Kiko Rivera se pronuncia sobre el accidente de coche de su hermano Cayetano: "Se le ha ido de las manos, está preocupado"

Por segunda semana consecutiva, Kiko Rivera (41) ha realizado declaraciones en televisión. El pasado viernes, 14 de noviembre, el hijo de Isabel Pantoja (69) se ha pronunciado sobre el accidente de su hermano, Cayetano Rivera (48), al que considera "un pilar fundamental en su vida".

"Yo me llevo muy bien con él. Le tengo un cariño especial", ha empezado diciendo. "Sé que a él no le gusta que hable de estas cosas. Esa lección ya la he aprendido. No pienso volver a caer en el mismo error. Evidentemente ha tenido un accidente. Todo el mundo sabe que se ha chocado con una palmera, o con dos, no lo sé bien".

"Yo he hablado con él, sé que está bien. Evidentemente está preocupado por la repercusión que está teniendo. Mi hermano siempre ha sido un ejemplo en todo", ha destacado.

"Quizás haya podido cometer errores"

El accidente de coche de Cayetano Rivera ocurrió a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el pasado domingo, 9 de noviembre.

El diestro, al volante de una furgoneta Mercedes, perdió el control al distraerse buscando el mando para acceder a su urbanización. Invadió una rotonda ajardinada y chocó violentamente contra una palmera, que cayó a causa del impacto.

El accidente fue aparatoso y provocó daños materiales considerables, pero él salió ileso y no hubo heridos.

El DJ asegura que no hay motivos para preocuparse. El accidente, por suerte, no ha tenido graves consecuencias. Considera que lo que llevó al diestro a colisionar fue el exceso de velocidad: "Seguramente iba más rápido de lo que tenía que ir".

"Sigue siendo una persona ejemplar, al menos para mí. Quizás haya podido cometer errores, como los cometemos todos. Todos en nuestra vida tenemos un determinado momento en el que lo pasamos un poco peor, al final son etapas", ha asegurado Kiko Rivera

"No lo veo bajo de ánimo"

El sevillano ha contado cómo descubrió él la noticia del accidente: "Me enteré por la prensa y le llamé inmediatamente. Primero me preocupé, pero cuando hablé con él la preocupación fue a menos. Ya sé que no le ha pasado nada".

Asimismo, ha enviado unas palabras de ánimo. "Le mando un abrazo súper fuerte a mi hermano. Estoy con él apoyándolo. Y la próxima vez cojo yo el coche", ha destacado en tono de broma.

El músico no cree que la ruptura de Cayetano Rivera con la presentadora de televisión portuguesa Maria Cerqueria (42), de la que se tuvo noticia el pasado mes de mayo, haya afectado a su estado de ánimo.

"Yo lo veo bien, lo veo todas las semanas. Pero ten en cuenta que acaba de pasar por una reciente separación y quizás esté ahora disfrutando un poco más de su soltería, que no la ha tenido desde hace mucho tiempo, y quizás que se le ha ido un poco de las manos", aseguraba. "Yo no lo veo bajo de ánimo. Es una opinión personal. Al revés".

Hace unos días, el propio Cayetano Rivera hablaba de su comentado accidente de tráfico en El tiempo justo para negar rotundamente que hubiese dado positivo en la prueba de alcoholemia.

"El golpe no fue importante. ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo", expresó de manera rotunda el matador de toros en el programa vespertino de Telecinco.