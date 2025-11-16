La hija de Laura Ponte da el salto a la vida pública: 'shooting' con una revista y fiel al legado de su abuela la infanta Pilar

Laura Ponte y su hija, Laura Gómez-Acebo, en un montaje de JALEOS. Gtres

El pasado jueves, 13 de noviembre, se inauguró una nueva edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo solidario que durante 50 años impulsó la hermana mayor del emérito Juan Carlos (87 años), la infanta Pilar. Una cita marcada en rojo en la agenda de conocidas figuras patrias, como la que fuera su nuera, Laura Ponte (52).

Y es que aunque se separó de Beltrán Gómez-Acebo (52), hijo de la infanta Pilar y padre de sus dos hijos en 2009, la modelo sigue manteniendo una excelente relación con la que fuera su familia política.

Laura Ponte, así, no suele fallar al Rastrillo de Nuevo Futuro. Este año ha asistido en su jornada inaugural, acompañada de su hija, Laura (19), quien parece estar dando el salto a la vida pública.

Laura Gómez-Acebo en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Gtres

Aunque es la sobrina nieta del emérito Juan Carlos, tanto Laura Gómez-Acebo como su hermano, Luis (20), siempre se han mantenido en un discreto segundo plano, alejados del foco mediático. Por ello sorprende los últimos pasos que está dando ella y que, en cierta forma, proyectan su imagen pública.

Se le ha visto en el Rastrillo de Nuevo Futuro, uno de los actos más significativos en la agenda de su abuela Pilar, fallecida en 2020, y que hoy mantiene su tía Simoneta Gómez-Acebo (57).

Para la ocasión, ha elegido un estilismo deportivo, muy propio de su generación, formado por unos vaqueros negros, jersey blanco, abrigo de plumas y botines.

Pese a su asistencia a una de las citas marcadas en rojo en la agenda de la jet set cada noviembre, Laura Gómez-Acebo se ha mantenido fiel a su línea: discreta y sin llamar la atención. Ha sido mucho más llamativo el recorrido que ha hecho su madre, quien no ha dudado en fotografiar y grabar los stands del mercadillo.

La hija de Laura Ponte en el Starlite de Marbella. Gtres

La nieta de la infanta Pilar ha acudido al Rastrillo de Nuevo Futuro solo tres semanas después de que viera la luz un shooting que hizo con la revista Elle, recreando una portada que hizo su madre hace cinco años.

Aunque no ha seguido los pasos de su madre dedicándose al mundo de la moda, Laura Gómez-Acebo se atrevió a 'clonar' uno de los posados de Ponte.

"Ahora que soy más mayor tomo realmente conciencia de quién es mi madre en el mundo de la moda. Hasta hace relativamente poco no me había puesto a indagar... Encontrarme fotos de ella en campañas increíbles, ver que ha desfilado para Valentino, por ejemplo, o trabajado con mujeres como Naomi Campbell, me sigue chocando", comentó a la revista.

La hija pequeña de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo estudia ADE y Relaciones Internacionales. Aunque todavía no tiene la certeza de sus planes de futuro, de momento, la moda no parece motivarle lo suficiente como para dedicarse a ello profesionalmente.

Laura Gómez-Acebo recreando una foto de su madre para la revista 'Elle'. Imagen de Dario Aranyo.

"El mundo de la moda no es que me mueva mucho, no es para mí, pero estoy disfrutando al descubrir todo lo que ella ha hecho", aseguró entonces Lali, como la llaman en su entorno.

"Voy a hacer mil cosas que incluso hoy desconozco porque no están aún en mis capacidades. Eso lo he heredado de mi madre, que tiene un don para todo lo creativo y es muy despierta", expresó.

Laura Ponte es su referente. No obstante, madre e hija son distintas: "De todas formas, somos muy diferentes. Ella es superserena, siempre dice las cosas con delicadeza y transmite mucha paz, yo soy mucho más bruta. Ella exterioriza sus sentimientos, yo me lo guardo todo".

Laura Gómez-Acebo llegó al mundo el 1 de julio de 2006, solo un año después de que su hermano, Luis, quien nació en la misma fecha. Ambos siempre han sido muy discretos, pese a ser descendientes de los Borbón y de la fama de su madre.

Laura Gómez-Acebo con su madre y hermano en el funeral de Juan Gómez-Acebo. Gtres

Sus apariciones públicas han sido muy contadas y la mayoría de ellas han estado relacionadas con acontecimientos familiares.

Así, resulta especialmente llamativo que Laura, la hija pequeña del extinto matrimonio, haya accedido a protagonizar la misma portada que en su día hizo su madre.

También, que haya querido acudir a un acto que, si bien mantiene el legado de su abuela paterna, es un punto de encuentro para los famosos, aristócratas y hasta políticos.

En las redes todavía se mantiene hermética. Laura Gómez-Acebo tiene perfil de Instagram, pero cerrado a sus 1.564 seguidores.