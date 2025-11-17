Lucía Etxebarría, desde el hospital: "Tengo un problema relativamente serio. Si eres creyente, reza por mí"

Preocupación por Lucía Etxebarría (58 años). La escritora ha compartido en la mañana de este lunes, 17 de noviembre, una fotografía en sus redes sociales en la que se aprecia una estancia de un hospital.

Según ella misma ha desvelado, ha acudido a consulta a causa de "un problema relativamente serio" y que puede "durar meses".

La autora de El contenido del silencio, no obstante, ha aclarado que ya sabe lo que es. Además, ha revelado que cuenta su realidad después de ser contactada por diversos medios de comunicación para participar en sus respectivos formatos.

"Gran parte del tiempo lo tengo que pasar en la cama y otra gran parte del tiempo en rehabilitación. Ni siquiera puedo comprometerme a estar en determinado canal a tal hora y desde mi casa porque me es imposible comprometerme", se lee en el post que ha publicado Lucía en la mañana de este día 17.

Y ha añadido: "Nunca se sabe si en el momento de la cita voy a tener un ataque de dolor y me voy a tener que meter en la cama".

Si bien la valenciana conoce ya el diagnóstico, lo cierto es que no ha querido entrar en detalles. ¿El motivo? No quiere especulaciones ni dramas. Eso sí, ha matizado un asunto: "No me voy a morir, ni nada por el estilo". Además, ha lanzado una súplica a sus seguidores: "Si eres creyente agradecería que rezaras por mí".

No es este bache de salud el único que ha encarado Lucía Etxebarría en los últimos años. La escritora ha reconocido públicamente haber padecido problemas de ansiedad y depresión.

Una realidad que ataja en sus redes sociales, ofreciendo consejos para todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar.

Lucía Etxebarría, en una imagen de archivo.

Dos años atrás, en noviembre de 2023, Lucía hizo uso de sus redes sociales para compartir que padece una enfermedad autoinmune.

"En los últimos cinco años se ha agudizado muchísimo probablemente por el estrés y también por la edad. Es genética, varias personas de mi familia la padecen, pero no me la habían diagnosticado", apuntó en su perfil de X -anteriormente Twitter-.

Sus redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para sacar a la luz tips para la ansiedad. Aunque también para revelar algunos detalles de su vida privada. Así lo demostró en abril de 2022, cuando compartió en su Instagram la muerte de su madre.

"Lucía falleció días antes de cumplir 95 años. Era una mujer excepcionalmente inteligente y aguda, con unas dotes artísticas que no pudo llevar más lejos debido al momento en el que nació pero que ha transmitido a sus hijos y a sus nietos", explicó Lucía Etxebarría en sus redes sociales más de tres años atrás.

Aunque centrada en la literatura, lo cierto es que la autora de novelas ha copado el foco en diversas ocasiones con motivo de varias polémicas. La mayoría de ellas han estado relacionadas con su postura sobre el feminismo.

Lucía Etxebarría, cabe recordar, ha sido severamente criticada por sus opiniones respecto a las personas trans. "Cuando me opuse a la Ley Trans me cancelaron una serie", confesó unos meses atrás en una entrevista para El Mundo.