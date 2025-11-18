José Luis Martínez-Almeida, sobre la muerte de Encarnita Polo: "Se ha producido en una situación trágica y lamentable"

Este pasado sábado, 15 de noviembre, Encarnita Polo fallecía a los 86 años en la residencia de ancianos en la que vivía en Ávila desde principios de 2025. Horas más tarde, trascendió que la artista había perdido la vida a manos de un compañero.

La noticia del trágico fallecimiento de la cantante de Paco, Paco, Paco se ha convertido estos días en la comidilla de los medios de comunicación y numerosos rostros conocidos del país se han sincerado públicamente estos últimos días sobre su relación con Encarnita.

José Luis Martínez-Almeida (50 años) se ha sumado recientemente a esta lista. Este pasado lunes, 17 de noviembre, el alcalde de Madrid ha acudido a la presentación del nuevo libro de Jesús Álvarez. Allí, se ha pronunciado con respecto al deceso de Polo.

"Primero transmitir nuestro pésame, además en una situación tan trágica y en una situación tan lamentable como se ha producido ese fallecimiento", ha comenzado diciendo Martínez-Almeida ante los micrófonos de Europa Press.

José Luis Martínez-Almeida, junto a Jesús Álvarez en un evento este pasado lunes, 17 de noviembre, en Madrid. Europa Press Gtres

En esta misma línea, el marido de Teresa Urquijo (29) ha dejado entrever que la ciudad de Madrid rendirá tributo próximamente a la malograda actriz.

"Encarnita Polo permanecerá sin duda en nuestra memoria y desde el Ayuntamiento de Madrid así la vamos a recordar siempre", ha expresado, emocionado, el líder del Partido Popular en la capital española.

No es Almeida el único rostro reconocido que ha expresado su opinión acerca de la muerte de la artista. Unos días atrás, Rappel (80) arremetió públicamente contra Raquel, la hija de Encarnita Polo.

El vidente, visiblemente enfadado, le lanzaba varias preguntas a su hija: "¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita? ¿Y las joyitas que tenía? Las pieles, las ropas, recuerdos preciosos que tenía Encarna, ¿dónde está todo eso?".

En su último tramo, Encarnita se mostró más vulnerable y fue entonces cuando su hija Raquel tomó mayor control en su día a día. "¿Quién se iba a figurar que esto iba a pasarle? Esa no es la realidad de las residencias", comentó una fuente cercana a Polo unos días atrás EL ESPAÑOL.

La artista Encarnita Polo, en el año 2012, mostrando un premio. Europa Press

Los últimos años de vida de no fueron fáciles. Encarnita permaneció hasta el fin de sus días alejada de los medios y de la televisión por decisión propia. En enero de 2024, este portal se hizo eco de la delicada situación por la que atravesaba uno de los rostros más icónicos de la tele.

Polo, no obstante, siempre extrañó la televisión y el espectáculo que tantas alegrías le llegó a dar en vida. En agosto de 2021, concedió su última entrevista. Lo hizo desde su retiro en Ávila, donde habló con fuerza del cáncer contra el que luchaba.

"No tengo miedo. Creo que he vencido a la enfermedad, pero el cáncer se queda ahí, y de buenas a primeras sale por otro lado. Es muy traicionero, es como un mal novio, o un mal marido", sostuvo para La Razón.

Raquel Waitzman, la hija de Encarnita Polo, junto a la artista.

Tampoco pasó inadvertida su mala situación económica. Polo cayó en la más absoluta ruina, llegando a perder 70.000 euros ahorrados a lo largo de toda su trayectoria.

"Yo no sabía lo que eran, creía que era ser cliente VIP y que mi dinero estaba a plazo fijo. Ahora he perdido todos mis ahorros. De pronto me veo sin nada, y sin galas", declaró en su momento a una conocida revista.