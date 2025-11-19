Luis Medina, el hijo menor de Naty Abascal, se ha casado en secreto con Clara Caruana tras dos años de discreto noviazgo

Boda sorpresa en la saga Medina Abascal. Tras dos años de discreto noviazgo, Luis Medina (45 años), hijo menor de Naty Abascal (82), y Clara Caruana (34) se han casado.

El vástago de la socialité y del fallecido Rafael de Medina y Fernández de Córdoba, XIX duque de Feria, han contraído matrimonio en un enlace íntimo, a la que únicamente han asistido las personas de su círculo íntimo.

Según la revista ¡HOLA!, que ha adelantado los detalles del 'sí, quiero', los recién casados están "radiantes, felices y orgullosos" tras dar el paso de formalizar su relación.

Luis Medina y Clara Caruana, en la preboda de Victoria de Hohenlohe y Maxime Corneille, en octubre de 2023. GTRES

Quién es Clara Caruana

La noticia de este inesperado enlace ha asombrado a muchos. Y es que nadie esperaba, al menos fuera de su entorno, que el aristócrata tuviera previsto convertirse en un hombre casado.

Lo cierto es que pocos datos han salido a la luz de esta pareja tan esquiva a la fama y al foco mediático, que ha llevado sus dos años de idilio con la más absoluta prudencia.

Clara Caruana, al igual que Luis Medina, es descendiente de aristócratas. Es nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck.

Tal y como consta en su perfil de LinkedIn, ha estudiado dos carreras, Enfermería y Derecho. También cursó un máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social en Madrid.

Clara Caruana, en su perfil de LinkedIN. LinkedIN.

A día de hoy es gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, con sede de Madrid y Pamplona, además de gerente del Departamento de Urología y auditora del Organisation of European Cancer Institutes.

"Tras varios años como enfermera asistencial en España y Reino Unido, decidí dar un giro a mi carrera hacia la dirección y gestión de sistemas de salud", indica Clara Caruana en el perfil de la conocida red social para profesionales.

Después de cursar el citado máster, "posteriormente me gradué en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

"Actualmente, después de haber liderado su puesta en marcha, coordino el Centro Integral de la Próstata de la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid y estoy exportando sus procedimientos al resto de especialidades y a la CUN en Pamplona", destaca la aristócrata.

Luis Medina y Clara Caruana se han casado tras dos años de noviazgo. GTRES

Su noviazgo se hizo oficial en 2023

Luis Medina y la que ya es su esposa hicieron pública su historia de amor el 14 de octubre de 2023, con motivo de la boda de Victoria de Hohenlohe.

Fue durante el enlace de la duquesa de Medinaceli con Maxime Corneille, celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuando el hermano pequeño del duque de Feria presentó en sociedad a su pareja.

Ya se les había fotografiado juntos meses antes, en diciembre de 2022, disfrutando de un romántico fin de semana en Sevilla. Pero no fue hasta aquella boda cuando su romance se hizo 'oficial'.

La primera vez que aparecieron en un acto público, acompañados por Naty Abascal, tuvo lugar en la Gala Benéfica Niños Contra el Cáncer, organizada por la Clínica Universidad de Navarra.

De su boda sorpresa llama la atención la discreción con la que se han llevado a cabo los preparativos, así como el carácter familiar de la misma. La ceremonia, a diferencia de la boda de su hermano Rafael Medina (47), que se casó con Laura Vecino (46) ante 700 invitados en el palacio de Tavera, en Toledo, Luis Medina y su pareja han preferido la mesura.

Luis Medina, hijo de Naty Abascal, se vio salpicado por la denominada 'operación mascarillas' GTRES

Los problemas de Luis Medina con la justicia

Cabe destacar que la presencia de Clara Caruana en la vida de Luis Medina ha sido un verdadero bálsamo. Junto a ella, Luis Medina ha encontrado la estabilidad que ansiaba tras un periodo convulso, marcado por sus problemas con la justicia.

El marqués de Villalba ha tenido que hacer frente a diversos litigios judiciales relacionados con su implicación en el llamado Caso mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

Medina fue investigado junto a su socio, Alberto Luceño, por supuesta estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

En su momento se creyó que ambos habían cobrado supuestas comisiones millonarias por intermediar en la compra de mascarillas, guantes y test rápidos.​

Sin embargo, en marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió completamente a Luis Medina de todos los cargos de estafa y falsedad documental, aunque sí condenó a su socio Luceño por fraude fiscal y falsificación de documentos oficiales.

La Fiscalía inicialmente solicitó hasta nueve años y diez meses de prisión para Medina, pero finalmente no recurrió la sentencia de absolución. En un recurso posterior sí pidió que este fuera condenado por falsedad documental, pero la apelación tampoco prosperó.​

Aparte de este proceso, Luis Medina ha sido investigado en el pasado por impagos a proveedores y disputas mercantiles menores, pero nunca ha sido condenado por delitos graves.

El empresario Luis Medina a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid para asistir como investigado a la primera jornada del juicio por el 'caso de las mascarillas'. Europa Press

En la lista de Morosos de Hacienda

El pasado mes de junio, Luis Medina apareció en la lista que elabora todos los años la Agencia Tributaria con las personas que deben más de 600.000 euros.

El hijo de Naty Abascal, que aparece desde el año 2022 en la lista oficial de grandes deudores de Hacienda, debe un total de 640.802,34 euros al erario público.

Fue hace tres años cuando la Agencia Tributaria arrancó las investigaciones fiscales sobre los movimientos de dinero y las comisiones que el andaluz recibió por su intermediación en la venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento de Madrid.

En todo este tiempo ha estado sometido a la estricta lupa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre sus cuentas y actividades empresariales.