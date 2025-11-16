De icono flamenco-pop a viral con Beyoncé y arruinada por culpa de una estafa: la caída a los infiernos de Encarnita Polo

Encarnita Polo fue una de las cantantes más aclamadas de los años 60 y 70 en España. GTRES

A las nuevas generaciones no les suena de nada. Pero en el segmento de quienes están cerca, -o han entrado ya-, en la franja de la veteranía, el nombre de Encarnita Polo es sinónimo de icono de la cultura popular.

Fue una de las máximas representantes de la música aflamencada, de inspiración coplera y arreglos pop que tanto triunfó en los años 60 y los 70 en España. Esa que dejaba atrás el traje de lunares para, con atuendos más propios de las chicas yeyé, entonar melodías vibrantes y pegadizas, como su famoso Paco, Paco, Paco, su canción más emblemática.

La artista ha fallecido este viernes, 14 de noviembre, a los 86 años en Ávila, la ciudad donde vivió los últimos años. La noticia de su muerte no ha podido resultar más triste. Ha perdido la vida en una residencia de ancianos, donde llevaba tiempo retirada.

Pero hay un detalle aún más lamentable. Las causas de su deceso no tienen nada que ver con una enfermedad, que es lo habitual en personas que superan tan avanzada edad. Se cree que podría haber sido estrangulada a manos de otro residente. Un octogenario que ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría y se encuentra bajo custodia policial tras el supuesto ataque.

Encarnita Polo fue una de las artistas más reconocidas de nuestro país en los años 60 y 70. GTRES

10 discos y 6 películas

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué acabó con su vida. De ser ciertas las sospechas de los agentes, Encarnita Polo habría perdido la vida en circunstancias violentas.

Un fatal desenlace para quien, en su época de mayor esplendor profesional, fue una de las mujeres más admiradas de los escenarios por su belleza, su carisma y su capacidad para contagiar al público con singles súper bailables.

Uno de ellos fue Pepa Bandera, número uno de la lista de éxitos en 1969, año de su lanzamiento. Sacó su primer disco a los 23 años. También fue actriz. A lo largo de su carrera participó en 6 películas y grabó más de 10 discos.

Nacida en el barrio sevillano de Triana en 1939, en el seno de una familia numerosa (tenía siete hermanos), fue una de las artistas españolas que llevó la canción nacional hacia terrenos más comerciales, fusionándola con arreglos orquestales y mezclas de lo más innovadoras para la época.

Ella misma era un mix de gracia andaluza, talento, expresividad y desparpajo. No le costó nada meterse al público en el bolsillo.

Uno de los genios detrás de su éxito fue el compositor argentino Adolfo Waitzman, que se convertiría en su marido el mismo año de su boom en las listas de éxitos. Se dieron el 'sí, quiero' el 22 de agosto de 1969. Y se separaron nueve años después.

Fruto de su matrimonio tuvieron una hija, Raquel Waitzman Polo, nacida en 1970. El director artístico fue decisivo en la carrera de Encarnita Polo: produjo y arregló algunos de sus mayores éxitos, especialmente la archiconocida Paco, Paco, Paco.

En una entrevista en televisión, la intérprete bromeaba con la popularidad que alcanzaron sus canciones. "Cuando nació mi hija, mi marido y yo nos preguntamos: ¿Cómo vamos a llamar a la niña? ¿Pepa o Paco?Al final le pusimos Raquel", confesó, entre risas.

El consejo de Aznavour

Otro de sus mentores fue Charles Aznavour. El cantante francés le aconsejó abandonar el estilo flamenco para pasarse por completo a la música pop. Ella "estaba muy contenta con las canciones que cantaba, versiones de las extranjeras". Pero le hizo caso.

Durante sus años más productivos, compaginó su faceta como vocalista con la de actriz. Protagonizó una película española, 07 con el 2 delante (Agente: Jaime Bonet) (1966).

Intervino también en al menos cinco largometrajes y miniseries en Italia, destacando su papel en la miniserie musical Scaramouche y en varios westerns italianos de los 60. A esto se suma una aparición en la serie española Kety no para, en 1997.​

Encarnita Polo, con Paco Clavel y José Manuel Parada, en 2011. GTRES

Aspirante a Eurovisión

En cuanto a su carrera musical, grabó una decena de álbumes, entre LPs y recopilatorios, además de cerca de 30 singles y EPs. Entre sus álbumes más conocidos destacan Encarnita Polo y Olé (1971), Desperté (1976), Encarnita Polo (1988), Loca (1998).

Aspiró a representar a España en Eurovisión en 1971, cuando participó en la preselección nacional llamada Pasaporte a Dublín.

En ese concurso, organizado por TVE, Encarnita fue una de las diez artistas seleccionadas junto a figuras como Rocío Jurado, Nino Bravo, Conchita Márquez Piquer, Julio Iglesias (82), Massiel (78) o Karina (79).

