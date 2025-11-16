Del funeral íntimo a los datos sobre el agresor y los avances de la investigación: nuevos detalles de la muerte de Encarnita Polo

Los familiares de Encarnita Polo, en su funeral este sábado en Ávila. Europa Press

La música española despide estos días a Encarnita Polo, una de las voces más queridas del folclore y la canción popular. Su fallecimiento, el pasado 14 de noviembre, ha estado rodeado de circunstancias trágicas y ha conmocionado tanto al público como a compañeros de profesión.

Este sábado, 15 de noviembre, la familia de la artista ha celebrado un funeral íntimo, reducido únicamente a su círculo más cercano. Una despedida marcada por la discreción, el respeto y muchas incógnitas aún sobre la investigación.

El último adiós ha tenido lugar en la más estricta intimidad en Ávila. Sin famosos ni rostros conocidos del mundo del espectáculo. Solo han asistido quienes formaron parte del círculo más íntimo de la artista: su hija, Raquel Waitzman Polo, y su gran amigo Antonio Albella, actor y excomponente del grupo Locomía.

El funeral de Encarnita Polo ha tenido lugar en Ávila este sábado, 15 de noviembre, en la más estricta intimidad. Europa Press

Un discreto adiós

Así, solo algunos seres queridos y personas de su círculo más estrecho han acudido a su despedida en el tanatorio y, posteriormente, en el cementerio de la ciudad.

Fieles a la discreción con la que Encarnita Polo vivió sus últimos años, sus allegados han optado por una despedida privada, alejada del foco mediático, para honrar su memoria con serenidad.

La despedida de Encarnita Polo se ha producido bajo la lluvia. En un ambiente de silencio y envuelto de tristeza, pero también de reconocimiento y cariño hacia una artista cuyo nombre siempre permanecerá ligado a la memoria cultural y musical del país.

Varias coronas de flores reposan sobre su lápida. Una de ellas es de la residencia en la que vivía. Otras las han hecho llegar la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ávila y la Sociedad Artística AIE.

Antonio Albella, excomponente del grupo Locomía, en el funeral de Encarnita Polo. Europa Press

El comunicado de la residencia

Pocas horas después de conocerse la noticia de la muerte de la actriz y cantante, el hogar de ancianos en el que Encarnita Polo vivía desde hace un tiempo, la residencia de ancianos Decanos de Ávila, emitió un comunicado oficial.

En él expresó su "profunda consternación" y aseguró que el centro está colaborando "plenamente" con las autoridades.

Asimismo, trasladaron sus condolencias a la familia y subrayaron que la artista recibía "toda la atención y cuidados necesarios", recalcando su compromiso con la transparencia en un momento especialmente delicado.

Por su parte, su hija Raquel Waitzman Polo ha adelantado en un comunicado, enviado el pasado viernes 14 de noviembre, que no realizará declaraciones públicas.

Encarnita Polo ha sido enterrada este sábado, 15 de noviembre, en Ávila. Europa Press

Los datos sobre el agresor

Las circunstancias que rodean el fallecimiento de la sevillana siguen siendo una incógnita. La Policía está investigando los hechos sobre su muerte. Se cree que podría haber sido estrangulada por otro residente en este centro.

El presunto agresor, un hombre que nunca había mostrado signos de agresividad, ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría y bajo custodia policial tras el supuesto ataque.

En un principio se creyó que el hombre era un octogenario, pero a medida que avanzaron las pesquisas policiales se supo que es un hombre de 66 años que no llevaba ni dos días en el centro.

Las primeras informaciones que han salido a la luz apuntan a que el presunto agresor, cuya identidad permanece protegida, habría irrumpido en su habitación, según investiga la policía, y la habría estrangulado.

Por ahora la causa se mantiene bajo secreto, pero se espera que en los próximos días se conozcan más elementos que permitan entender qué ocurrió exactamente y por qué.

A lo largo de su carrera, Encarnita Polo participó en 6 películas y grabó más de 10 discos de larga duración. GTRES

Su funeral en Madrid

Encarnita Polo se trasladó a la residencia Decanos de Ávila, con 190 plazas y gestionada por la empresa DomusVi, a principios del presente año. Mucho tiempo antes, después de la pandemia, se había ido a vivir a Ávila, donde reside su hija, Raquel Waitzman.

Con su fallecimiento, la sevillana deja tras de sí una trayectoria artística que marcó una época. Su voz, su personalidad escénica y su particular mezcla de copla, ritmos con fusión de flamenco y pop y canción española la convirtieron en un referente de los años 60 y 70.

Su legado, con canciones tan míticas como Paco, Paco, Paco o Pepa Bandera, queda grabado en generaciones que crecieron con su música y que hoy lamentan una pérdida tan inesperada como trágica y dolorosa.

Está previsto que en las próximas semanas se celebre una misa funeral en la iglesia de La Milagrosa, en Madrid, para que todos sus amigos y compañeros de profesión puedan despedirse de ella.