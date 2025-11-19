La inesperada decisión que ha tomado Carmen, la hija de la baronesa Thyssen, sobre su futuro y su traslado a Barcelona

Carmen, la hija de la Baronesa Thyssen, junto a su madre en un acto público en 2024. Gtres

A sus 19 años, Carmen Thyssen, una de las hijas mellizas de Carmen Cervera (82 años), ha decidido dar un paso importante en su vida personal y académica: independizarse y trasladarse a Barcelona para comenzar una nueva etapa universitaria.

La joven, que se caracteriza por su belleza, inteligencia y carácter decidido, ha optado por volar del nido familiar, y emprender una vida sola en la Ciudad Condal, aunque siempre bajo la atenta mirada y el consejo de su madre, que no pierde detalle de los movimientos de sus hijos.

El motivo principal de la mudanza de Carmen es su formación universitaria. Tras haber iniciado estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Barcelona, en el campus de Sant Cugat del Vallès, la experiencia no terminó de convencerla.

La baronesa Thyssen junto a su hija Carmen, en una fotografía hace un tiempo. Gtres

Apenas unos meses después decidió abandonar la carrera y regresar a la residencia familiar en Andorra. Sin embargo, lejos de rendirse, este curso ha apostado por un nuevo camino: Derecho, en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), tal y como informa Semana.

Este cambio de rumbo refleja la búsqueda de una vocación más definida y acorde con sus intereses. A diferencia de su experiencia anterior, cuando vivía en una residencia de estudiantes, Carmen ha optado esta vez por instalarse en un piso en el exclusivo barrio de Sarrià, en Barcelona.

La decisión de mudarse a un piso propio marca un paso más hacia la autonomía personal, aunque cuenta con el respaldo constante de su madre, que la visita con frecuencia y le brinda consejos para afrontar esta nueva etapa.

Mientras su hermana melliza, Sabina (19), ha preferido quedarse en el domicilio familiar en Andorra, Carmen ha decidido explorar otros horizontes.

Esta diferencia de caminos refleja la personalidad propia de cada una y la libertad que Tita Thyssen les concede para tomar decisiones sobre su futuro.

Madre e hija, el año pasado en un acto público. Gtres

En las imágenes difundidas recientemente, se puede ver a madre e hija juntas en Barcelona, sonrientes y cómodas, disfrutando de este momento apasionante.

La relación entre ambas es cercana y se ha reforzado en los últimos años, especialmente desde que Carmen ha empezado a participar en actos culturales vinculados al patrimonio artístico de la familia.

De hecho, hace casi un año, Carmen acompañó a su madre en la presentación del futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona, que se ubicará en el Palau Marcet.

En aquella ocasión, la joven expresó la "enorme felicidad" que le producía el proyecto, mostrando su implicación en la conservación y difusión del legado cultural familiar.

El futuro de la dinastía

Carmen, junto a su hermano mayor Borja Thyssen (45), representa el futuro de la dinastía.

Su implicación en los proyectos culturales y su decisión de continuar con estudios universitarios sólidos son señales de que la nueva generación está preparada para asumir responsabilidades y mantener vivo el legado familiar.

La joven ha dado grandes pasos hacia adelante en los últimos dos años, consolidando su presencia pública y mostrando interés por el patrimonio artístico que ha marcado la vida de su madre.