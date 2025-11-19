El millonario patrimonio de Mariló Montero: de su espectacular ático en Madrid a la casa de Sanlúcar en Cádiz

Tras un ajustado duelo con Miguel Torres (39 años), finalmente Mariló Montero (60) consiguió proclamarse ganadora de la décima edición de MasterChef Celebrity en la noche de este pasado lunes, 17 de noviembre.

"Lo más importante para mí es que esa emoción la hayan compartido mis hijos conmigo", confesó la televisiva, quien recibió el flamante premio de la mano de sus dos vástagos, Alberto Herrera (33) y Rocío Crusset (31).

Mariló se coronó como la campeona del formato de RTVE y recibió los ansiados 75.000 euros. Un importe económico, no obstante, que donó a FUNDELA, la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Mariló Montero, alzando el trofeo de ganadora de 'MasterChef Celebrity'. Gtres

El dinero no fue a parar a manos de la exmujer de Carlos Herrera (68). Aunque el mero hecho de sumar otro reconocimiento profesional a su carrera no es asunto baladí. Y es que Montero puede presumir de haber amasado con el paso del tiempo un importante patrimonio.

Natal del municipio de Estella, Mariló siempre ha llevado por bandera Pamplona. De hecho, ella misma ha confesado regresar allí frecuentemente para reconectar con sus raíces.

La navarra se crió en el casco antiguo de la localidad. En concreto, el antiguo matadero de Estella fue testigo de los primeros años de vida de Mariló. Tras una inundación que acabó con el negocio de sus padres, la televisiva y su familia tuvieron que trasladarse al emplazamiento público del pueblo, donde su progenitor ejercía de conserje.

Mariló Monter en su despacho. Redes sociales

Acompañada por su hermano Salvador, regresó al hogar de su infancia en junio de 2010 tras más de tres décadas sin pisar su antigua casa. Un acontecimiento de renombre que fue retransmitido entonces en RTVE.

Cerca de un año atrás, a finales de noviembre de 2024, Montero concedió un reportaje para la revista ¡HOLA! desde su casa familiar de Estella. A tres kilómetros de la localidad navarra, los padres de la televisiva montaron una huerta en la parte trasera de su vivienda para alimentar a Mariló y sus cuatro hermanos.

En esta línea, sus traslados a Pamplona son un habitual y suele dejar prueba de ello a través de sus redes sociales. "Hoy he vuelto a casa de mis padres y me he criado conmigo", escribió en un post de su Instagram en julio de 2024, donde sacó a la luz una tierna fotografía de su adolescencia.

Aunque amante de su Navarra natal, lo cierto es que Mariló Montero ha fijado su residencia desde hace años en Madrid. Aquí, en la capital española posee un impresionante ático ubicado en el prestigioso barrio de Salamanca de unos 200 metros cuadrados.

Tal y como ella misma ha ido desvelando en publicaciones de sus redes sociales, uno de los rincones más especiales de la vivienda es su despacho. Se trata de una zona compuesta por una gran mesa de madera y diferentes elementos necesarios para desempeñar su trabajo. Además, cabe destacar la estética retro del espacio.

No es esto lo único destacable de la vivienda que posee Mariló Montero en Madrid. Su dormitorio principal, según se aprecia en sus fotografías, cuenta con motivos florales. La cómoda de madera y los cajones son otros de los elementos más llamativos de la estancia.

Según estimaciones de inmobiliarias, el precio de la propiedad oscila entre 3,5 y 5,5 millones de euros, una cifra que refleja tanto la calidad del inmueble como la demanda en la zona.

Previo a su actual vida en la capital, Montero residía en una espectacular vivienda ubicada en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Se trata de un emplazamiento que comparte con su exmarido, Carlos Herrera.

La construcción, distribuida en varias alturas, combina elementos típicos del estilo mediterráneo con toques propios de la arquitectura andaluza: paredes blancas, suelos de terracota, tejas clásicas de barro, verjas de forja y espectaculares ejemplares de buganvilla en la fachada principal.

Más allá de sus impresionantes propiedades, Mariló es afortunada en lo profesional. Desde el año 2009, desempeña el rol de directora adjunta, periodista y comunicadora de La mañana de La 1.

Alberto Herrera junto a su madre, Mariló Montero, el día de su boda. Gtres

El ámbito personal también hace sonreír a la comunicadora. Este 2025 ha sido de lo más especial para su vástago, Alberto Herrera. El periodista contrajo matrimonio meses atrás con su pareja, Blanca Llandres. Además, el pasado mes de septiembre la dupla anunció que estaba esperando su primer hijo.

"Tenemos muchas ganas de bebé. Nos vamos a pelear por a ver quién se queda con él el fin de semana", confesó en una entrevista para Europa Press tiempo atrás.