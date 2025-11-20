Carmen Cervera renuncia al apellido Thyssen-Bornemisza y al título de baronesa: las causas de su inesperada decisión

Inesperada noticia la que se ha conocido este pasado miércoles, 19 de noviembre: Carmen Cervera (82 años), la hasta hoy baronesa Thyssen, ha solicitado formalmente renunciar, de manera voluntaria, a la nacionalidad suiza, que adoptó en 1985, tras su matrimonio con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza.

Figuró oficialmente en Suiza como María del Carmen Rosario Soledad Freifrau von Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva a partir de entonces, lo que también le posibilitó el uso legal del apellido Thyssen-Bornemisza y el título de Baronesa a nivel internacional.

No obstante, algo ha cambiado a ese respecto en los últimos días. Carmen, al solicitar esa renuncia, ha perdido el derecho documental a utilizar el apellido Thyssen-Bornemisza y, con él, el título de Baronesa que tantos años ha ido unido a su nombre, como avanza Vanitatis.

Si bien para los medios de comunicación, y dentro del panorama social, continuará siendo la baronesa Thyssen, a título legal ya no le pertenece esa suerte de distinción.

Tita Cervera ha presentado recientemente su solicitud de pérdida de ciudadanía suiza, en virtud de los artículos 37 y siguientes de la Ley Federal de Nacionalidad. Este procedimiento legal implica la cancelación inmediata del pasaporte y de toda la documentación expedida.

Así pues, este ilustre apellido que ha acompañado a Carmen en las últimas décadas queda extinguido de sus documentos legales, pasando a llevar únicamente sus apellidos de soltera.

Carmen Cervera en una acto público. Gtres

Este inesperado movimiento de Tita podría deberse a que está negociando con autoridades andorranas para evaluar la posibilidad de obtener la ciudadanía del Principado, lugar donde tendría que pasar 183 días al año para poder tributar, según menciona el mismo medio.

De esto no hay nada confirmado aún, pero de ser así, podría ser una de las causas de la renuncia al pasaporte suizo.

Además, el citado medio sostiene que esta decisión tendría una razón patrimonial y sucesoria; es decir, podría estar reordenando su herencia y organizando su situación legal de cara al futuro.

A sus 82 años, la hasta ahora Baronesa quiere proteger su legado artístico y fiscal.

Aunque este no sería el único movimiento documental al que ha procedido Tita. Se desliza que Cervera acudió al registro civil catalán para modificar su nombre en España y pasar a llamarse Carmen Thyssen, todo como nombre de pila.

Carmen Cervera en una imagen de archivo. Gtres

Sin embargo, la hasta entonces Baronesa se habría olvidado de la segunda parte del apellido, Bornemisza, que es el apellido que otorga el título que recaía en el Barón, al igual que se habría concedido a los cuatro hijos vivos de Hans Heinrich, a sus cónyuges y descendientes.

A efectos legales, Carmen Cervera en Suiza ya habría perdido su apellido; este habría sido borrado del registro.

Así las cosas, se cierra el círculo que un día unió a un Barón con una Miss España. Todo lo que antes fue una historia de amor idílica ahora solo quedará en el recuerdo, tras la firma que lo cambió todo.

Las consecuencias

En España siempre se ha pensado que el apellido que otorgaba el título de Baronesa a Carmen Cervera era el de Thyssen; sin embargo, esto no es así.

El linaje húngaro que portaba el título nobiliario que recayó en Tita es el del apellido Bornemisza. Fue el padre del Barón quien, tras casarse con Margarita Bornemisza, unió ambos apellidos en una sola fórmula.

La baronesa Thyssen, en una imagen de 2019.

Al perder esta parte del apellido en su pasaporte suizo, no solo se desprende de una herencia con peso histórico, sino que deja atrás el nombre que la hizo conocida en nuestro país.

La estrategia de Tita es más pragmática que emocional, ya que su desvinculación con el país de su marido viene de años atrás.

Tras el fallecimiento del Barón en 2002, la hasta entonces Baronesa ha ido poco a poco dejando atrás ese pasado que la unía a él, incluyendo la casa que poseía: Villa Favorita de Lugano, símbolo del apellido y del poder familiar.

Las consecuencias son claras e inmediatas: pierde el pasaporte suizo, pierde el derecho legal a usar ese apellido en cualquier país y pierde la única base jurídica que le permitía sustentar el título.