorado la visita de Encarnita Polo a la residencia donde ha pasado sus últimos días.

"Pero fíjate lo que son las cosas. Esta residencia cada año en junio da un premio a un artista. Yo estuve en el 16. A Encarnita se lo dieron en el 17 y lo hacían para que nosotros, yo por lo menos fui desinteresadamente, para cantarle cuatro canciones", ha destacado.

A la que fue nuera del desaparecido Juanito Valderrama aún le cuesta creer la fatal coincidencia que unió a Encarnita Polo con el escenario final de su existencia.

"Tenían un pequeño escenario, un lugar donde estaba el público, que eran ellos", ha detallado. "Bueno, pues Encarna, después de ese año, le iban a buscar todos los años y iba allí. Fíjate. ¿Quién le iba a decir que su final iba a ser ahí?".

Su hija no hará declaraciones

Mientras se esclarecen las causas exactas que rodearon la muerte de Encarnita Polo, su única hija, Raquel Waitzman Polo, ha reiterado en varias ocasiones que no piensa hacer declaraciones a los medios de comunicación.

En un segundo comunicado enviado este miércoles, 19 de noviembre, ha mostrado su agradecimiento a quienes le han enviado mensajes de condolencias.

"Quiero agradecer a todas las personas que, en estos días tan difíciles, nos han acompañado y siguen acompañándonos, de una forma u otra, tras el fallecimiento de mi madre, Encarnita Polo", ha compartido en su cuenta de Facebook.

"En primer lugar, a la familia de sangre y a la familia de elección, las únicas personas imprescindibles en estos momentos, por estar a nuestro lado sin descanso. Vuestra presencia y vuestra sonrisa han sido fundamentales", ha señalado.

En su escrito también ha dado las gracias "al auténtico tsunami de personas que han contactado para mostrar su cariño y su admiración hacia mi madre; quienes forman parte de nuestro día a día, quienes hacía años, o incluso décadas, que no veía y quienes han aparecido desde lugares que jamás habría imaginado".

Asimismo, ha resaltado la figura de su madre en calidad de icono de toda una generación: "No fue sólo una artista pionera y una figura querida por tantas personas. Su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará conmigo".

Por último, ha pedido respeto y privacidad. Y ha reiterado su firme deseo de "no conceder entrevistas" ni hablar con la prensa.

Encarnita Polo fue enterrada en la más estricta intimidad en Ávila el pasado sábado, 15 de noviembre. Se prevé que próximamente se celebre una misa funeral en la iglesia de La Milagrosa, en Madrid, para que todos sus amigos y compañeros de profesión puedan despedirse de ella.

Encarnita Polo, con Paco Clavel y José Manuel Parada, en 2011. GTRES

Murió de manera violenta

El pasado 14 de noviembre se supo del fallecimiento de Encarnita Polo, a los 86 años, en la residencia de mayores Decanos de Ávila, donde vivía desde febrero.

Poco después de conocerse la triste noticia se supo que la artista habría muerto de manera violenta, presuntamente a manos de otro residente del centro, un hombre de 66 años que llevaba apenas dos días ingresado.

Según las primeras investigaciones, el interno habría entrado de madrugada en la habitación de la sevillana y la habría estrangulado con sus propias manos.

Un fuerte estruendo alertó al personal del centro, que acudió de inmediato al cuarto y encontró al agresor todavía sujetando a la cantante. Los trabajadores intentaron reanimarla, pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

El presunto agresor, que rompió en llanto al ser visto por los empleados de la residencia, no llevaba ni 48 horas en Decanos de Ávila. Aún se encontraba en pleno periodo de adaptación, pendiente de una valoración médica.

Distintas fuentes apuntan a que padecía una enfermedad mental. Su familia, según ha trascendido, está colaborando activamente con la investigación para esclarecer cuanto antes tan trágico suceso.