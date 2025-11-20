Almudena Cid: "Estoy construyendo los nuevos cimientos que necesitaba en mi vida tras tambalearse tanto"

Almudena Cid (45 años) se retiró hace ya años de la gimnasia rítmica. Sin embargo, continúa siendo a día de hoy la única en su ámbito capaz de disputar cuatro finales olímpicas consecutivas.

En los últimos años, la exmujer de Christian Gálvez (45) ha demostrado saber adaptarse y reinventarse. Así, ha probado suerte al mundo de la interpretación y de la escritura. Recientemente, ha sumado un nuevo reto a su trayectoria profesional y se ha convertido en embajadora de la nueva colección de Comfeet con Merkal.

Hasta el céntrico barrio de Justicia se ha trasladado este pasado miércoles, 19 de noviembre, EL ESPAÑOL. El portal número 14 de la Calle Larra ha sido testigo de la distendida charla que este portal ha mantenido con la de Vitoria en el marco de la presentación de la marca de calzado.

Almudena Cid, en el evento de Merkal realizado en Madrid este miércoles, 19 de noviembre. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Qué tal está?

Estoy en un momento súper bonito. Siempre he sido muy emprendedora y ahora me están llegando muchas oportunidades.

¿Cómo surgió la idea de esta campaña?

Yo, siempre que he llegado a un proyecto, analizo cómo es el proyecto, de dónde viene y qué tal. Y me gustó, primero porque he crecido con la marca. Y después me ha gustado mucho la evolución que ha tenido a nivel tecnológico.

Hace unos días formó parte del Euskalgym, uno de los acontecimientos más especiales de la gimnasia rítmica. ¿Cómo lo vivió?

Es una gala que hacemos todos los años y ha ido cogiendo cada vez más dimensión. El público que tenemos mayoritariamente es de 6 a 14 años, entonces, todo lo que cuentas, trasciende. Tenía una presión siempre por qué mensaje lanzar.

Una de las cosas en las que más incidí es en vivir las emociones en comunidad. Tenemos que proteger a los jóvenes que están empezando. También a los que estuvieron, que hicieron el camino fácil hasta llegar aquí.

Reivindicar la diversidad de cuerpos y la igualdad es fundamental. En la gimnasia rítmica los chicos no tienen igualdad. Cuando tú vas a galas como esas y los ves haciendo cosas increíbles te impacta. Entran como a un lugar de libertad, porque en su vida parece que no pueden decir que hacen rítmica.

Almudena Cid, en el evento de Merkal realizado en Madrid este pasado miércoles, 19 de noviembre. Gtres

¿Qué significa para usted la palabra referente?

Para mí, hay influencers y referencers. Yo creo que son dos conceptos distintos. El de referente se ha desarrollado con el tiempo y ha costado mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo en mejorar, en perfeccionar y en transmitir de una forma distinta dentro de la misma profesión. O sea, el referente trasciende más allá del resultado.

Por ejemplo, hay campeones olímpicos cada cuatro años, pero de repente uno llega más. No es sólo por el resultado, sino por cómo es. Yo me siento referente por las luchas que he aprendido y por luchar por un lugar de entrenamiento apto para mí y no lo que la federación imponía. Es enfrentarte a una estructura federativa para conseguir eso.

También soy muy crítica con los deportes de élite. Con el paso del tiempo, puede hacerte enfermar o generarte problemas físicos. Machacamos el cuerpo hasta el punto de unas lesiones irreversibles. Yo ahora tengo un problema en la cadera y es importante hablar de estas cosas. Esta profesión está idealizada. Hay que mostrar todo el abanico.

Este verano ha alcanzado los 45 años de edad.

Ha sido un año muy importante para mí porque me compré una parcela. Yo siento que tengo un lugar en el mundo, pero necesitaba crear mi hogar. Un proyecto que he empezado en el final de 2025 y que terminará en 2026. He estado trabajando y ahorrando mucho.

¿Le han criticado en redes sociales por ello?

No, pero yo entiendo que cada persona tiene una situación. Yo me siento muy querida y al final lo que he hecho es volver a un lugar próximo a donde yo pasé mi infancia, que para mí fue la época más feliz de mi vida, pues luego se puso todo muy serio con el deporte.

Yo tenía claro que quería ese trocito de tierra y la conseguí muy bien. Y ahora he conseguido ahorrar de todo el dinero de mi carrera deportiva y lo que he estado haciendo después.

No tengo grandes lujos. Tengo la suerte de que hay marcas que se interesan por mí y eso también rebaja el gasto de muchas cosas. Es un privilegio y soy una afortunada, pero yo si muestro esa vivienda es porque para mí es construir los nuevos cimientos que necesitaba en mi vida, sobre todo cuando se tambaleó tanto. He vivido como una nómada.

En mi carrera deportiva vivía en una habitación enana. Merezco un espacio y he luchado y trabajado para ello. Al dar esta explicación, es probable que la gente que desea lo que tú tienes rebaje un poco esa mirada porque hay mucho esfuerzo detrás. Todos mis dolores de pie y mis lesiones crónicas están en esa casa. Todo lo que me ha costado la vida me merece la pena porque voy a tener mi hogar.

Es verdad que ahora mismo tenemos un problema de vivienda muy complicado y hay que hacer algo porque los jóvenes tienen que poder independizarse. Estamos en un momento difícil, pero no quiero dejar de sentir que lo que tengo me lo merezco por todo el esfuerzo que llevo transitando.

¿Qué le pide al 2026?

Salud. Sobre todo la recuperación de mi cadera, que está un poco pachucha y también que mi familia esté bien. En cuanto a la casa, si surge algún problema no pasa nada. En principio va todo bien y espero que así siga.

Además, tengo una función de teatro que me hace estar muy ilusionada. Comparto proyecto con Sergio Peris-Mencheta y deseo llegar a ese noviembre de 2026 para poder comenzar los ensayos y a enero del año siguiente para poder volver a subirme al escenario.