El abogado de Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, admite que el torero podría perder el carnet de conducir tras su accidente

Cayetano Rivera (48 años) ha sido citado en la mañana de este lunes, 17 de noviembre, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaira. Allí, se ha enfrentado a un juicio rápido con motivo del accidente que vivió unos días atrás en la localidad sevillana.

Según el atestado policial, el torero habría abandonado el lugar del siniestro sin esperar a la Policía y posteriormente, cuando los agentes acudieron a su domicilio, se habría negado en varias ocasiones a someterse a la prueba de alcoholemia.

A raíz de esta situación, Rivera se enfrentaría a un posible delito de desobediencia a la autoridad que podría acarrearle una pena de entre seis meses y un año de prisión.

Cayetano Rivera, en Alcalá de Guadaira este lunes, 17 de noviembre de 2025. Gtres

También así a una pena de uno a cuatro años de retirada del carnet de conducir, y una multa de 80 euros, además de hacerse cargo de la reparación de los destrozos causados, que ascendería a una cantidad superior a los 7.000 euros.

Puntual a su cita, el hijo de la malograda Carmina Ordóñez ha concedido algunas declaraciones a los medios de comunicación presentes. "No tengo por qué aclarar nada de eso porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo", ha verbalizado ante los micrófonos de Europa Press.

Minutos después, ha sido su abogado, Joaquín Moeckel, quien ha hecho su aparición en los juzgados. Visiblemente molesto, ha querido aclarar algo: "No he visto todavía de qué se le acusa. No le cita el Juez, le cita la Policía Local, esto no es un judicial".

Moeckel, fiel a la versión de su cliente, ha mostrado su disconformidad con la actuación de los periodistas. "El juicio rápido no puede ser que lo sepa antes la gente que los atestados, y a mí no me han dado nada. No tengo ninguna actuación, se le citó directamente el día", ha sentenciado.

Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, a su llegada al juicio tras el accidente este lunes, 17 de noviembre. Europa Press

Y ha añadido: "Ya no es que sea un juicio rápido, es un juicio austero".

El abogado de Rivera ha mantenido que el siniestro se debió a un mero despiste del exmarido de Eva González (45) al coger el mando que abre la urbanización. Moeckel, no obstante, ha admitido, resignado, que lo más probable es que el diestro se quede sin el carnet de conducir.

"Hombre, si se habla de la desobediencia y tal, pues teóricamente sí, pero bueno, habrá que ver poquito...", ha apuntado, afirmando que "en base a lo que se vea y a lo que decida el cliente me asesoraré y diré, oye, 'esto es lo que hay actuado, ¿qué te parece? ¿Qué me aconsejas?'".

Los hechos se remontan a la noche del pasado 9 de noviembre. Alrededor de las 21 horas de aquel día, Cayetano salía del Real Club Sevilla Golf.

Según publicaron diversos portales, el diestro perdió el control de la furgoneta que conducía, llegando a invadir una glorieta ajardinada del citado club e impactando posteriormente contra una palmera.

La noticia, como no podía ser de otra forma, se convirtió en la comidilla de los medios de comunicación de nuestro país. De ahí que el abogado de Rivera no tardara en salir en su defensa.

"Se puso a mirar el mando del garaje y se chocó con la rotonda al entrar en la urbanización. No ha habido prueba de alcoholemia porque estaba a 25 metros del lugar", espetó en el programa El tiempo justo.

Estado en el que quedó el coche de Cayetano Rivera. Twitter/Bomberos Alcalá de Guadaira

No es este el único incidente que Cayetano Rivera protagoniza en lo que va de año. El pasado mes de junio, el hijo de Paquirri fue detenido en Madrid, llegando a pasar la noche en comisaría.

El diestro, cabe recordar, vivió un altercado con varios policías en un restaurante de comida rápida de la calle Atocha. Presuntamente ebrio y con una actitud desafiante, increpó a los trabajadores del local, quienes no dudaron en llamar a los agentes de seguridad. Él, no obstante, tildó de "ilegal" su detención.