Primeras palabras de Javier Ambrossi tras su ruptura con Javier Calvo: "La vida es así. Estoy contento y él también"

Una semana exacta es el tiempo que ha transcurrido desde que saliera a la luz la ruptura sentimental entre Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41). La pareja ponía fin a su historia de amor tras 14 años juntos.

Los Javis separaban así sus caminos en lo personal. No obstante, ambos han querido dejar claro que seguirán trabajando juntos, manteniendo intacta su exitosa colaboración creativa.

La noticia de su separación se ha convertido en la absoluta comidilla de los medios de comunicación y redes sociales. Buena parte del país, además, ha especulado sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

Javier Ambrossi, este martes, 18 de noviembre. Europa Press

Ambrossi y Calvo han preferido mantenerse en un discreto segundo plano durante este tiempo. No ha sido hasta este martes, 18 de noviembre, cuando el hermano de Macarena García (37) ha concedido sus primeras palabras al respecto.

"Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", ha comenzado relatando Javier Ambrossi ante los micrófonos de Europa Press.

También ha confirmado que sigue queriendo a Calvo y no descarta una reconciliación en un futuro: "¿Cómo no?", ha señalado, recalcando que su vínculo de amistad es inquebrantable.

"Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así", ha aseverado, tajante, la mitad del dúo artístico de Los Javis.

En lo profesional, la dupla asegura que mantendrán todos los proyectos en marcha y compromisos adquiridos, como la esperada película 'La bola negra', que verá la luz el próximo año y narra historias desde una perspectiva querer inspiradas en una obra inacabada de Federico García Lorca. También continúan al frente de su productora Summa Content, desarrollando series y proyectos innovadores para la televisión, y explorando nuevos caminos en la música y el teatro.

En definitiva, la separación de Los Javis pone fin a una etapa sentimental, pero no a su estrecha colaboración profesional, demostrando que, en su caso, la amistad y la creatividad superan cualquier cambio personal. Ambos afrontan el futuro "súper bien, como grandes amigos y compañeros", cerrando la puerta al drama y abriendo otra llena de proyectos, ilusión y madurez.