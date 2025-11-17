Quién es Guitarricadelafuente, el actor que trabaja en la nueva película de Javier Calvo y ha forjado una gran amistad con él

Si existen dos claros protagonistas en la crónica social, esos son Los Javis, la pareja, artística y hasta ahora sentimental, formada por Javier Ambrossi (41 años) y Javier Calvo (34). Su ruptura amorosa, un secreto a voces en las últimas semanas, está dando de qué hablar.

En medio de este delicado escenario -la exdupla ha acabado su historia de amor en buenos términos y se ha asegurado que seguirán de la mano a nivel artístico-, hay dos asideros importantes para Ambrossi y Calvo: el trabajo y la amistad. Los amigos están siendo vitales en este trance.

En los últimos días, EL ESPAÑOL ha subrayado la gran relación que han forjado Javier Calvo y el actor y cantautor Guitarricadelafuente (28), a raíz del papel protagónico de éste en la última película que Los Javis han rodado, La bola negra.

Guitarricadelafuente en un acto público, en 2023. Gtres

Huelga decir que este largometraje, dirigido por Calvo y Ambrossi, se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y cuenta con un reparto estelar que incluye a Penélope Cruz (51), Glenn Close (78), Lola Dueñas (54) y Miguel Bernardeau (28).

Qué duda cabe de que con esta producción Álvaro Lafuente Calvo, como se conoce en el gremio a Guitarricadelafuente, ha dado un salto inesperado en su carrera: de los escenarios musicales al cine, como protagonista. Ha demostrado una extraordinaria dote para la interpretación.

De hecho, Javier Calvo ha elogiado públicamente la capacidad de Álvaro para transmitir emociones con una mirada o un silencio, y ha confesado que trabajar con él ha sido "una experiencia transformadora".

La elección de Guitarricadelafuente como protagonista no fue casual. Su universo musical, íntimo y poético, encaja perfectamente con el tono lírico y emocional de la película.

En una entrevista reciente, Álvaro confesó: "Nunca imaginé que acabaría actuando en una película, pero cuando leí el guion, sentí que tenía que hacerlo. Era como si me estuviera hablando directamente".

Nacido en Benicàssim en 1997, Guitarricadelafuente comenzó su carrera musical de forma autodidacta, grabando canciones en su habitación con un micrófono de PlayStation. Su primer tema, Conticinio, fue un ejercicio de sinceridad y crudeza que llamó la atención por su estilo único.

Poco después, su colaboración con Natalia Lacunza (26) en Nana triste lo catapultó a la fama, convirtiéndose en un fenómeno viral. Desde entonces, ha publicado temas como Guantanamera, Mil y una noches y Ya mi mamá me decía.

Guitarricadelafuente, en una fotografía de sus redes sociales.

En el plano personal, Álvaro ha mantenido siempre una actitud discreta.

En otro renglón, no es habitual verlo en eventos mediáticos ni compartir detalles íntimos en redes sociales. Sin embargo, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de su familia en su desarrollo artístico.

"Mi madre fue la primera que me animó a cantar. En casa siempre hubo música, y eso me marcó", ha manifestado. También ha mencionado que su abuelo le enseñó a tocar la guitarra, y que muchas de sus letras están inspiradas en recuerdos de infancia.

La bola negra

Volviendo a su salto al cine, La bola negra representa una nueva etapa en su vida. La película, que narra las vidas entrelazadas de tres hombres en tres épocas distintas, aborda temas como el deseo, la memoria y la identidad.

Guitarricadelafuente interpreta a uno de esos protagonistas, y su actuación ha sido descrita como "magnética" por quienes han tenido acceso a los primeros pases.

Javier Ambrossi, codirector del filme, ha declarado: "Álvaro tiene algo que no se puede enseñar. Es puro instinto, pura emoción. Sabíamos que podía hacerlo, pero lo que ha logrado supera todas las expectativas".

El artista, en uno de sus conciertos, en 2023, en Madrid. Gtres

En palabras de Javier Calvo, "Álvaro me ha enseñado a mirar de otra forma. Tiene una manera de estar en el mundo que es profundamente poética. Lo admiro muchísimo". Esta relación ha trascendido lo profesional, y se espera que puedan colaborar en futuros proyectos, ya sea en cine, música o teatro.

"Me parece honesto que confíen en que las palabras de una persona, que no es intérprete, puedan embellecer un diálogo. Me voy a volcar en esto por completo, con la única intención de hacerlo lo mejor posible. No solo por ellos, también porque la historia me parece importante", ha dicho el actor en Vanity Fair.

Guitarricadelafuente ha manifestado que está en un trance de su vida en el que da prioridad al aprendizaje, a crecer. "Voy a hacer todo lo que me dé tiempo en esta vida. Sobre todo, por una necesidad personal. No me involucro en un proyecto si no creo que pueda dar el 100%", manifestó en dicho medio.

Y añadió: "Soy un auténtico full time papi y adquiero un compromiso total con lo que hago. Soy de los que si se enamoran, se enamoran por completo. Y si me entrego, daré todo de mí para que suceda”.

"No me intimida la idea de convertirme en una figura internacional, porque me inspira a romper barreras para que otros también puedan cruzarlas", ha aseverado tiempo atrás Guitarricadelafuente. Una frase que bien podría ser una forma de ser y una suerte de mantra.