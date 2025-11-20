Dulceida y su mujer, Alba Paul, anuncian que ya tienen fecha para convertirse en madres por segunda vez

Dulceida y su pareja sentimental, Alba Paul, en un acto público en Madrid, el pasado mes de abril. Gtres

No era ninguna novedad que la influencer Dulceida (35 años) quería volver a convertirse en madre después de que en octubre de 2024 diera a luz a su primogénita, Aria, junto a su mujer, Alba Paul (38). Ahora, el matrimonio da un paso más y pone fecha a su segunda maternidad.

Así lo ha confirmado Dulceida en su último acto público en Madrid. "Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien", ha asegurado la creadora de contenido. A la luz de las palabras de Dulceida, hay una fecha límite para comenzar el tratamiento.

"Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar, eso ya lo sabe Alba. Hay fecha tope", ha manifestado. Unas declaraciones que dejan entrever que, nuevamente, será Dulceida quien ejerza de madre gestante, mientras que Alba será la donante.

El matrimonio en un acto público, en Málaga, el pasado mes de marzo. Gtres

Conviene recordar que Aida y Alba alcanzaron su sueño de la maternidad, el pasado año, a través del método ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja), una técnica de reproducción asistida que permite que ambas participen en el proceso de gestación.

En este procedimiento, una de ellas aporta el óvulo y la otra afronta el embarazo, lo que les brinda la posibilidad de compartir de manera activa la experiencia de traer un hijo al mundo.

En su documental Dulceida al desnudo 2+1, ambas explicaron con detalle cómo vivieron el proceso para tener a su primera hija, destacando la importancia de que las dos pudieran sentirse parte del embarazo.

Ahora, con la decisión de repetir el método, Dulceida y Alba refuerzan su compromiso con un modelo de maternidad compartida que visibiliza y normaliza la diversidad familiar en España.

Aida y Alba, en un evento público, hace un tiempo. Gtres

La llegada de Aria, en octubre del año pasado, supuso un antes y un después en la vida de la pareja. Dulceida ha reconocido en varias ocasiones que la maternidad era uno de sus grandes sueños y que la experiencia de tener a su primera hija colmó de felicidad tanto a ella como a Alba.

Esa alegría ha sido el motor que las ha impulsado a dar el paso de buscar un segundo hijo.

La pareja contrajo matrimonio en 2016 en una ceremonia íntima en notaría bajo el régimen de separación de bienes y acompañadas únicamente por sus familiares más cercanos. La decisión de convertirse en madres por segunda vez refuerza esa unión y consolida su proyecto de vida en común.

Con la noticia de que se preparan para ser madres por segunda vez, Dulceida y Alba Paul afrontan un futuro lleno de ilusión.

Amor infinito por Aria

El pasado mes de mayo, EL ESPAÑOL entrevistó a Dulceida y ésta se sinceró sobre cómo vive su maternidad.

"Yo sabía que iba a amar a mi hija, que iba a estar feliz, pero tenía un poco de monstruos en mi cabeza de cómo sería el postparto, los primeros meses... Y jolín: si todos son así, firmaba cuatro embarazos más".

En esa línea, reveló los miedos que siente como madre: "Ahora tienes un miedo más grande. Pienso en mi hija, en mis padres... Pienso 'vale, mi hija está bien. Pero que mis padres, que son sus abuelos, también. Que no les pase nada, quiero que duren toda la vida para que estén con su nieta'".

Puso el foco Dulceida, en aquella charla, en el futuro que le espera a su hija: "Uf, si me pongo a pensar en todo lo que está ocurriendo en el mundo... Todo lo malo: desde el cambio climático a las catástrofes que están pasando".

"No quiero romantizar nada, pero en nuestro caso es maravilloso. Estás agotada, pero viva ese agotamiento. Nos ha tocado un terremoto, pero viva ese agotamiento. Así que, pues la vida con ella es ideal, maravillosa", decía la creadora de contenido hace unos meses.

"La vida es ideal y maravillosa. Duermo menos y estoy un poco más cansada pero es maravilloso e increíble", aseguraba Alba.