El octogenario acusado de provocar la muerte de Encarnita Polo, bajo custodia policial e ingresado en un psiquiátrico

Este fin de semana, el mundo del espectáculo se ha sumado a la tristeza por el fallecimiento de una cantante y actriz icónica. Encarnita Polo ha fallecido este viernes, 14 de noviembre, a los 86 años en Ávila, la ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo.

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado su hija "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press. En él ha recordado que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

Lo cierto es que las circunstancias que rodean el fallecimiento de la sevillana son una verdadera incógnita. La Policía está investigando los hechos sobre su muerte, ya que podría haber sido estrangulada por otro residente en este centro.

El presunto agresor, un octogenario que nunca había mostrado signos de agresividad, ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría tras el supuesto ataque.

El presunto agresor, bajo custodia policial

El residente octogenario que supuestamente acabó con la vida de la actriz y cantante, a la que según los indicios habría atacado en la residencia Decanos de Ávila en la que ambos vivían, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre, que anteriormente no había dado señales de violencia en este centro para personas mayores, permanecerá bajo vigilancia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué acabó con la vida de Encarnita Polo, una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción Paco, Paco, Paco.

Los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial están recabando todos los datos de una presunta agresión con resultado de muerte.

Su hija: "Necesito vivir el duelo en paz"

Hasta la fecha, la hija de la intérprete y cantante, Raquel Waitzman Polo, es el único familiar que se ha pronunciado tras su muerte. A través de un comunicado ha dado noticia del fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

En su escrito ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil". Y ha recalcado que su madre vivió siempre "rodeada de cariño".

Asimismo, ha indicado que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

Arruinada y en una residencia

Nacida en el seno de una familia numerosa en el barrio de Triana, en Sevilla, en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los años sesenta y setenta.

Comenzó su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, donde comenzó a actuar en salas de fiesta y emisoras locales. Sus apariciones en locales pequeños supusieron el inicio de su carrera profesional.

El despegue definitivo de su carrera artística tuvo lugar en los años 60. Tras una primera aparición en Televisión Española en 1963, decidió instalarse en Italia, donde pudo colaborar con destacados nombres de la música como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti.

En ese periodo dio sus primeros pasos en el cine, participando en la comedia musical Scaramouche, protagonizada por Domenico Modugno.

En 1967 emprendió una amplia gira por Hispanoamérica que le dio fama internacional. De regreso a España, inició una nueva etapa personal: el 22 de agosto de 1969 contrajo matrimonio con el compositor argentino Adolfo Waitzman. Ambos tuvieron una hija, Raquel, en 1970, aunque la relación se disolvió nueve años más tarde.

Uno de sus grandes éxitos llegó un año antes de su boda, en 1969, con la publicación de Paco, Paco, Paco, el tema que se convertiría en su seña de identidad. Otra de sus interpretaciones más populares del pop flamenco es la canción Pepa Bandera.

En televisión participó en el famoso programa de TVE Pasaporte a Dublín, donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Nino Bravo, Julio Iglesias (82), Massiel (78) o Karina (79).

En 2010 fue tratada de un cáncer de mama. Su diagnóstico y tratamiento se hicieron públicos dos años después, cuando se supo de las dificultades que había tenido que atravesar para superar la enfermedad.

En noviembre de 2012, Encarnita Polo desveló ser una de las personas afectadas por la estafa de participaciones preferentes de Bankia.

Entonces reveló que perdió los 70.000 euros que tenía ahorrados al invertirlos en este producto financiero, creyendo que era un depósito seguro a plazo fijo y que le ofrecía condiciones de cliente VIP. Tras el sonado fraude, que afectó a unas 240.000 personas solo en esa entidad, se agravó su situación económica.

En sus últimos años vivió alejada de los medios de comunicación, arruinada e ingresada en una residencia de ancianos.