Finalmente no fue la elegida (Karina resultó ganadora y acudió a Eurovisión ese año), pero compitió con temas como La violetera y fue una de las grandes favoritas del proceso.

Entrados los años 80, su fama fue decreciendo. De carácter alegre, y siempre risueña, asistía a cuanto sarao la invitaban.

Así, aunque aparcó su carrera, continuó siendo un rostro habitual del papel couché por su amistad con otros rostros conocidos como Paloma Cela, el periodista Pepe Camacho y Carmen Sevilla, que fue una de sus mejores amigas.

Igual de cercanas fueron sus amistades con José Manuel Parada (71) y Paco Clavel (76), con el que participó en su disco Duets. La vida es un cabaret.

'Resurrección' con Beyoncé

Ya retirada, lanzó algunos recopilatorios como Encarná (1992) o Todas sus grabaciones (2000), además de multitud de sencillos y versiones recopiladas en discos dobles.

Una de las mayores alegrías de su trayectoria le llegó por casualidad, 40 años después de estar en lo más alto.

En el año 2009, un usuario de YouTube empleó su mítico Paco, Paco, Paco como banda sonora de una divertidísima sincronización del vídeo Single Ladies (Put a Ring on It) de Beyoncé (44).

Para orgullo y satisfacción de la sevillana, su canción más top, así como su nombre, experimentaron un resurgir que, como se dice en la jerga del universo online, lo 'petó' en visualizaciones.

La coincidencia entre la coreografía de Beyoncé bailando al son de Encarnita Polo fue un fenómeno tan gracioso como viral.

En su momento sumó tres millones de reproducciones. Aquello hizo que la canción fuese relanzada y alcanzara el puesto número 4 del Top Musical en España en abril de ese año.

La proyección artística de Encarnita Polo se consolidó en la década de 1960. GTRES

Desahuciada de su casa

La cara más amarga de su existencia la experimentó en la recta final, cuando ya estaba apartada de los focos. En 2002, un juez dio la razón a su exmarido en un litigio en los tribunales por el domicilio conyugal, y fue desahuciada de la casa en la que había vivido toda su vida.

No le quedó más remedio que abandonar su vivienda. Hasta tuvo que empeñar sus joyas "para sobrevivir". En noviembre de ese año contó su experiencia en el programa Socialité, de Telecinco.

En dicho espacio, entonces presentado por María Patiño (54), relató cómo se vio obligada a vender algunas de sus prendas más valiosas para poder subsistir. Fue la cara B, y la más amarga, de sus días.

Encarnita Polo, con Octavio Aceves, en una imagen de 2001. GTRES

En la ruina por una estafa

En 2010, cuando tenía 71 años, fue tratada de un cáncer de mama. Una enfermedad que llevó con la más absoluta discreción. No fue hasta dos años después cuando salió a la luz que había tenido que someterse a un tratamiento para paliar su dolencia.

Dos años más tarde recibiría el mayor varapalo. Uno que afectó seriamente a su estabilidad económica, dejándola por completo en la ruina.

En noviembre de 2012, Encarnita Polo desveló ser una de las personas afectadas por la estafa de participaciones preferentes de Bankia.

Aquel fraude, que afectó a unas 240.000 personas solo en esa entidad (y a 700.000 ahorradores de todas las entidades financieras), la hizo perder todo su caudal financiero: un total de 70.000 euros.

"Yo no sabía lo que eran, creía que era ser cliente VIP y que mi dinero estaba a plazo fijo. Ahora he perdido todos mis ahorros. De pronto me veo sin nada, y sin galas", reconoció entonces a una conocida revista.

Cuando Polo accedió a entregar su pequeño colchón para la jubilación, no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Creyó en todo momento era un depósito seguro y que le ofrecía condiciones con todas las garantías. Nada más lejos de la realidad.

En sus últimos años vivió alejada de los medios de comunicación, sin más recursos que los 900 euros que recibía de pensión de jubilación.

Un trágico final

En agosto de 2021 dio su última entrevista. En su charla con La Razón explicaba el porqué de su retiro en Ávila. "La vida es mucho más barata que en Madrid y eso es algo a tener muy en cuenta. Y estoy cerca de mi familia", decía.



De sus palabras se desprendía la tristeza que, para su desgracia, opacó sus últimos días: "Me vine para vivir cerca de mi hija, pero la verdad es que no me adapto a esta ciudad, no me termino de habituar".

Nadie imaginó que su último aliento se lo iban a arrebatar a la fuerza. Todo parece indicar que otro residente de la residencia Decanos de Ávila, el hogar de ancianos en la que vivía, la atacó con resultado de muerte.

Un trágico final para quien tuvo la suerte de saborear las mieles del éxito. Crueldades del destino, a Encarnita Polo también le tocó morder el polvo en el que, quizás, sea el escenario más doloroso para una artista de masas como lo fue ella: el ostracismo y en el más cruel de los olvidos.